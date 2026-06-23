Los académicos de la gastronomía madrileña eligen su restaurante favorito de 2026: Montia, una joya en plena sierra de Guadarrama

Sala del restaurante Montia, en San Lorenzo del Escorial (Montia)

La Comunidad de Madrid es uno de los grandes epicentros mundiales de la gastronomía. Lo demuestran sus chefs y restaurantes, su tradición y sus históricas tabernas. También los productos que se encuentran en sus mercados y las recetas propias que marcan su historia. A todo ello hace homenaje cada año la Academia Madrileña de Gastronomía, una corporación que tiene por objeto investigar, impulsar y divulgar la gastronomía de Madrid, de su Comunidad y de su entorno geográfico.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido el escenario de la entrega de la X Edición de los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid, unos galardones que tratan de señalar las mejores propuestas culinarias del 2026. En esta edición, el premio ‘gordo’ a mejor restaurante de la Comunidad ha sido para Montia (C. Juan de Austria, 7), un espacio ubicado en San Lorenzo de El Escorial que ha conquistado a los académicos gracias a su cuidado producto y a su propuesta arraigada al territorio.

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El chef al frente, Dani Ochoa, ha construido en Montia una de las propuestas gastronómicas más personales y coherentes del panorama nacional. Reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Montia defiende una cocina profundamente ligada a la Sierra de Guadarrama, basada en la recolección silvestre, la temporalidad y la estrecha relación con productores locales.

Dani Ochoa, chef del restaurante Montia, con el premio de la Academia Madrileña de Gastronomía (Cedida)

Su propuesta evoluciona a diario al ritmo del campo y de las estaciones, en un ejercicio de respeto absoluto por el entorno que se traduce en un menú degustación lleno de detalles. Este se puede probar en su versión normal, XL o XXL, con precios que van desde los 115 hasta los 145 euros por comensal. También cuentan con un menú cerrado para días entre semana por 80 euros.

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Décimo cumpleaños de unos premios siempre al día

La Academia de la Gastronomía Madrileña lleva en su mochila diez ediciones de estos premios de gastronomía, unos galardones que han evolucionado al mismo ritmo que lo ha hecho el sector, incorporando nuevas categorías y reconociendo fenómenos que hoy definen la identidad culinaria madrileña, como el auge de los grupos de restauración, la creciente relevancia de la cocina de producto o la revitalización de los mercados municipales.

Desde su primera edición, los Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid han reconocido a algunos de los nombres, productos y proyectos más relevantes del sector. Entre los premiados de la última década figuran establecimientos como DiverXO, Coque, Saddle, Ugo Chan, Osa o Pabú; proyectos como Grupo Triciclo o Mo de Movimiento; y productos emblemáticos como la Huerta de Aranjuez, el Garbanzo de Daganzo o el Anís de Chinchón.

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Los once premiados de 2026

Este año han sido 11 las categorías de premios entregadas por la Academia, una selección de ganadores que nos muestra a la perfección el paisaje gastronómico madrileño, uno lleno de tradición y salpicado por la visión de las promesas más jóvenes.

● Restaurante de Producto/Casa de Comidas: El Pedrusco de Aldealcorvo

Los hermanos Gonzalo y Antonio de Pedro representan la tercera generación al frente de este emblemático asador castellano ubicado en Chamberí. Con un horno centenario trasladado desde Segovia en 1984 como corazón del proyecto, El Pedrusco ha sabido reinterpretar la tradición castellana sin renunciar a sus raíces. Lechazos, cochinillos y guisos históricos conviven con una mirada contemporánea que ha convertido a esta casa de comidas en uno de los grandes templos de la cocina regional madrileña.

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● Sala/Sumiller: Luis García de la Navarra

Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres durante 9 años, formador de los sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid desde el año 2002 y referente indiscutible del vino en Madrid. Luis García de la Navarra se encuentra al frente, junto a su hermano Pedro, del restaurante García de la Navarra, con una de las bodegas más admiradas de la capital.

