Así han visto los famosos el eclipse solar total en España: del intento fallido de Isa Pantoja a las vistas de playa de Sonsoles Ónega y Laura Escanes

Laura Escanes y Paz Vega viendo el eclipse (Instagram)

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Este 12 de agosto, el eclipse solar total ha convertido una gran extensión de España en punto de observación durante unos minutos. En plenas vacaciones para muchos, el fenómeno astronómico también ha movilizado a varios famosos, que han compartido en redes sociales cómo han seguido el evento. De esta manera, el evento llegaba a su fin tras el paso de la sombra de la Luna, que cruzó la península de oeste a este y tapó el Sol.

El seguimiento del eclipse se ha extendido entre miles de personas y los rostros conocidos lo han vivido en escenarios distintos: desde el mar o la playa, en casa y en compañía de familiares o amigos, o en solitario. Eso sí, sin importar el punto concreto de la geografía española, sus publicaciones, coincidieron en registrar el oscurecimiento del cielo y en mostrar el uso de gafas homologadas para observarlo con seguridad.

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Entre quienes han elegido la costa está Nagore Robles, que ha contemplado el eclipse desde la playa. La colaboradora de televisión se ha preparado con gafas homologadas y ha mostrado a sus seguidores el momento junto al mar, con una cerveza en la mano. Eso sí, no parece haberle sorprendido mucho, ya que, tras el final del fenómeno, dejó una valoración en su habitual tono irónico: “Honestamente, no entendí tanto escándalo”.

Así ha vivido el eclipse Nagore Robles (Instagram)

Las famosas que han visto el eclipse

El eclipse también apareció en las publicaciones de otros nombres reconocidos, entre ellos Laura Escanes y Sonsoles Ónega, quienes tampoco quisieron perderse la cita. En la misma línea, Paz Vega fue de las primeras en indicar que ya tenía todo preparado para seguirlo con seguridad y respetando las instrucciones difundidas por instituciones y expertos. La actriz ha posado con las curiosas gafas y su nuevo corte de pelo, con el que ha dejado atrás su larga melena. Para acompañar el evento ha elegido la canción Eclipse de Pink Floyd.

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Isa Pantoja lo siguió desde casa, pero sin poder dedicarle toda la atención. Según ha contado en sus redes, el eclipse coincidió con la cena de su hijo Cairo, que tan solo tiene un año, y tuvo que priorizar ese momento por su papel como madre. “Algo pudimos ver, pero Cairo justo cena a esta hora, así que nos lo perdimos, jo”, escribió al explicar que solo alcanzó a ver una parte antes de retomar sus obligaciones familiares.

Así ha vivido el eclipse Isa Pantoja (Instagram)

De Sonsoles Ónega a Toñi Moreno en el eclipse

Sonsoles Ónega, presentadora de Y ahora Sonsoles, ha aprovechado sus vacaciones para presenciar el eclipse desde un entorno privilegiado frente al mar. Ónega ha capturado el momento con una fotografía del Sol durante su fase parcial y ha compartido la imagen con sus seguidores acompañada de la palabra “Emocionante”.

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Así ha vivido el eclipse Sonsoles Ónega (Instagram)

Laura Escanes, por su parte, ha presenciado el fenómeno desde Menorca, donde está disfrutando de unas vacaciones con su mejor amiga de toda la vida. Escanes ha animado a sus seguidores a disfrutar la experiencia y ha compartido cómo ha podido observar el eclipse junto a su hija Roma, que nació de su relación con Risto Mejide.

Así ha vivido el eclipse Laura Escanes (Instagram)

Toñi Moreno también ha seguido el eclipse desde la playa, acompañada de su hija Lola y una amiga. Las tres han protegido sus ojos con gafas homologadas decoradas con los colores de la bandera de España. Según Moreno, su hija vivió el acontecimiento con emoción y nerviosismo: “Hoy estaba nerviosa. Sabe que hay acontecimientos que son únicos y por eso hay que vivirlos con pasión e intensidad”, ha señalado la presentadora.

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Así ha vivido el eclipse Toñi Moreno (Instagram)