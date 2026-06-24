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Los chefs italianos coinciden: “En Italia, cuando hace demasiado calor para cocinar, hacemos esta receta de pasta alla crudaiola”

Más que una simple ensalada, este clásico italiano se prepara con una base de pasta acompañada de una salsa de tomates frescos, albahaca y queso

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Receta de pasta alla crudaiola, un clásico de los veranos en Italia (Pexels)
Receta de pasta alla crudaiola, un clásico de los veranos en Italia (Pexels)

Gazpacho, salmorejo, ensaladas, carpaccios, picadillos... Cuando el calor aprieta, sacamos a relucir nuestro ingenio para evitar a toda costa encender los fogones y conseguir, aun así, una receta rica, nutritiva y saciante. Para esta época del año, los italianos cuentan con un plato riquísimo que poca gente conoce, una elaboración que tiene la pasta, cómo no, como principal protagonista.

No hablamos de una ensalada con macarrones, sino de pasta alla crudaiola, una receta de pasta de lo más auténtica que viene acompañada con una sencilla salsa de tomate fría que muchos chefs recrean en casa en tiempos de olas de calor. “Esto es lo que hacemos en Italia cuando hace demasiado calor para cocinar: pasta alla crudaiola", explica la chef italiana Giulia Caschera, más conocida como @cookwithgiulia, en uno de sus últimos vídeos, donde compartía las claves para recrear esta receta.

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El primer paso es conformar la salsa, para lo que debemos picar muy finamente unos cuantos tomates y dejarlos reposar. "El truco para que sea mucho más que una pasta con tomates crudos es aliñarlos antes con aceite de oliva, albahaca y escamas de sal”, explica la cocinera. “A mí me encanta llevarla a la playa porque se mantiene superjugosa. Está deliciosa, tenéis que probarla”.

Una receta similar sigue el cocinero Ruben Bondí (@cucinaconruben). “Es la pasta perfecta para el verano, crudaiola con tomate fresco, brie y parmesano”, aseguraba el chef italiano en una de sus vídeorecetas. “Empiezo por el tomate corazón de buey, cortado en cubitos; dos dientes de ajo y mucha albahaca. Parmesano y un queso que se derrita un poco. Añado aceite, una pizca de sal y, por supuesto, pimienta”. La clave, explica, está en dejar reposar la salsa en la nevera mientras cocemos la pasta, consiguiendo así una salsa cremosa y unificada.

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Francesco Mattana (@our_cookingjourney) suma un elemento más a esta mezcla. “Para empezar, vamos a preparar un aceite de chile y ajo. Echamos el ajo y el chile seco. Mantén el fuego muy bajo para que el ajo y el chile no se quemen y el aceite adquiera todo ese delicioso sabor”. Este aceite le dará una auténtica explosión de sabor a nuestra salsa, que serviremos bien fría sobre nuestra forma de pasta preferida. “Al día siguiente, recién sacada de la nevera, está aún más buena. Es fácil de preparar, tiene un toque veraniego, es fresca y siempre triunfa”.

Receta de pasta alla crudaiola

La pasta alla crudaiola se elabora mezclando pasta caliente con una salsa cruda de tomates, albahaca, ajo y aceite de oliva virgen extra. El contraste entre la pasta recién cocida y los ingredientes frescos aporta una textura y aroma únicos. Es fundamental usar tomates maduros y un buen aceite de oliva para conseguir el mejor resultado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 400 g de pasta corta (penne, fusilli o farfalle)
  • 4 tomates maduros grandes
  • 1 diente de ajo
  • 1 manojo de albahaca fresca
  • 80 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 100 g de queso ricotta salata o parmesano rallado
  • Sal
  • Pimienta negra recién molida

Cómo hacer pasta alla crudaiola, paso a paso

  1. Lava y trocea los tomates en cubos pequeños, eliminando las semillas si lo prefieres.
  2. Pela el ajo, pícalo muy fino o rállalo.
  3. Mezcla los tomates, el ajo y la albahaca troceada en un bol grande. Añade el aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.
  4. Deja que la salsa repose mientras cueces la pasta, para que los sabores se integren y se forme una textura cremosa y algo líquida.
  5. Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escúrrela cuando esté al dente.
  6. Añade la pasta caliente directamente al bol con la salsa cruda y mezcla bien para que los sabores se impregnen.
  7. Incorpora el queso ricotta desmenuzado o el parmesano rallado. Remueve y sirve inmediatamente.
  8. Puedes añadir un chorrito extra de aceite y más albahaca fresca antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 14 g (mayoritariamente insaturadas)
  • Hidratos de carbono: 60 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta alla crudaiola se disfruta mejor recién hecha. Si sobra, se puede conservar en la nevera hasta 1 día en un recipiente hermético, aunque la textura de los tomates puede perder frescura.

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