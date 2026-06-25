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España registra 212 muertes en tan solo cuatro días en esta primera ola de calor del verano

El miércoles concentró el mayor número de muertes, 96, casi la mitad del balance registrado

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Una mujer se protege del sol con un paraguas en Madrid. (REUTERS/Kacper Pempel)
Una mujer se protege del sol con un paraguas en Madrid. (REUTERS/Kacper Pempel)

La ola de calor que afecta a gran parte de Europa, que ha dejado en estos últimos días temperaturas máximas históricas en varios países, se asocia a 212 muertes en España entre el pasado domingo y el miércoles, según estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), una herramienta del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Las comunidades autónomas ubicadas en el centro y norte del país han sido las más afectadas por el calor en estas jornadas.

El día de mayor sobremortalidad fue el miércoles, que registró casi la mitad de los fallecimientos (96), mientras que el martes y el miércoles, los más cálidos registrados en España para este mes desde, al menos, 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contabilizaron 66 y 38, respectivamente. El domingo fueron 13 las muertes atribuibles al calor, de acuerdo a los datos del sistema MoMo.

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