El Louvre hace examen de conciencia y destinará 1000 millones a modernizarse: Los repetidos robos han dejado al museo “traumatizado”

El museo más visitado del mundo está en el ojo de la tormenta. Descubre la increíble historia del robo de las joyas de Napoleón III, la huelga que paralizó sus salas y el ingenioso fraude que costó millones de euros, revelando las grietas en la seguridad del icónico museo.

El Louvre se ha declarado “sin aliento” y afronta más de 1.000 millones de euros en reformas para modernizar instalaciones y seguridad después del robo de las Joyas de la Corona del 19 de octubre, que expuso fallos de vigilancia y años de inversiones aplazadas, según ha explicado su presidente Christophe Leribault ante el Senado francés.

Christophe Leribault, presidente-director del museo desde febrero, ha advertido que la institución encara un “muro de inversiones” y ha anunciado que más de 10.000 vasos griegos tendrán que ser trasladados para ejecutar obras de rehabilitación en una de las alas del recinto.

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Leribault ha comparecido este miércoles 17 de junio ante la comisión de Cultura, Educación, Comunicación y Deporte del Senado para defender la “necesidad absoluta” del plan de renovación bautizado como Louvre Nouvelle Renaissance. Según ha expuesto, los equipos y las infraestructuras del museo más visitado del mundo han llegado al final de su ciclo, ya que no dan para más, se encuentran obsoletas y necesitan una completa y compleja ‘reactualización’.

Un Louvre “sin aliento” y sin seguridad

El responsable del museo ha descrito la situación con una fórmula tajante: “Se puede decir sin ambages: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre sin aliento”. En esa misma intervención ha añadido que las urgencias acumuladas en el edificio sitúan al museo en una encrucijada.

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Estado de la corona de María Eugenia, después de sufrir daños durante el robo en el Louvre. (Thomas Clot/Museo del Louvre/AFP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta inmediata al deterioro de la seguridad pasa por un nuevo sistema de videovigilancia perimetral que empezará a implantarse en enero de 2027. Leribault ha señalado ante el Senado que ya se han instalado de urgencia algunas cámaras adicionales en puntos “absolutamente neurálgicos” donde se había detectado una carencia.

El presidente del Museo del Louvre ha precisado que no es posible reconstruir una red completa con cientos de cámaras sin reforzar antes la estructura técnica que debe sostenerla. También ha anunciado la creación, en octubre, de un nuevo centro de mando de seguridad.

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La crisis de los robos

El robo de las Joyas de la Corona ha marcado el diagnóstico que ahora expone la dirección del museo. Según Leribault, ese asalto no solo reveló grietas en el dispositivo de protección, sino también el retraso acumulado en la modernización de los equipamientos.

Algunos de los objetos robados en el Louvre

Dentro de la reorganización del área de seguridad, el puesto de coordinador se ha confiado a Olivier Goupil, antiguo comisario divisionario y hasta ahora responsable de seguridad de la RATP. El nombramiento ya se había anunciado tras el robo, pero Leribault lo ha confirmado en su comparecencia.

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El dirigente ha sostenido además que el impacto del asalto sigue muy presente dentro de la institución. Según ha afirmado ante la comisión del Senado, “la herida del robo y el trauma de los meses que siguieron siguen muy vivos” en el museo, donde la dirección vincula esa situación a la urgencia de ejecutar el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que pretende volver a dotar de seguridad a uno de los centros culturales más importantes del mundo, para todas las obras de arte que contiene puedan exponerse sin miedo.