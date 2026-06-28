La OMS alerta de más de 1.300 muertes por calor extremo: “Europa es el continente que se calienta más rápido, al doble de la media global”

El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius (109,4 grados Fahrenheit), el 22 de junio de 2026, en Rennes, en el oeste de Francia. (AP Foto/Jeremias Gonzalez)

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido este domingo del impacto de las olas de calor en Europa, donde las temperaturas extremas ya están provocando un importante impacto sanitario, social y energético en plena temporada estival.

En un mensaje publicado en su perfil de X, el máximo responsable de la OMS subraya la gravedad de la situación en el continente europeo, al afirmar que “Europa es el continente que se calienta más rápido en la Tierra, con un calentamiento al doble de la media global”. Según ha detallado, actualmente “150 millones de personas están viviendo bajo calor extremo”, una situación que ya se está traduciendo en consecuencias visibles como “cientos han muerto, las escuelas están cerradas, las redes eléctricas están al límite”.

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Además, Tedros ha afirmado que “se han registrado más de 1300 muertes excesivas desde el 21 de junio relacionadas con altas temperaturas en Europa”, lo que sitúa a esta ola de calor entre los episodios más mortíferos de los últimos años en el continente.

*Noticia en ampliación.