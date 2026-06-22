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Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

Se espera que Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, tome el relevo del cargo

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El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión desde su residencia en Downing Street. (REUTERS/Jaimi Joy TPX IMAGES OF THE DAY)
El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión desde su residencia en Downing Street. (REUTERS/Jaimi Joy TPX IMAGES OF THE DAY)

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado su dimisión este lunes. El laborista deja el cargo tras casi dos años de mandato y se espera que el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, asuma las riendas del Partido Laborista y del país.

Starmer ha asegurado que toma la decisión después de haber perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando después de varios fracasos electorales de su partido. La formación laborista perdió 537 concejales tras las elecciones locales de Inglaterra, mientras que la formación ultranacionalista Reform UK logró 785 asientos. En los comicios escoceses, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) logró la victoria, mientras que en Gales, el Plaid Cymru (Partido de Gales) consiguió por primera vez ser el más votado, desplazando a los laboristas de su histórico feudo.

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En los últimos días, al menos cuatro ministros le habían pedido ya expresamente que se eche a un lado y establezca un calendario de retirada: la titular de Exteriores, Yvette Cooper; el de Lucha contra el Cambio Climático, Ed Miliband; la del Interior, Shabana Mahmood; y la de Transportes, Heidi Alexander.

El primer ministro ha reconocido este lunes que no es “el mejor posicionado” para liderar su partido de cara a las próximas elecciones, una realidad que acepta “con buena gracia”. “Cada decisión que he tomado ha sido para poner al país que amo primero. Es por eso que dimito como líder del Partido Laborista”, ha anunciado ante los medios frente a su residencia de Downing Street.

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Las elecciones locales impulsan la dimisión de Starmer

Según The Guardian, Starmer estaba convencido de permanecer en el cargo el viernes, pero la presión de su partido ha acelerado la decisión durante el fin de semana. Él y su equipo comenzaron a trabajar el sábado en los preparativos de su dimisión. Se espera que se mantenga en el cargo hasta otoño, tiempo suficiente para que un nuevo líder reúna a las bases laboristas en la conferencia anual del partido, a finales de septiembre. Todo apunta a que sea Burnham quien lo sustituya en el cargo, si bien se desconoce si habrá más aspirantes al puesto.

El exalcalde del Gran Manchester y recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, se dirige a los miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield. (REUTERS/Temilade Adelaja)
El exalcalde del Gran Manchester y recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, se dirige a los miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield. (REUTERS/Temilade Adelaja)

El hasta ahora alcalde de Mánchester fue la sorpresa en las últimas elecciones inglesas, pues logró imponerse a la ultraderecha en la circunscripción electoral de Makerfield, al norte de Inglaterra, durante los comicios locales. Burnham jurará hoy su cargo de diputado.

Por el momento, Starmer ha pedido Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión para el próximo 9 de julio, proceso que quedará completado antes del receso parlamentario de verano, a finales del próximo mes. “Daré a mi sucesor mi apoyo total e inequívoco, sabiendo que heredarán una Gran Bretaña que es mucho más fuerte y justa de la que heredé hace dos años”, ha afirmado durante su discurso. Una vez abandone el cargo, el primer ministro ha declarado que se centrará “en el trabajo más importante, ser el mejor marido que pueda” y “el mejor padre que pueda”.

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