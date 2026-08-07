El Gobierno restablece los controles fronterizos con Italia tras la negativa de Roma de levantar las restricciones a los viajeros procedentes de España

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en el Palazzo Chigi, en Roma (Italia), el 5 de abril de 2023. REUTERS/Remo Casilli

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El Gobierno ha tomado este viernes la decisión de restablecer los controles fronterizos temporales en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia tras el rechazo del Ejecutivo italiano a levantar las restricciones que aplica a los viajeros procedentes de territorio español, medidas adoptadas a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos del pasado jueves, 30 de julio. Según Moncloa, la medida llega tras la “persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino” y como respuesta directa a la postura de Roma, que ha anunciado que mantiene sus controles fronterizos pese a las gestiones diplomáticas previas.

Estas restricciones estarán operativas desde las 00:00 horas del 8 de agosto, y contemplan la verificación de identidad mediante pasaporte para todos los viajeros procedentes de Italia, y la comprobación de visado o permiso de residencia para los nacionales de terceros estados. Así, los controles se aplicarán de forma aleatoria y permanecerán en vigor hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, salvo que “un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”.

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Italia “no acepta ultimátums ni imposiciones”

Una decisión del Ejecutivo español que llega después de que este viernes haya aumentado la tensión entre ambos países. El Gobierno de Pedro Sánchez había fijado un ultimátum a Italia, con el domingo 9 de agosto como fecha límite, para que levantara la suspensión del espacio Schengen impuesta a España tras la crisis migratoria que comenzó en Ceuta el jueves de la semana pasada. De no hacerlo, Madrid ya advertía que “se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”. Y así ha sido.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

Por su parte, el Gobierno de Giorgia Meloni ha rechazado rotundamente las exigencias españolas, declarando en un comunicado que “no acepta ultimátums ni imposiciones” y descartando “reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que llegan desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos de seguridad y terrorismo para Italia”. Y es que, “en esa fecha, tal como anunciaron las propias autoridades españolas, se espera una nueva oleada de migrantes en Ceuta”, según ha señalado Italia este viernes.

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“Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido”, continúa el escrito del Ejecutivo de Meloni.

Sin embargo, a pesar de no ceder y mantener vigente el control fronterizo durante mínimo ocho días más, desde Roma han señalado que esta situación “no menoscaba la relación con un país amigo como España, al igual que decisiones similares adoptadas en el pasado por el gobierno italiano, por ejemplo, hacia Eslovenia, y por gobiernos europeos hacia Italia y la propia España”.

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“Si todas estas condiciones dejan de existir, Italia está dispuesta a continuar un diálogo constructivo con el gobierno de Madrid”, explican. Por último, el comunicado italiano aclara que “las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos”, ya que ellos “no se ven afectados por la reintroducción de los controles de fronteras aéreas y marítimas”.

Noticia elaborada con información de agencias.