Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha celebrado este sábado 27 de junio un Comité Federal, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, en un contexto de profunda tensión interna. Las últimas semanas han estado marcadas por los escándalos judiciales que afectan a la formación y por la presión creciente de diferentes sectores del partido y de sus socios parlamentarios.

El ‘caso Leire Díez’, que investiga una presunta trama para influir en procesos judiciales desde la sede central del partido en Ferraz, se suma a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ y a la reciente condena a 24 años de prisión para el exsecretario de Organización José Luis Ábalos. Todo ello ha debilitado la posición de los socialistas en el Congreso de los Diputados, donde esta misma semana la mayoría de la Cámara ha respaldado una moción que pide al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza y asumir responsabilidades.

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado en la reunión del Comité Federal que su partido no se ha financiado ilegalmente y defiende las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año. (Fuente: Imágenes Satélite PSOE)

La corrupción en el PSOE es algo de “personas concretas”

Según información de EFE, durante su intervención, Pedro Sánchez ha defendido la gestión del partido ante los casos de corrupción. Ha asegurado que la organización no se ha financiado de manera ilegal y ha puesto en valor las medidas internas adoptadas en el último año.

De acuerdo con Sánchez, el PSOE ha sufrido “un caso de corrupción” que afecta a la “antigua Secretaría de Organización”, primero dirigida por José Luis Ábalos - condenado a 24 años de cárcel - y después por Santos Cerdán, actualmente investigado en varias causas. El presidente ha insistido en que el problema se reduce a “personas concretas” que habrían utilizado sus cargos para obtener “beneficios personales”. Según Sánchez, desconocía esas prácticas y, de haberlas conocido, no las habría tolerado bajo ningún concepto.

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“Con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros que nuestra organización no se ha financiado irregularmente, como se hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia y expulsamos a los implicados”. Ha recordado que en el Comité Federal de julio de 2025 se aprobaron trece reformas internas, todas completadas en menos de un año, lo que ha permitido al PSOE mejorar su puntuación en el Consejo de la Transparencia, con un índice de 83,1 puntos.

Sánchez ha reconocido que “no se ha avanzado lo suficiente para acabar con la corrupción en la vida política”, pero sí considera que se ha conseguido avanzar en los últimos ocho años. Tiene confianza, ha dicho, en que España “será un país aún mejor en 2031″ con “cuatro años más de gobierno progresista”.

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Con ese fin, ha hecho un llamamiento a “limpiar lo que haya que limpiar” en su partido y a defender “la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras”. “Nuestra vocación no es soñar solo una España mejor, sino hacerla posible desde el Gobierno con el Boletín Oficial del Estado en una mano y con el proyecto de país en la otra. Así que adelante, compañeros, una y mil veces”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este sábado que "no es aceptable" el "atropello" a los derechos fundamentales que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como su familia han sufrido con la filtración a la opinión pública de la agenda privada del expresidente, de quien ha dicho tener la certeza de que dará todas las explicaciones tras su imputación en el 'caso Plus Ultra'. (Fuente: Imágenes Satélite PSOE)

La filtración de información personal de Zapatero es un “atropello” de sus derechos

El presidente ha denunciado también la filtración de mensajes privados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que “nada tiene que ver” con la causa judicial en la que se le investiga y que constituye un “atropello” de sus derechos fundamentales.

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Ha defendido la presunción de inocencia y ha subrayado la gravedad de la vulneración de derechos procesales, calificando los hechos como “impropios de una gran democracia como es la española”. Sánchez ha remarcado: “Desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales”.

En relación al caso Plus Ultra, ha vuelto a asegurar que no existió “ningún trato de favor” en la concesión del préstamo a la aerolínea. También se ha referido a las causas judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Sobre el caso de su pareja, ha apuntado que la instrucción “no ha estado exenta de polémica” debido a las quejas contra el juez Juan Carlos Peinado, y ha reclamado “que la Justicia sea justa”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó una orden judicial contra su esposa después de que se le prohibiera salir del país y se le ordenara comparecer ante el tribunal por presunta corrupción.

Sánchez critica que PP y Vox voten con Junts con la que “montaron” con la amnistía

Por otra parte, Sánchez ha reprochado al Partido Popular y a Vox que hayan votado con Junts para pedir su dimisión, después de la polémica generada por la ley de amnistía exigida por los nacionalistas. Ha señalado que entiende la “frustración” de los partidos de la derecha, aunque ha recordado que las legislaturas duran cuatro años, “también cuando no gobiernan ellos”.

Ha vuelto a asegurar que presentará presupuestos generales del Estado en 2026 y habrá elecciones en 2027. Según ha expresado, considera que la mejor respuesta ante la “involución” de la derecha es la aprobación de nuevos avances sociales. “Gobernar no es resistir, pero tampoco desistir”, ha dicho.

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El presidente apenas utilizó media hora en su intervención a cuenta de los casos que apuntan al PSOE y al Gobierno.

Las primarias darán “la palabra a la militancia”

Ha hecho también un llamamiento a la militancia socialista, animando a los presentes a preparar la estrategia municipal del partido de cara al año que viene. “Tenemos una cantera extraordinaria de alcaldes y alcaldesas, de concejales, concejalas, militantes, simpatizantes, hombres y mujeres limpios que conocen cada calle, cada barrio, cada pueblo, porque llevan años dando la cara, escuchando y defendiendo a sus vecinos y a sus vecinas”, ha señalado.

“Llevamos tres años trabajando en cada municipio y en cada comunidad autónoma y gobernando para mejorar la vida de la gente, construyendo una alternativa sólida allí donde gobierna la derecha y la ultraderecha”. Para Sánchez, la fortaleza del PSOE está en su base territorial y en la implicación de militantes y afiliados.

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Ha pedido por esto a los asistentes que conviertan “toda esa fuerza en el mejor equipo” y que comiencen desde este mismo momento a trabajar para “salir a ganar y a gobernar en cada territorio”. Ha subrayado que los líderes territoriales del PSOE son quienes mejor conocen el alcance real de los acuerdos entre el Partido Popular y Vox y ha afirmado que solo los socialistas “pueden frenarlos”.

Sánchez también se ha referido al proceso interno de primarias para las elecciones municipales y autonómicas, que debe ser ratificado por el Comité Federal. Sobre este punto ha explicado que el calendario de primarias abre un periodo en el que el PSOE dará “la palabra a la militancia, con transparencia, participación, democracia interna y con el respeto debido a la realidad y a la diversidad territorial” tanto del partido como del conjunto de España.

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