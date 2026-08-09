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Pablo, adiestrador canino, sobre el eclipse solar: “Los perros también pueden sufrir daños en la retina si miran directamente al Sol”

El profesional ha explicado cuáles son los riesgos en su cuenta de TikTok (@lunaticos_dogtraining)

Es importante tomar medidas de precaución
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El eclipse del 12 de agosto es uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, al ser algo que no ocurre en la Península Ibérica desde el año 1912, muchas personas no son conscientes de cómo puede afectar. Por ese motivo, es imprescindible tomar las medidas necesarias e informarse de cómo hay que ir equipados para ver este fenómeno.

Pero no somos los únicos que debemos tomar precauciones. Uno de los animales que sufrirá las consecuencias de verlo son los perros. Esto es algo de lo que ha advertido Pablo, un adiestrador canino que publica contenido en sus redes sociales.

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En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@lunaticos_dogtraining), ha matizado cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar. “Los perros también pueden sufrir daños en la retina si miran directamente al Sol durante un eclipse”, afirma durante los primeros segundos.

Precauciones para proteger a tus perros

El principal problema no está en el eclipse en sí, sino en que el perro mire directamente al Sol durante demasiado tiempo. En condiciones normales, la intensidad de la luz solar suele provocar que apartemos la mirada rápidamente, pero durante un eclipse la situación será diferente.

Según Pablo, la menor intensidad de la luz que percibimos durante el fenómeno puede hacer que al animal le resulte menos molesto mirar hacia arriba. Esto no significa que la radiación solar deje de ser perjudicial para los ojos.

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Por este motivo, el experto recomienda extremar las precauciones si se decide salir con el perro durante el eclipse. Una de las opciones es evitar que el animal tenga acceso directo a zonas desde las que pueda quedarse mirando al Sol y, especialmente, impedir que mantenga la mirada fija hacia él.

@lunaticos_dogtraining 🌑🐶 ¿Puede un eclipse dañar la vista de tu perro? Sí. Aunque sea un eclipse, mirar directamente al Sol puede provocar daños oculares graves, también en los perros. 👉 Lo mejor: evita sacarlo durante las horas del eclipse y, si tiene que salir, hazlo cuando ya haya pasado el fenómeno. ⚠️ No hace falta que tu perro “sepa” que mirar al Sol es peligroso. Protégelo tú. Guárdate este vídeo y compártelo con alguien que tenga perro 🐾 #perros #eclipse #eclipselunar #ojos #proteger ♬ sonido original - Pablo | Adiestramiento + ACV

Cómo actuar durante el eclipse

Una de las recomendaciones que plantea el adiestrador es precisamente no sacar al perro a ver el eclipse. Esto no significa que el animal no pueda salir al exterior durante el fenómeno, sino que, si se quiere evitar cualquier posibilidad de que mire directamente al Sol, lo más sencillo es mantenerlo alejado de la situación en la que no se dé esa exposición.

Si se decide salir con él, será importante prestar atención a su comportamiento y evitar que mire directamente al cielo. Además, conviene recordar que los perros no necesitan observar el eclipse para disfrutar de la experiencia, por lo que no es obligatorio llevarlo a este evento.

Una alternativa para que el animal esté tranquilo

Durante el momento que se produce el fenómeno, una opción sencilla es mantener al perro ocupado con actividades que no impliquen mirar hacia el exterior. También es un buen momento para mantener su rutina lo más estable posible, evitando situaciones que puedan alterar su comportamiento.

De esta forma, el animal podrá pasar ese periodo con normalidad y sin necesidad de participar en la observación del cielo. Lo importante es priorizar su bienestar y evitar cualquier exposición innecesaria, especialmente durante los momentos de mayor oscuridad.

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