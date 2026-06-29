El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo (JUAN VEGA/Europa Press)

El Gobierno aprobará este lunes el nuevo cuadro macroeconómico con el que revisa sus previsiones sobre la evolución de la economía española. El Ejecutivo prevé que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se sitúe en el 2,6% para 2026, cuatro décimas más sobre lo previsto, y una estimación por encima del 2% de cara a los tres próximos años, hasta 2029, según han adelantado desde el Ministerio de Economía a medios como RTVE, El País o Cadena Ser.

Las previsiones vigentes hasta ahora databan de noviembre de 2025 y situaban el crecimiento esperado para 2026 en el 2,2%, una cifra que no recogía ni el impacto de la guerra en Irán ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.

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La revisión oficial llega después de que los principales servicios de estudios hayan ajustado sus proyecciones a raíz del conflicto, como el Banco de España, que mantiene su previsión de crecimiento en el 2,3% para 2026, pero eleva la inflación hasta el 3,6% y sitúa el déficit público en el 2,4% del PIB en 2026.

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