Europa se muere de calor y afronta la mayor ola de calor de su historia, ¿estamos preparados para tener 40º en junio?

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, a medida que suben las temperaturas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Europa se está asfixiando con la ola de calor que ha llegado a 24 países y que está afectando la vida cotidiana de millones de personas. Aunque las temperaturas que rozan o superan los 40 grados son comunes en España durante los meses de julio y agosto, el alza tan temprana del mercurio de nuestros termómetros ha generado alarma internacional. Y es que, durante las primeras horas de esta ola, Francia, Inglaterra y Países Bajos han registrado máximas históricas, con una media de 38,2 grados, el valor más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En especial, 58 departamentos franceses se encuentran bajo alerta máxima y 31 en nivel naranja, mientras ciudades como Burdeos, Nantes, París y Lyon han superado los 40 grados, haciendo que sea el país más afectado. Las primeras consecuencias han dejado cortes de electricidad, interrupciones en el transporte y cambios de horarios laborales y escolares. De hecho, unos 68.000 hogares en Finistère (Francia) permanecen sin luz debido a fallos en la red. Aunque también se han registrado 18 muertos, dos de ellos niños hallados sin vida dentro de un automóvil.

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Pero la Organización Meteorológica Mundial advierte que la ola todavía no ha cesado y podría prolongarse al menos dos semanas, con temperaturas entre 3 y 10 grados por encima de la media estacional de junio. La institución ha señalado al cambio climático como el responsable del aumento en frecuencia e intensidad de estas olas de calor. Lo mismo ocurre con el fenómeno de El Niño, que provoca alteraciones de temperatura en las aguas del océano Pacífico, lo que genera un calentamiento anómalo en todo el mundo.

Aunque su impacto suele ser menor en el continente europeo, el aumento en las temperaturas de este año ha sido arrollador; aunque también se han sumado otros motivos, como el de la “isla de calor urbana”. Este concepto, explicado por un informe de Conama (Congreso Nacional de Medio Ambiente), elaborado por expertos de Esri España Soluciones Geoespaciales, define este fenómeno como uno de los responsables del calentamiento en el entorno urbano por la alta concentración de edificios, la contaminación, la escasez de vegetación y el uso de materiales de construcción (como el asfalto) que tienen un bajo albedo y una alta inercia térmica.

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El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius el 22 de junio de 2026, en Rennes, en el oeste de Francia (AP Foto/Jeremias Gonzalez)

El calor pilla desprevenida a Francia, que registra una mortalidad masiva de sus aves y una cosecha de maíz árida

Todos los ojos se han centrado en Francia por las adversidades a las que se ha enfrentado desde que empezó esta ola de calor. Su crisis comenzó con temperaturas récord que han puesto en evidencia la falta de preparación para gestionar episodios extremos. La agencia meteorológica Météo France comparó las condiciones actuales con la ola de calor de agosto de 2003, que provocó la muerte de 15.000 personas mayores en el país. El martes, el promedio nacional alcanzó los 29,8 ºC en 30 estaciones meteorológicas, mientras en la localidad de Pissos se registraron 44,3 ºC. Debido a esto, las principales atracciones turísticas parisinas, como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre en París, han instalado estaciones de nebulización de agua para refrescar a las multitudes y han restringido sus horarios. Una norma que también han seguido de cerca los colegios y medios de transporte.

El impacto se extiende del mismo modo al sector agrícola, con una mortalidad “masiva” de aves de corral en Bretaña y los Países del Loira, donde se concentra cerca del 60% de la producción francesa, como ha afirmado Yann Nedelec, presidente del grupo avícola ANVOL para Reuters. Este suceso ha provocado el colapso en los servicios de recogida de cadáveres, por lo que las autoridades están evaluando enterrar aves en las propias granjas.

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Las consecuencias se expanden también en la agricultura del país galo. Y es que el calor intenso amenaza los campos de maíz no regados por las restricciones de agua de Francia. “Si estas restricciones se generalizaran, supondrían un verdadero problema (para el maíz)”, señaló Jean-Charles Deswarte, del instituto francés de cultivos Arvalis para la agencia francesa. Esto, en cálculo de Vincent Braak, responsable de análisis de cultivos de Expana, determina que la cosecha de maíz podría caer por debajo de los 10 millones de toneladas métricas, la cifra más baja desde 1990, si no se registran precipitaciones significativas en los próximos días. Y es que las zonas de desarrollo tardío del norte son las más expuestas; “son aquellas que tenían el mayor potencial y que se suponía que iban a salvar el promedio nacional”, ha explicado Sébastien Poncelet, analista sénior de Argus Media.

Un hombre bebe sobre el puente de Westminster mientras se pronostica una ola de calor en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Reino Unido, Italia y Países Bajos luchan contra las alertas rojas

Pero estos conflictos en el campo sobrepasan las fronteras francesas. Así lo ha advertido el servicio de seguimiento de cultivos MARS: “Las altas temperaturas y las escasas precipitaciones previstas hasta finales de junio en gran parte de Europa occidental y central intensificarán el estrés hídrico de los cultivos y pueden poner en peligro el potencial de rendimiento”. Tras una primavera seca y una ola previa en mayo, las reservas de humedad del suelo están agotadas y las previsiones para el trigo blando han bajado a 6 t/ha, un 5% menos que en 2025.

