El restaurante en Alcorcón con la firma de dos estrellas Michelin donde comer con las manos a precio de hamburguesería

Cañas by Cañitas, un proyecto de los responsables de Cañitas Maite y Oba, en Alcorcón. (Instagram/@canabycanitas)

Es difícil no verlo. Si pasas por la Avenida de las Retamas, en la ciudad madrileña de Alcorcón, hay un brillo naranja que atrae a la vista, acompañado de un olor a carne que amansaría a cualquier fiera. Cañas by Cañitas es uno de esos locales que no están hechos para pasar desapercibidos. Lleva solo unos meses abierto en esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid, pero ya se ha convertido en un espacio de moda en la zona, acumulando colas y sumando reservas para disfrutar de sus hamburguesas con sello Michelin.

Detrás de este proyecto se encuentra el grupo gastronómico de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, dos jóvenes chefs que acumulan éxitos a montones en esto de abrir restaurantes. El primero fue Cañitas Maite, en el pueblo albaceteño de Casas-Ibáñez. A él le siguió un proyecto algo más gastronómico, OBA-, que les ganó su primera estrella Michelin. La segunda llegó con Cebo, el restaurante dentro del hotel Urban, a un paso del Congreso de los Diputados. Un palmarés de dos estrellas Michelin y cinco soles Repsol que aquí se transforma en comida callejera.

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Javier y Juan se sumaron ya hace cuatro años a esa tendencia incipiente de trasladar la alta cocina a un formato cercano e informal. Lo hicieron primero con un concepto de food trucks que fue el germen de lo que hoy es Cañas by Cañitas, una marca especializada en carnes y hamburguesas que cuenta con dos locales, uno en Alcorcón y otro en la ciudad de Toledo (Tr.ª Gregorio Ramírez, 4). Una propuesta que se caracteriza porque prácticamente todo puede comerse con las manos, con unos precios que van desde los 10 a los 20 euros por plato.

Al frente del proyecto está Cristo Rodríguez, CEO, chef y amigo de los fundadores, quien anhelaba comenzar un proyecto propio. Finalmente, cogió las riendas de esta marca, que podría abrir su tercer espacio próximamente.

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Las croquetas de jamón de Cañas by Cañitas. (Instagram/@canabycanitas)

Hamburguesas, croquetas y tapas Michelin

Entre los platos que conforman el menú se encuentran entrantes como sus cogollos César, que incorporan perdiz escabechada y queso manchego, o su gofre de patatas bravas, una reinterpretación de un clásico de nuestras barras. También están sus imperdibles croquetas con jamón Joselito, acompañadas de palomitas de tocino y papada, ganadoras del concurso nacional de Madrid Fusión en 2021.

El chef del restaurante Raíces ha presentado una colaboración con el buffet libre Sumo, con un total de ocho platos de inspiración japonesa y auténtico sello Michelin

A esto se suma una selección de platos centrados en el pollo, también otras delicias para comer con las manos, como su focaccia de steak tartar o su katsu de rabo de toro. Todo antes de llegar a las protagonistas: las hamburguesas de carne madurada. Hasta nueve recetas diferentes, con la posibilidad de elegir si preferimos una maduración de 45 días (dry aged) o durante más de 200 (extreme aged). Sea cual sea nuestra elección, lo que nos llegue a la mesa habrá sido producido por Cárnicas LyO, una de las más importantes marcas de selección y maduración de vacuno nacional premium. La carta termina con opciones de carne pura y dura, con cortes de vaca gallega y de buey gallego.

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