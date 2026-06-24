Un ganadero pasa tres años creando una armadura para cada una de sus ovejas y protegerlas de los lobos (Pexels)

Rudolf Schaubach es un ganadero septuagenario de Villach, una ciudad del sur de Austria que se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Italia y Eslovenia. Ante el aumento de los ataques de lobos a los rebaños en la región, Schaubach decidió buscar una solución para proteger a sus ovejas: una “cota de malla” especialmente diseñada para estos animales.

Durante tres años, Schaubach trabajó en el diseño de una red de plástico ligero con púas, pensada para cubrir el cuerpo y la garganta de las ovejas, las zonas donde suelen atacar los lobos. El invento se sujeta con bandas elásticas y pesa entre dos y tres kilos, un peso similar al de la lana natural de una oveja. “Un lobo es un animal inteligente, no creo que intentara morder a una oveja por segunda vez”, explicó el propio Schaubach en declaraciones recogidas por medios locales.

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Una cota de malla de plástico para proteger las ovejas contra el lobo

La red, que ya ha sido patentada, fue probada en varias granjas de los Alpes austríacos. El mecanismo está pensado para que, si un lobo muerde las púas, sienta dolor pero no sufra lesiones graves. El inventor sostiene que esa experiencia sería suficiente para disuadirlo de futuros ataques. En una de las pruebas, una oveja llevó la malla durante varios días sin mostrar problemas de movilidad ni para alimentarse, según relata Schaubach.

Sin embargo, la iniciativa ha generado división y críticas entre ganaderos y defensores de los animales. Algunos criadores, como René Krüger, consideran que la red es poco práctica y que podría resultar dañina para las ovejas a largo plazo, ya que la lana podría enredarse y los lobos podrían simplemente cambiar su táctica y morder zonas expuestas como las patas o la cabeza.

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El experimento llegó a una fase de prueba real en mayo de 2026, cuando el ganadero Martin Martin permitió que tres de sus ovejas en el valle de Gail llevaran la red en un pasto de alta montaña. Schaubach instaló una cámara para documentar cualquier posible ataque. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, un veterinario ordenó retirar la red tras una denuncia de la asociación protectora ‘Tierschutz Austria’, que consideró que la malla podía limitar la movilidad del animal y suponer un riesgo en caso de huida.

Un ganadero pasa tres años creando una armadura para cada una de sus ovejas y protegerlas de los lobos (Pexels)

Schaubach rechaza estas críticas y afirma que la oveja pudo tumbarse y moverse con normalidad, y que el cordero mamó sin inconvenientes durante el experimento. Rudolf considera que mucha gente critica su invención sin tener más información al respecto que alguna foto, que “nadie se ha puesto en contacto” con él, y que los argumentos sobre el peso, la incomodidad o el peligro de deshidratación son infundados.

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El inventor ha invertido entre 50.000 y 60.000 euros en el desarrollo y la patente del invento, y busca ahora una empresa que pueda fabricar la red a gran escala. Anuncia que está trabajando en una versión más ligera, centrada en proteger el cuello y la parte inferior del animal. Schaubach sostiene que la red podría durar décadas y que, con ayudas de fondos europeos, sería rentable para los ganaderos.

El contexto de fondo es el de una ganadería de montaña bajo presión. En Carintia, donde crían cerca de 50.000 ovejas, los ataques de lobos han ido en aumento pese a las medidas de protección existentes. Solo en 2024, más de 4.000 animales de granja murieron por estos ataques en Alemania, la mayoría ovejas y cabras, y en Austria se han registrado más de 1.000 ataques con miles de animales muertos o heridos. Para hacer frente a la situación, las autoridades han permitido la caza de lobos en algunos casos y han destinado millones de euros tanto a compensaciones como a medidas de protección.

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El debate sigue abierto. Mientras asociaciones agrarias y parte del sector piden soluciones técnicas y legales más estrictas, organizaciones ecologistas como NABU insisten en que el problema no depende solo de la cantidad de lobos, sino de la calidad de las medidas de protección existentes. Schaubach, por su parte, mantiene su apuesta por una innovación que, pese a la polémica, busca reducir el conflicto entre la ganadería y la fauna salvaje.