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En paralelo, los ciudadanos europeos tendrán que sobrevivir, por primera vez, a temperaturas inéditas. En Reino Unido, se emitió ayer una alerta roja por calor extremo para Londres y varias regiones del centro y sur de Inglaterra, así como para Gales. Las temperaturas rozaron los 40 ºC, un umbral considerado inimaginable para el país en pleno mes de junio. Mark Sidaway, subdirector de pronósticos de la Met Office, ha afirmado para AP: “Las alertas rojas se reservan para los eventos más graves y esperamos impactos severos y significativos de esta ola de calor, con efectos en la salud probables para muchos, incluso más allá de quienes normalmente son más vulnerables al calor”.

Por su parte, la red ferroviaria británica, Network Rail, informó de una “disrupción significativa” en toda Inglaterra y Gales, tras imponer restricciones de velocidad que prometían minimizar el riesgo que supone el calor. Entre ellas, la deformación de las vías y de los tendidos eléctricos combados. Además, el recorrido de Eurostar que une Reino Unido con Europa a través del Canal de la Mancha ha tenido que cancelar cuatro trenes entre ayer y hoy “debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas”. También se ha cerrado el acceso en algunos colegios y se ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales en las zonas rojas.

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En Italia, el Ministerio de Salud declaró la alerta roja para 16 ciudades, incluidas Roma, Milán y Florencia, donde se registraron máximas de hasta 41 ºC. Asimismo, los sectores culturales y de la moda en Milán se adaptaron a esta crisis, con cambios de sede y provisión de ventiladores en los desfiles. Mientras en Países Bajos, la alerta naranja rige casi todo el país, con previsión de alcanzar temperaturas nocturnas récord que no bajarán de los 24 ºC. El gobierno neerlandés ha decidido, de este modo, tomar medidas similares a las del gobierno británico: reducir horarios escolares, los trenes circulan más lento y se han habilitado refugios climáticos. Además, Bélgica y Suiza han endurecido las alertas ante máximas previstas de hasta 39 ºC y 37 ºC, respectivamente.

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio el pasado 13 de junio en Padrón, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

España está acondicionada al calor, pero el riesgo de incendios forestales por calor sigue siendo alto

Aunque España está un poco más preparada que sus vecinos para las altas temperaturas, los 40º grados en pleno junio pueden generar algunos problemas. En especial, los españoles están preocupados por los incendios forestales, que pueden aumentar su intensidad debido a las cada vez más frecuentes olas de calor. Según el último avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transformación Ecológica y Reto Demográfico, hasta el mes de junio de 2026 se han quemado un total de 37.968,39 hectáreas, frente a las 13.480,98 del 2025 en la misma fecha.

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Este dilema es el resultado de dos problemas vigentes. Uno de ellos, que es controlable, es la falta de activación de los planes de prevención de incendios forestales en las comunidades autónomas, como reclama la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La denuncia resalta, además, que su ausencia ha llamado la atención tras la situación de 2025, en la que más de 60 grandes incendios arrasaron 340.000 hectáreas en toda España. En lo que llevamos de año, Galicia, Asturias y Cantabria ya han registrado incendios importantes debido a altas temperaturas y fuertes vientos, a pesar de que la temporada estival aún no ha comenzado.

Mientras que, por otro lado, se observa el problema climático: las olas de calor. Y es que estos periodos de altas temperaturas son capaces de aumentar la frecuencia y la intensidad de los grandes fuegos. “Bajo estas condiciones meteorológicas tan extremas de calor, sequedad y, en algunos casos, más viento, es más fácil que los incendios que se producen sean más virulentos: más rápidos, más intensos y, por tanto, más peligrosos y difíciles de controlar”, expresaba Cristina Santín Nuño, científica del CSIC y jefa del Departamento de Biodiversidad y Cambio Global del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo-CSIC), con los incendios de 2022. El motivo detrás de esta cuestión, según la experta, es que las altas temperaturas hacen que la “vegetación esté suficientemente seca para que queme”.

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Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

¿Las olas de calor son la norma del futuro?

A pesar de que Europa no está preparada para esta ola de calor, los expertos sentencian que este fenómeno no es solo la norma del futuro, sino que ya representa una realidad ineludible en el presente. Según el informe Estado del clima en Europa 2025” (ESOTC), publicado en abril por la Organización Meteorológica Europea, Mundial, Europa se ha estado calentando al doble del ritmo de la media mundial desde la década de 1980. Esto convierte a Europa en el continente que se calienta más rápidamente en todo el planeta, debido a los patrones climáticos cambiantes.

Durante el año 2025, el continente experimentó temperaturas inusualmente altas que abarcaron desde el Mediterráneo hasta el Círculo Polar Ártico. La región subártica de Fennoscandia, por ejemplo, sufrió la ola de calor más larga y extrema de su historia registrada. De cara al futuro, las proyecciones confirman que las olas de calor se consolidarán como la norma.

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Asimismo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC, recogido en el informe ESOTC, proyecta que la frecuencia y la intensidad de los extremos cálidos continuarán aumentando a medida que avance el cambio climático. Incluso, se prevé que estos incrementos sean especialmente graves en el sur del Mediterráneo y en Escandinavia. Además, los registros muestran una clara tendencia creciente en el número de días anuales con estrés térmico fuerte, muy fuerte o extremo desde la década de 1980. Estas proyecciones son alarmantes, pues un nivel de calentamiento global de 1,5 °C podría resultar en unas 30.000 muertes anuales en Europa vinculadas al calor extremo, una cifra que podría triplicarse si se alcanzan los 3 °C.