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● Puesto de Mercado: LaLópez

Ubicado en el Mercado de Antón Martín, LaLópez se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo la gastronomía puede revitalizar los mercados tradicionales. Liderado por Sergio Mayor y Mai López, este pequeño espacio ha logrado transformar un puesto de mercado en una auténtica casa de comidas contemporánea, donde conviven el producto, la creatividad y una cuidada selección de vinos.

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● Cocina Internacional: Sen Omakase

Sen Omakase ha revolucionado la oferta japonesa de la capital con una propuesta que apuesta por la autenticidad, la técnica y el máximo respeto por la tradición nipona. Su experiencia omakase, basada en la confianza absoluta entre el comensal y el chef, propone un recorrido gastronómico único que evoluciona en función del producto disponible y de la inspiración diaria del itamae.

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● Bar/Taberna: El Fogón de Trifón

Con más de dos décadas de trayectoria, El Fogón de Trifón representa como pocos el espíritu de las grandes tabernas madrileñas. Su cocina de temporada, elaborada con materias primas seleccionadas con rigor, convive con una de las bodegas más interesantes de la ciudad, fruto de la pasión y el conocimiento de Trifón Jorge. Todo ello ha convertido a esta casa en un punto de encuentro imprescindible para aficionados, profesionales y amantes del buen comer.

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● Vinos y Licores: Caiño

Caiño es uno de los proyectos más singulares y estimulantes del panorama vinícola madrileño, una vinoteca que apuesta por una cuidada selección de referencias y una mirada contemporánea sobre la cultura del vino. Pequeños productores, vinos de mínima intervención y etiquetas poco convencionales, todo ello unido a una intensa labor divulgativa.

● Producto de Madrid: DOP Aceite de Madrid

Amparada por la Unión Europea desde 2023, esta joven DOP protege más de 20.000 hectáreas de olivar repartidas en cerca de 40 municipios madrileños y reconoce el trabajo de olivareros y almazaras que han sabido recuperar y poner en valor una tradición agrícola profundamente arraigada en la región. El Aceite de Madrid se distingue por su singular carácter multivarietal, fruto de la combinación de variedades autóctonas como cornicabra, castellana y manzanilla cacereña, junto a otras minoritarias como carrasqueña, gordal, asperilla o redondilla.

● Dulce/Repostería: Pastelerías Mallorca

Fundada en 1931, Pastelerías Mallorca forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de madrileños. Esta histórica empresa familiar se mantiene fiel a la esencia y al saber hacer artesanal que la han convertido en uno de los grandes referentes de la repostería madrileña. Actualmente, Pastelerías Mallorca cuenta con ocho establecimientos y una tienda online que permite llevar sus especialidades a cualquier punto de España: desde sus icónicas napolitanas y roscones de Reyes hasta sus propuestas más contemporáneas.

● Proyecto Empresarial Gastronómico: Red Panda Madrid

Lo que comenzó en 2024 como una dark kitchen especializada en cocina asiática sin gluten, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un restaurante con cocina vista y una comunidad fiel de clientes. Su propuesta, inspirada en los sabores de Tailandia, Vietnam o Malasia, tiene detrás a María y Alfonso. Él, chef con experiencia en restaurantes con estrella Michelin; ella, diseñadora y responsable de la identidad visual del proyecto. Juntos, han construido una marca con una personalidad propia y reconocible.

● Reconocimiento a Toda una Vida: Botín

Fundado en 1725, Botín es el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, según el Guinness World Records, y uno de los grandes símbolos gastronómicos de Madrid. Ubicado en la calle Cuchilleros, junto a la Plaza Mayor, este establecimiento tricentenario conserva intacto su histórico horno de leña, en el que desde hace tres siglos se asan cochinillos y corderos al estilo castellano. Regentado actualmente por la cuarta generación de la familia González, Botín ha sido inspiración para escritores como Benito Pérez Galdós, Ernest Hemingway, Graham Greene o María Dueñas.