Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a bordo: se trata de un problema de salud pública

Esta nueva normativa responde a una estrategia gubernamental orientada a contener la fiebre aftosa, una enfermedad de transmisión elevada que afecta a numerosos animales

Los trenes de Eurostar ya no permiten sándwiches de jamón ni queso a los pasajeros a Reino Unido: se trata de un problema de salud pública (EFE/ Andy Rain/Archivo)

El clásico sándwich de jamón no viajará a Londres estas fiestas. En los trayectos de Eurostar hacia la capital británica, la consigna es clara: cualquier sándwich que tenga carne de origen europeo debe acabarse antes de subir al tren. Esta medida, que forma parte de las reglas impuestas por las autoridades en las últimas semanas, responde a una estrategia gubernamental orientada a contener la fiebre aftosa. No se limita solo al ferrocarril: el avión, el barco y el coche también están incluidos en la lista.

Qué es la fiebre aftosa

La fiebre aftosa recibe su nombre debido a la aparición de aftas (vesículas muy dolorosas) en el morro, la boca y la lengua, así como en las pezuñas y la piel cercana, y en las ubres. Aunque pueda parecer que la formación de aftas no implica riesgo, los animales afectados tienen dificultades para alimentarse por las lesiones en la boca y por la cojera que les impide acercarse a los comederos, lo que conduce a una pérdida de peso y a una disminución de la producción de leche.

La fiebre aftosa afecta a animales de pezuña hendida, tanto domésticos - como bóvidos, ovejas, cabras y cerdos - como silvestres, incluidos ciervos, jabalíes y muflones. El ganado vacuno es el hospedador natural y el búfalo africano actúa como principal reservorio. A pesar de este amplio rango de hospedadores, la enfermedad no se transmite a los humanos.

La capacidad de transmisión del virus es elevada y puede llegar a afectar a la totalidad de las poblaciones susceptibles, lo que convierte a la fiebre aftosa en una de las enfermedades con mayor impacto económico en el sector ganadero. El virus destaca por su resistencia a las condiciones ambientales, así como a agentes físicos y químicos, manteniéndose estable en sangre, cadáveres, leche y carne.

La transmisión puede producirse de diversas formas: por contacto directo entre animales infectados y sanos, a través de carne, leche, cuero o lana, por vía aérea - pudiendo llegar a recorrer hasta 60 kilómetros por tierra en zonas templadas y húmedas, e incluso más de 300 kilómetros sobre el mar - y mediante objetos inanimados que hayan estado en contacto con el virus, como monos de trabajo, botas, camiones, bebederos o cualquier utensilio contaminado.

La fiebre aftosa recibe su nombre de las doloras aftas que aparecen en los animales que la padecen (Wikimedia Commons)

Los productos para los que aplica esta norma

Según la información difundida por Eurostar, la lista de alimentos que no cruzarán la frontera británica incluye carne de cerdo, vacuno, cordero, cabra y ciervo, así como la leche y los productos lácteos. Tampoco pasan aquellos productos que incorporan cualquiera de estos ingredientes. El aviso remitido por la empresa a sus pasajeros lo deja explícito: “Estas restricciones incluyen los sándwiches, el queso y la carne cruda o curada. Se aplican ciertas excepciones a los alimentos infantiles y a aquellos necesarios por motivos médicos”.

En paralelo, el sitio web del gobierno británico detalla las condiciones en las que se permiten los productos para bebés o por necesidad médica: “Se puede llevar hasta 2 kg por persona de leche infantil en polvo, comidas para bebés o alimentos especiales necesarios por razones médicas. Estos productos no deben requerir refrigeración antes de su uso y deben estar en su envase original sin abrir (salvo si están en uso)”.

La recomendación llega a tiempo para quienes tengan previsto un viaje en Eurostar con destino a Londres o cualquier otro punto del Reino Unido: conviene terminar el sándwich antes de pasar la aduana. En los recientes correos a clientes, la compañía ha recordado que la nueva regulación del gobierno británico afecta directamente a los pasajeros que partan desde el continente europeo y a todo viajero llegado del extranjero, sea cual sea el transporte elegido para poner rumbo a la isla.

