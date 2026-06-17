España Cultura

El Louvre hace examen de conciencia y destinará 1000 millones a modernizarse: Los repetidos robos han dejado al museo “traumatizado”

El nuevo director ha expuesto un ambicioso plan de renovación integral para hacer frente a los fallos de vigilancia en el complejo

Guardar
Google icon
El museo más visitado del mundo está en el ojo de la tormenta. Descubre la increíble historia del robo de las joyas de Napoleón III, la huelga que paralizó sus salas y el ingenioso fraude que costó millones de euros, revelando las grietas en la seguridad del icónico museo.

El Louvre se ha declarado “sin aliento” y afronta más de 1.000 millones de euros en reformas para modernizar instalaciones y seguridad después del robo de las Joyas de la Corona del 19 de octubre, que expuso fallos de vigilancia y años de inversiones aplazadas, según ha explicado su presidente Christophe Leribault ante el Senado francés.

Christophe Leribault, presidente-director del museo desde febrero, ha advertido que la institución encara un “muro de inversiones” y ha anunciado que más de 10.000 vasos griegos tendrán que ser trasladados para ejecutar obras de rehabilitación en una de las alas del recinto.

PUBLICIDAD

Leribault ha comparecido este miércoles 17 de junio ante la comisión de Cultura, Educación, Comunicación y Deporte del Senado para defender la “necesidad absoluta” del plan de renovación bautizado como Louvre Nouvelle Renaissance. Según ha expuesto, los equipos y las infraestructuras del museo más visitado del mundo han llegado al final de su ciclo, ya que no dan para más, se encuentran obsoletas y necesitan una completa y compleja ‘reactualización’.

Un Louvre “sin aliento” y sin seguridad

El responsable del museo ha descrito la situación con una fórmula tajante: “Se puede decir sin ambages: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre sin aliento”. En esa misma intervención ha añadido que las urgencias acumuladas en el edificio sitúan al museo en una encrucijada.

PUBLICIDAD

Estado de la corona de María Eugenia, después de sufrir daños durante el robo en el Louvre. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP)
Estado de la corona de María Eugenia, después de sufrir daños durante el robo en el Louvre. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta inmediata al deterioro de la seguridad pasa por un nuevo sistema de videovigilancia perimetral que empezará a implantarse en enero de 2027. Leribault ha señalado ante el Senado que ya se han instalado de urgencia algunas cámaras adicionales en puntos “absolutamente neurálgicos” donde se había detectado una carencia.

El presidente del Museo del Louvre ha precisado que no es posible reconstruir una red completa con cientos de cámaras sin reforzar antes la estructura técnica que debe sostenerla. También ha anunciado la creación, en octubre, de un nuevo centro de mando de seguridad.

La crisis de los robos

El robo de las Joyas de la Corona ha marcado el diagnóstico que ahora expone la dirección del museo. Según Leribault, ese asalto no solo reveló grietas en el dispositivo de protección, sino también el retraso acumulado en la modernización de los equipamientos.

robos en el Louvre
Algunos de los objetos robados en el Louvre

Dentro de la reorganización del área de seguridad, el puesto de coordinador se ha confiado a Olivier Goupil, antiguo comisario divisionario y hasta ahora responsable de seguridad de la RATP. El nombramiento ya se había anunciado tras el robo, pero Leribault lo ha confirmado en su comparecencia.

El dirigente ha sostenido además que el impacto del asalto sigue muy presente dentro de la institución. Según ha afirmado ante la comisión del Senado, “la herida del robo y el trauma de los meses que siguieron siguen muy vivos” en el museo, donde la dirección vincula esa situación a la urgencia de ejecutar el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que pretende volver a dotar de seguridad a uno de los centros culturales más importantes del mundo, para todas las obras de arte que contiene puedan exponerse sin miedo.

Temas Relacionados

Museo del LouvreRobosFranciaMuseosArteArte EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La serie que adapta ‘Orgullo y prejuicio’ desde la perspectiva de la hermana ‘menos agraciada’: Una versión de Jane Austen para amantes de ‘Los Bridgerton’

Se estrena en Movistar Plus+ ‘La otra hermana Bennet’, que ha alcanzado el éxito en la BBC por reivindicar el personaje más maltratado de la obra más famosa de la autora británica

La serie que adapta ‘Orgullo y prejuicio’ desde la perspectiva de la hermana ‘menos agraciada’: Una versión de Jane Austen para amantes de ‘Los Bridgerton’

Una importante cadena de cines en España introduce un nuevo sistema de precios según la zona de las butacas: “El Ryanair de las salas”

Varios cines dentro de esta franquicia ofrecen distintos rangos de precio según la elección del asiento en la proyección

Una importante cadena de cines en España introduce un nuevo sistema de precios según la zona de las butacas: “El Ryanair de las salas”

Todo lo que sabemos sobre la secuela de ‘La red social’: “Si la primera trataba sobre cómo se inventó Facebook, la nueva refleja en lo que se ha convertido”

El director Aaron Sorkin ha ido paulatinamente desvelando los detalles de una de las películas más esperadas de la ‘rentrée’ otoñal

Todo lo que sabemos sobre la secuela de ‘La red social’: “Si la primera trataba sobre cómo se inventó Facebook, la nueva refleja en lo que se ha convertido”

Javier Bardem hace historia en Hollywood y se convierte en el primer español en dejar su huella en el Paseo de la Fama: “No estaría aquí sin mi madre”

El actor, que acaba de estrenar ‘El cabo del miedo’ en Apple TV+, fue homenajeado en presencia de

Javier Bardem hace historia en Hollywood y se convierte en el primer español en dejar su huella en el Paseo de la Fama: “No estaría aquí sin mi madre”

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”

Los hermanos Russo, encargados de dirigir varias de las entregas de la saga, revelan la muerte que tenían planificada

Marvel estuvo a punto de matar a uno de sus superhéroes más icónicos antes de tiempo: “Nadie lo hubiera esperado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El expresidente emite un comunicado: “Les pido confianza, no les decepcionaré. Soy inocente”

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El comunicado íntegro del expresidente Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional: “Se me acusa de graves delitos que no he cometido”

Zapatero defiende su inocencia y desvincula a sus hijas del entramado societario

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles