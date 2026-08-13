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El refugio salvaje de Sara Carbonero desde el que recuerda a su madre: ruta por el Amazonas ecuatoriano, rodeada de animales y acompañada de su pareja

Tras su paso por Quito, la periodista se ha adentrado en la selva y se ha topado con una señal que le ha evocado a su madre

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
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Sara Carbonero ha convertido Ecuador en su refugio de agosto junto a Jota Cabrera, su pareja: un viaje por Quito y la Amazonia ecuatoriana en el que la periodista ha dejado entrever duelo, memoria y una búsqueda explícita de señales en plena naturaleza. En sus redes sociales, Carbonero ha resumido el tono de estas vacaciones con una frase breve: “En la mitad del mundo, casi nada”. El viaje a América del Sur ha llegado tras sus paradas estivales habituales, entre ellas Cádiz, y después de unos días con sus hijos en la playa durante julio.

El episodio más cargado de sentido se ha producido de noche, en la selva, cuando la periodista ha visto una mariposa y ha escrito: “Te encontré”. La escena llega después del fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el 12 de abril y de la petición que dejó en su carta de despedida: “Mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces”.

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Antes de adentrarse en la selva, la periodista ha recorrido las calles de Quito y su casco histórico colonial. También ha visitado la Casa Guayasamín, en el barrio de Bellavista, el principal museo dedicado a Oswaldo Guayasamín, uno de los pintores y escultores latinoamericanos más destacados del siglo XX.

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)

Sara Carbonero en el Amazonas ecuatoriano

Desde la capital del país, Carbonero ha puesto rumbo a la Amazonia ecuatoriana, una de las zonas más salvajes del país y parte del bosque tropical del Amazonas, el mayor del planeta. A bordo de una canoa, ha navegado por el río Napo mientras observaba con prismáticos la fauna y la flora del lugar.

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Durante esa ruta ha compartido un vídeo en barca y una breve reacción: “Este lugar”. La excursión le ha dejado además un arcoíris y una puesta de sol que también ha mostrado en imágenes de un viaje que ha presentado a sus seguidores como una desconexión casi total de la rutina. El momento central de esa estancia ha llegado entrada la noche.

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)

Ya dentro de la selva, la aparición de una mariposa ha quedado ligada a la canción Hoxe, mañá e sempre, de Valeria Castro y Tanxugueiras, cuya estrofa escogida habla de tristeza, aceptación y de “esa calma que permanece hoy, mañana y siempre”, como cantan en gallego las artistas tras un estribillo que repite “no está aquí mamá, solita estoy yo”. La asociación popular entre las mariposas y la presencia simbólica de un ser querido fallecido da a esa escena un peso especial en su caso.

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)

En paralelo, la periodista ha seguido reivindicando en redes una filosofía volcada en aprovechar el presente. “Coge ese avión. Dile a esa persona que te gusta. Cambia de trabajo. Zambúllete en el mar. Empieza ese proyecto que no dejas de posponer”, ha escrito, antes de añadir que el miedo siempre tiene argumentos para pedir que se espere un poco más.

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)

En pleno recorrido por Ecuador junto al empresario canario Jota Cabrera, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años, también ha compartido otra idea que resume cómo está leyendo este periodo de su vida: “Yo lloré porque no tenía zapatos hasta que vi un niño que no tenía pies”.

Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)
Las vacaciones de Sara Carbonero por el Amazonas ecuatoriano (Instagram)

Las vacaciones en la Amazonia ecuatoriana

Ecuador concentra apenas el 2% de la cuenca amazónica, pero esa fracción alberga una densidad biológica que pocos territorios del planeta pueden igualar. El Parque Nacional Yasuní, que The New York Times describió como el lugar más biodiverso de América del Sur, recibe a visitantes que pueden llegar a ver delfines rosas y grises, más de 35 especies de aves y siete tipos de monos en un mismo recorrido.

El acceso a esta región se realiza por vía aérea desde Quito hasta Coca y luego en bote por el río Napo, por el que ha pasado Sara Carbonero, un afluente de 1.130 kilómetros cuyas fuentes nacen al pie del volcán Cotopaxi y que se une al Amazonas en territorio peruano antes de continuar hacia el Atlántico. A lo largo de sus riberas, el modelo de alojamiento predominante son los eco-lodges, aunque también hay hoteles de lujo de 5 estrellas.

Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

Se trata de establecimientos construidos con materiales locales, madera, techos de palma, cabañas elevadas del suelo, que combinan energía solar, alimentación de productores cercanos y guías de las comunidades indígenas de la zona. Las actividades van desde caminatas para observar animales hasta pesca o navegación por ríos y lagunas al atardecer, con parte de los ingresos destinados a proyectos de conservación de la selva.

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