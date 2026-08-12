Un veterinario lo confirma: “La castración evita muchas patologías y potencialmente mucho más probables de las que expone”

Perro en el veterinario. (Magnific)

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Los perros son una de las mascotas más frecuentes en España. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, el país tiene 7.562.893 perros, lo que representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025.

Aunque muchas veces queremos lo mejor para ellos, no siempre sabemos qué es lo que les conviene. Uno de los ejemplos más claros es la castración. En líneas generales, la percepción de este procedimiento es muy negativa, pero algunos expertos no piensan igual.

Precisamente un veterinario ha expuesto esta situación en su cuenta de TikTok (@cal.vet). “Últimamente estoy viendo un montón de vídeos con afirmaciones muy serias en contra de la castración de tu perro”, explica durante los primeros segundos.

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Cómo afecta la castración a la salud de tu perro

La castración puede tener efectos positivos y negativos sobre la salud de los perros, por lo que no existe una recomendación válida para todos los animales. Según explica el veterinario, algunos estudios han relacionado este procedimiento con un mayor riesgo de determinadas enfermedades, como patologías ortopédicas, algunos tipos de cáncer o diabetes.

Sin embargo, considera que estos datos deben interpretarse teniendo en cuenta factores como la raza, la edad a la que se realiza la intervención y el estado de salud del animal. El veterinario señala que muchos de los estudios que muestran un aumento de problemas ortopédicos analizan a perros castrados cuando todavía no han completado su desarrollo. Por este motivo, considera fundamental esperar a que el animal termine su crecimiento, especialmente en determinadas razas, y valorar cada caso de manera individual.

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En cuanto a la diabetes, explica que la relación puede estar vinculada al aumento de peso que puede producirse después de la castración, más que al procedimiento en sí. Este sobrepeso puede prevenirse ajustando la alimentación y controlando la cantidad de comida que recibe el animal.

Por otro lado, el veterinario recuerda que la castración también puede prevenir determinadas patologías, por lo que considera necesario valorar sus posibles beneficios y riesgos antes de tomar una decisión. Para ello, recomienda tener en cuenta las características de cada perro y consultar con un profesional que pueda determinar cuál es el momento más adecuado para realizarla.

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Repercusión en el comportamiento

Más allá de los posibles efectos sobre la salud, la castración también puede tener consecuencias sobre determinados comportamientos del perro. Al reducir las hormonas sexuales, algunos animales pueden mostrar cambios en determinadas conductas relacionadas con la reproducción.

Sin embargo, esto no significa que vaya a solucionar cualquier problema de conducta ni que transforme la personalidad del animal. Factores como la educación, el entorno, la genética y las experiencias previas siguen teniendo un papel fundamental en su comportamiento. Además, la respuesta puede variar considerablemente entre individuos, por lo que no conviene presentar la castración como un tratamiento general para los problemas de conducta.

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En este sentido, si existen comportamientos que preocupan al propietario, puede ser recomendable consultar con un veterinario o con un profesional especializado en comportamiento animal para determinar cuál es el origen del problema y qué medidas pueden resultar más adecuadas en cada caso.