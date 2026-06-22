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Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

El empresario Víctor de Aldama ha acudido al programa de Cuatro ‘Horizonte’, conducido por Iker Jiménez, para relatar cómo ha sido el momento de escuchar la sentencia del Tribunal Supremo, la cual le evita la cárcel y el pago de una multa de 3,7 millones de euros

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Víctor de Aldama, en Cuatro
Víctor de Aldama acude como invitado al programa 'Horizonte', de Cuatro, conducido por Iker Jiménez. / Captura de pantalla

Tras conocerse las sentencias de José Luis Ábalos (24 años de cárcel) y Koldo García (19 años), y la puesta en libertad de Víctor de Aldama, este último ha acudido al programa Horizonte para contar su versión de los hechos. En el programa de Cuatro conducido por Iker Jiménez, el empresario ha amenazado al presidente del Gobierno con “ir a la cárcel”, al mismo tiempo que ha animado a otras personalidades a colaborar con la Justicia “como él”.

En el primer juicio del caso Koldo, el Tribunal Supremo ha impuesto a Aldama cuatro años y medio de prisión y le ha eximido de pagar una multa de 3,7 millones de euros, frente a los siete años que pedía la Fiscalía Anticorrupción. “La colaboración sirve”, apuntaba tras conocer la pena. El empresario evitará así la cárcel a cambio de cumplir requisitos tales como no delinquir y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad, según ha relatado en la entrevista.

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Víctor de Aldama amenaza a Pedro Sánchez tras escuchar la sentencia, momento que cataloga de “muy duro”

Además de conocer su destino más próximo la mañana del 22 de junio, Aldama ha explicado en antena cuáles han sido sus primeras sensaciones tras conocer la noticia del TS, momento en que solo podía pensar en su hija. Vivir la lectura de la sentencia en la sala, según ha explicado Aldama, ha sido “muy duro”. El motivo por el que solo pensaba en su hija es, según ha afirmado, porque el año pasado se perdió su cumpleaños: “En ese momento se me pasa por la cabeza mi hija”.

En esa misma conversación, el empresario ha apuntado contra Pedro Sánchez y ha sostenido que, en un contexto de causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, al presidente le debería preocupar “ir a la cárcel”. Del mismo modo, Aldama (coreado por los tertulianos allí presentes) ha insistido en que Sánchez “es el número uno del caso Leíre Díez”.

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Según su testimonio, el escenario se ha vuelto más angustiante cuando ha escuchado las penas impuestas al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, condenados prisión a 24 años y 19 años y ocho meses, respectivamente. Al enterarse de que su condena era de cuatro años y medio y que podía eludir el ingreso en prisión, ha relatado cómo se abrazó con su abogado José Antonio Choclán. “Se lo he dicho a él, para mí es algo más que mi abogado”, ha añadido.

El empresario reta a Ábalos, Julio Martínez y Leire Díez a colaborar con la Justicia “como él”

El empresario Víctor de Aldama ha pedido a José Luis Ábalos, Julio Martínez y Leire Díez que colaboren con la Justicia “como él” en las causas que tienen abiertas, después de que el Tribunal Supremo haya suspendido la ejecución de su condena en el caso de las mascarillas, lo que evita su ingreso en prisión.

En la entrevista en el programa Horizonte de Cuatro, Aldama ha sostenido que Ábalos “tiene mucho que decir” en la causa de Plus Ultra, en obra pública y en una investigación por financiación ilegal del partido. Sobre el expediente de la aerolínea, ha afirmado sin pruebas que el exministro fue “coaccionado por el señor José Luis Rodríguez Zapatero, a las órdenes de Pedro Sánchez”.

Aldama ha opinado que, pese a la sentencia del caso de las mascarillas, Ábalos “tiene todavía un abanico abierto de una serie de condenas” y que contar “la verdad” podría beneficiarle. También ha mencionado a Julio Martínez, investigado en la causa de Plus Ultra, sobre el que ha asegurado que “puede ser relevante” y que “se puede ver perfectamente” que “ya le están dando de lado”.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama. (Fuente: Tribunal Supremo)

Más allá de lo ya conocido, el empresario ha asegurado que dispone de “mucha más información” y que la usará “en el resto de causas”, ya que mantendrá su colaboración con la Justicia. “Por supuesto en estos momentos no solo quiero colaborar sino que tengo muchas ganas y de aportar y contar todo eso que todavía no he contado”, ha declarado.

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