Las vacaciones de Malú en Marruecos: del vídeo viral con la camiseta del Betis a disfrutar de cada calle durante el parón de su gira

Malú ha visitado Marruecos (El Hormiguero)

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Bajo el sol del verano, Malú ha optado por un destino singular para recargar energías en medio de uno de los parones más largos de su Quince Tour. La artista madrileña, cuya voz sigue marcando generaciones, decidió cruzar el estrecho y perderse unos días por las calles vibrantes de Marruecos. Esta escapada, cuidadosamente elegida, le ha permitido desconectar del ritmo frenético de los conciertos y disfrutar de una experiencia diferente, lejos del escenario y cerca de la cotidianidad de un país vecino.

En pleno apogeo de su gira, y con la agenda en pausa hasta el 9 de agosto, la intérprete se mostró relajada y sonriente en cada una de las instantáneas que compartió en redes sociales. El viaje llega en un momento decisivo tras el lanzamiento de Quince, el disco que le ha devuelto la libertad creativa y la ha posicionado nuevamente como figura indispensable de la música española. Para Malú, estos días de vacaciones representan algo más que un simple paréntesis: son una oportunidad de celebrar el presente, redescubrir culturas y, de paso, regalar a sus seguidores momentos únicos fuera del escenario.

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El ambiente marroquí, con sus colores y aromas, se coló en las publicaciones de la cantante, que no dudó en integrarse en las costumbres locales. Vestida con un caftán rosa, una de sus prendas predilectas para el verano, Malú se dejó ver en el bazar de Assilah, rodeada de comerciantes y turistas, donde el calor humano se convirtió en el mejor de los acompañantes. Allí, la artista confirmó que todo iba “muy bien” y definió la experiencia como “maravillosa”, resaltando la hospitalidad y simpatía de la gente.

Los detalles de Malú en Marruecos

Durante su estancia, uno de los momentos más comentados fue su paso por Los Béticos de Assilah Shop, donde la recibió Mohamed, un comerciante conocido por su simpatía y por compartir videos junto a sus clientes más ilustres. En uno de esos clips, que rápidamente circuló en plataformas digitales, se pudo ver a Malú disfrutando de la experiencia, intercambiando bromas y gestos cómplices con el vendedor.

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En el video, Malú aparece sonriente junto a Mohamed, quien la presenta con orgullo como “la famosa cantante de España Malú”, mientras ella responde con naturalidad y cercanía. El momento, captado de manera espontánea, muestra a la cantante relajada, disfrutando de cada instante y contagiando su buen humor a quienes la rodean.

La elección de Marruecos no fue casualidad. Malú ha declarado en más de una ocasión que valora los destinos donde puede sentirse una más entre la gente y escapar de las miradas constantes. El país norteafricano le permitió pasear sin prisa, descubrir rincones y, sobre todo, vivir el presente lejos del bullicio de los escenarios.

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La camiseta del Betis y el orgullo familiar

El vídeo, compartido en redes sociales por el propio Mohamed y por cuentas de fans, acumuló miles de visualizaciones en pocas horas. En él, se puede ver a Malú respondiendo a la pregunta sobre su experiencia: “Maravillosa la experiencia, gente muy buena, muy béticos”, una frase que se viralizó rápidamente y que fue celebrada tanto por seguidores del Betis como por su propio público.

Malú entre risas en Marruecos. (Instagram)

La reacción no se hizo esperar. Comentarios como “Malú es muy humilde, de una familia artística de padre hasta los tíos y hermanos” o “Gran cantante y muy buena persona” inundaron las publicaciones. Especial atención recibió el mensaje de su padre, Pepe de Lucía, quien compartió su orgullo con palabras emotivas: “Mi hija comprando una camiseta del Betis a nuestros hermanos marroquíes. Gracias, corazón mío, por ese corazón de oro que tienes”. Este gesto, sencillo pero cargado de significado, reforzó la imagen cercana y auténtica de Malú, capaz de conquistar tanto en el escenario como en los pequeños momentos lejos de los focos.

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