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Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Edgar Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado

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El cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas. (Ejército de Tierra)
El cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas. (Ejército de Tierra)

El Ejército de Tierra ha informado este lunes de la muerte del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV). El fallecimiento ha ocurrido durante la noche en “un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio «Tormenta Alada 26»” en Huesca.

“Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y seres queridos, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor”, han transmitido desde el organismo a través de su cuenta de X. “Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones”, han añadido en el comunicado remitido por el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

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Mallo ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y durante su carrera militar participó en misiones en el extranjero, en Irak, y en territorio nacional. De hecho, fue condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis, durante la pandemia del Covid-19, y de la DANA de Valencia. También recibió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

Despliegue militar en la DANA (Ministerio de Defensa)

La Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas a la que pertenecía está organizada para actuar en operaciones militares que requieran una respuesta inicial ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del Ejército de Tierra y, junto con otras unidades, aporta fuerzas de apoyo a unidades de Operaciones Especiales.

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Tormenta Alada 26, una operación de adiestramiento

El Ejercicio Tormenta Alada es un entrenamiento militar táctico del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire de España que se realiza una vez al año. Entre el 9 y el 13 de junio de 2025 se realizó el ejercicio militar “TORMENTA ALADA 25”. El objetivo fue entrenar y comprobar la capacidad de la División San Marcial para organizar una Fuerza de Entrada Inicial, mediante operaciones tácticas de asalto aéreo. Para ello, se integraron unidades de helicópteros y de superficie en un mismo grupo táctico. El ejercicio se desarrolló entre el aeródromo de Garray, en Soria, y la Base de Agoncillo, en La Rioja, donde se instaló la base principal de operaciones.

La Brigada Paracaidista formó una Agrupación Táctica de Entrada Inicial, basada en el Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4. En este grupo se unieron capacidades de la propia Brigada Paracaidista y de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

El Grupo Táctico de Helicópteros incluyó aeronaves de transporte, ataque y maniobra, lo que hizo necesaria la participación del personal especializado de estas unidades. Las misiones de este grupo se coordinaron con un plan táctico terrestre, por lo que también participaron efectivos de la I Bandera “Roger de Flor”.

El ejercicio comenzó con el desplazamiento del personal avanzado a la Base de Agoncillo. Durante la noche del 9 de junio, realizaron una inserción en paracaídas sobre Garray para reconocer y observar los objetivos asignados y aportar información para la operación.

El 10 de junio se llevó a cabo una acción de asalto aéreo con 13 helicópteros de los modelos NH90, Tigre, CH-47F Chinook y Cougar, organizados en varias oleadas. El 11 de junio participaron los refuerzos y los vehículos, transportados también en helicópteros.

Una vez en tierra, el Grupo Táctico “Flor” ejecutó el plan terrestre, con acciones para bloquear posibles ataques, controlar la zona y ocupar puntos estratégicos para proteger el aeródromo de Garray.

El 11 de junio por la mañana, altos mandos del Ejército, entre ellos el Jefe de la Fuerza Terrestre, el Jefe de la División San Marcial, el Jefe de las FAMET y el Jefe de la Brigada Paracaidista, visitaron la Base de Agoncillo y el aeródromo de Garray para supervisar el ejercicio. La actividad concluyó el 13 de junio con un salto en paracaídas de apertura manual desde un helicóptero CH-47F Chinook en el aeródromo de Garray.

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