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Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

Los dos ocupantes, que se encontraban conscientes cuando llegaron los servicios de emergencia, han sufrido traumatismos de diversa consideración y han sido trasladados a hospitales de Pamplona y Logroño

La avioneta estrellada en Viana, Navarra. (EFE / Raquel Manzanares)
La avioneta estrellada en Viana, Navarra. (EFE / Raquel Manzanares)
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Dos personas han resultado heridas este domingo después de que la avioneta en la que viajaban se precipitara sobre un campo de cereal ya cosechado en Viana (Navarra). El accidente se ha producido durante la mañana en el camino de Los Corrales, entre el polígono de Cantabria y la carretera A-12, en una zona próxima a Logroño. Los dos ocupantes han sido trasladados a hospitales de Navarra y La Rioja, uno de ellos con lesiones de mayor gravedad.

La aeronave había estado sobrevolando durante la mañana el cielo de Logroño y su entorno antes de acabar en un terreno agrícola del término municipal de Viana. Por causas que todavía se investigan, la avioneta se ha desplomado en la parcela y sus dos ocupantes, ambos varones, han sufrido heridas y traumatismos de diversa consideración.

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Los servicios de emergencia que han acudido al lugar han encontrado a los dos ocupantes conscientes. Uno de ellos presentaba lesiones de mayor gravedad y ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado de SOS Navarra hasta el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. El segundo herido ha sido trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) hasta el Hospital San Pedro de Logroño, donde permanece atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

El accidente ha obligado a desplegar un operativo conjunto entre Navarra y La Rioja. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Riojano de Salud (Seris), bomberos de Logroño y del parque de Lodosa, agentes de la Guardia Civil y un helicóptero sanitario de SOS Navarra. La proximidad de Viana con Logroño ha hecho que los recursos de ambas comunidades participaran en la atención a los heridos.

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La avioneta estrellada en Viana, Navarra. (EFE / Raquel Manzanares)
La avioneta estrellada en Viana, Navarra. (EFE / Raquel Manzanares)

La avioneta accidentada es un bimotor Tecnam 2006, un modelo con capacidad para cuatro personas, aunque en el momento del siniestro solo viajaban dos ocupantes. El aparato llevaba en la cola la identificación de FlyBy, la escuela de pilotos que tiene su base en el aeropuerto de Agoncillo, en La Rioja.

Por ahora no han trascendido las circunstancias que llevaron a la avioneta a perder altura y acabar precipitándose contra el terreno. Las causas del accidente están siendo investigadas.

Otros accidentes de avioneta en Navarra

El siniestro de Viana tiene como antecedente más reciente otro accidente ocurrido en Navarra en febrero de 2020. Entonces, una avioneta procedente de Sabadell se estrelló en Noáin, en las proximidades del aeropuerto de Pamplona, después de que el piloto comunicara que tenía problemas con uno de los motores y se dispusiera a realizar un aterrizaje de emergencia. El único ocupante del aparato, Javier Miranda García, de 64 años, falleció en el accidente. La avioneta terminó chocando contra un vehículo estacionado y posteriormente se incendió. El suceso tuvo lugar el 20 de febrero de 2020 y movilizó también a los servicios de emergencia de la zona.

Antes de aquel siniestro, Navarra había registrado otro accidente mortal de avioneta en Arbizu, en mayo de 2016. La aeronave realizaba un vuelo entre Portugal y Francia cuando se precipitó sobre el casco urbano de la localidad. En el aparato viajaban tres personas, todas de nacionalidad francesa, que fallecieron en el accidente.

Dos muertos en un accidente de avioneta en Valencia. (Bombers Consorci VLC)

La avioneta cayó entre dos viviendas y llegó a impactar contra un tractor. Los equipos de emergencia localizaron inicialmente dos cuerpos y posteriormente encontraron un tercero entre los restos de la aeronave. Entre las hipótesis que se manejaron sobre las causas del accidente estuvo la posibilidad de que el aparato hubiera colisionado con un buitre antes de precipitarse.

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