Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina

Coche y agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

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Un tiroteo registrado en la noche de este domingo en la barriada del Rocío, en Isla Cristina, ha dejado tres personas fallecidas, una de ellas un menor, y un herido grave. El suceso ha ocurrido alrededor de las 22:00 horas, en plena temporada turística, cuando dos personas encapuchadas que viajaban en motocicleta han abierto fuego contra un grupo familiar. Las víctimas mortales han sido una mujer, su hijo menor y la abuela del menor, mientras que otra persona permanece hospitalizada con pronóstico reservado.

El ataque ha provocado una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad, que han desplegado un amplio dispositivo en la zona. Vecinos y turistas presentes han presenciado la llegada de los agentes y del forense, y se ha decretado el secreto de sumario. El levantamiento de los cadáveres se ha producido en medio de un ambiente de conmoción y alarma en una localidad habitualmente tranquila.

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Las primeras pesquisas apuntan a que el tiroteo estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre clanes vinculados al narcotráfico. Los agresores han huido tras efectuar los disparos y la investigación de la Guardia Civil se centra ahora en su localización e identificación.

Contexto de violencia reciente

Según las primeras informaciones, este tiroteo podría estar relacionado con el que acabó en septiembre de 2024 con un hombre muerto y otro herido en la barriada de El Torrejón de Huelva, convertida en una zona de guerra. En apenas mes y medio hubo tres tiroteos entre clanes rivales. Un hombre fue asesinado por su cuñado en la plaza Violeta y otro sobrevivió pese a la bala que tenía alojada en el cerebro. El presunto responsable, conocido como ‘El Baba’, fue detenido en Gijón y enviado a prisión.

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Agentes de la Guardia Civil de Isla Cristina, en Huelva. (Europa Press)

Sin embargo, esto no sirvió para apaciguar los ánimos. Al poco tiempo, familiares de la víctima decidieron tomarse la justicia por su mano y se presentaron en la casa de la familia de ‘El Baba’. Hubo dos tiroteos, aunque esta vez no hubo que lamentar víctimas. Durante las semanas posteriores se registraron nuevos incidentes con armas largas y de repetición dirigidos contra viviendas vinculadas al presunto autor del crimen.

La Policía Nacional reforzó la presencia y vigilancia continua en el barrio mediante despliegues de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) para frenar nuevas represalias. En junio del año pasado, también en Isla Cristina se produjo otro tiroteo en el que murió un hombre y una mujer resultó gravemente herida, en otro ajuste de cuentas que se relacionó también con el suceso del barrio del Torrejón.

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Refuerzo de la seguridad y vigilancia

Ante la sucesión de estos hechos, las autoridades han incrementado la presencia policial y los controles en los puntos considerados de mayor riesgo. El despliegue de patrullas y unidades especializadas ha buscado contener la escalada de violencia y prevenir nuevos episodios.

Desplegado operativo contra el apoyo logístico al narcotráfico en Isla Cristina y Ayamonte. (Archivo/Europa Press)

La subdelegación del Gobierno ha reiterado su compromiso con una presión constante sobre las redes criminales. Ha destacado que la provincia mantiene cifras de seguridad superiores a la media nacional y que las operaciones recientes han permitido desarticular varias estructuras vinculadas al tráfico de drogas. Pese a estos avances, la percepción de inseguridad y la alarma social persisten entre la población local, que reclama respuestas efectivas ante la sucesión de hechos violentos. La investigación sobre el tiroteo continúa abierta y se espera que en las próximas horas se produzcan avances en la identificación de los responsables.

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