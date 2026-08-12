España
Agregar Infobae enGoogle

Un veterinario lo confirma: “La castración evita muchas patologías y potencialmente mucho más probables de las que expone”

El profesional advierte de los mensajes simplistas que circulan en redes sociales

Perro en el veterinario
Perro en el veterinario. (Magnific)
Guardar

Los perros son una de las mascotas más frecuentes en España. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, el país tiene 7.562.893 perros, lo que representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025.

Aunque muchas veces queremos lo mejor para ellos, no siempre sabemos qué es lo que les conviene. Uno de los ejemplos más claros es la castración. En líneas generales, la percepción de este procedimiento es muy negativa, pero algunos expertos no piensan igual.

Precisamente un veterinario ha expuesto esta situación en su cuenta de TikTok (@cal.vet). “Últimamente estoy viendo un montón de vídeos con afirmaciones muy serias en contra de la castración de tu perro”, explica durante los primeros segundos.

PUBLICIDAD

Cómo afecta la castración a la salud de tu perro

La castración puede tener efectos positivos y negativos sobre la salud de los perros, por lo que no existe una recomendación válida para todos los animales. Según explica el veterinario, algunos estudios han relacionado este procedimiento con un mayor riesgo de determinadas enfermedades, como patologías ortopédicas, algunos tipos de cáncer o diabetes.

Sin embargo, considera que estos datos deben interpretarse teniendo en cuenta factores como la raza, la edad a la que se realiza la intervención y el estado de salud del animal. El veterinario señala que muchos de los estudios que muestran un aumento de problemas ortopédicos analizan a perros castrados cuando todavía no han completado su desarrollo. Por este motivo, considera fundamental esperar a que el animal termine su crecimiento, especialmente en determinadas razas, y valorar cada caso de manera individual.

PUBLICIDAD

En cuanto a la diabetes, explica que la relación puede estar vinculada al aumento de peso que puede producirse después de la castración, más que al procedimiento en sí. Este sobrepeso puede prevenirse ajustando la alimentación y controlando la cantidad de comida que recibe el animal.

Por otro lado, el veterinario recuerda que la castración también puede prevenir determinadas patologías, por lo que considera necesario valorar sus posibles beneficios y riesgos antes de tomar una decisión. Para ello, recomienda tener en cuenta las características de cada perro y consultar con un profesional que pueda determinar cuál es el momento más adecuado para realizarla.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Repercusión en el comportamiento

Más allá de los posibles efectos sobre la salud, la castración también puede tener consecuencias sobre determinados comportamientos del perro. Al reducir las hormonas sexuales, algunos animales pueden mostrar cambios en determinadas conductas relacionadas con la reproducción.

Sin embargo, esto no significa que vaya a solucionar cualquier problema de conducta ni que transforme la personalidad del animal. Factores como la educación, el entorno, la genética y las experiencias previas siguen teniendo un papel fundamental en su comportamiento. Además, la respuesta puede variar considerablemente entre individuos, por lo que no conviene presentar la castración como un tratamiento general para los problemas de conducta.

En este sentido, si existen comportamientos que preocupan al propietario, puede ser recomendable consultar con un veterinario o con un profesional especializado en comportamiento animal para determinar cuál es el origen del problema y qué medidas pueden resultar más adecuadas en cada caso.

Temas Relacionados

MascotasPerrosPerros y gatosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 12 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 12 de agosto de 2026

Así han visto los famosos el eclipse solar total en España: del intento fallido de Isa Pantoja a las vistas de playa de Sonsoles Ónega y Laura Escanes

Paz Vega o Nagore Robles tampoco se han perdido el histórico fenómeno astronómico que ha oscurecido el país

Así han visto los famosos el eclipse solar total en España: del intento fallido de Isa Pantoja a las vistas de playa de Sonsoles Ónega y Laura Escanes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Así te hemos contado cómo ha sido el eclipse solar total de 2026 en España

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí, no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Así te hemos contado cómo ha sido el eclipse solar total de 2026 en España

Secuencia del eclipse solar total de 2026: así es como la Luna tapó al Sol y dejó a oscuras a España, en imágenes

El país se ha quedado a oscuras por unos segundos

Secuencia del eclipse solar total de 2026: así es como la Luna tapó al Sol y dejó a oscuras a España, en imágenes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

El plan más extremo para ver el eclipse: un hombre se cuela en la central de As Pontes (A Coruña) y sube a lo alto de una chimenea de 356 metros para fotografiarlo

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

El Ayuntamiento de Madrid simplifica la vida a los inquilinos de pisos públicos: un único teléfono para resolver averías

Tres millones de autónomos podrán facturar gratis con la nueva aplicación de Hacienda para Verifactu

Madrid se ‘cuela’ entre las 25 ciudades más importantes del mundo y se codea con Nueva York, Tokio y Seúl

Cuánto cobrarán de pensión Rafa Nadal y Carlos Alcaraz: así funciona el plan de jubilación millonario de los tenistas de la ATP

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

DEPORTES

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann