Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino. (UCM/Europa Press)

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La retirada a tiempo de Gianni Infantino del proyecto FIFA Forward Enterprise, por el que se pretendía privatizar el Mundial, sumado a la publicación en The Times de que habría ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo para la reelección, no ha hecho más que evidenciar la crisis por la que atraviesa el máximo organismo del fútbol.

Después de la carta abierta de Luis Figo en la que exigía la salida de Infantino de la presidencia, se ha sumado ahora el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Según él, son insuficientes las disculpas ofrecidas por el organismo tras la polémica generada por su propuesta para crear una nueva filial encargada de gestionar operaciones comerciales y eventos de la organización.

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Todo arranca con el anuncio de la FIFA, tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), pensada para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, incluido el propio Mundial. La iniciativa provocó un fuerte rechazo en el fútbol internacional, con la UEFA a la cabeza de las críticas, y terminó siendo retirada por el propio Infantino, que aseguró haber “escuchado atentamente a todas las partes”.

El presidente habló sobre el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

“No basta con pedir perdón”

Para Tebas, sin embargo, lo sucedido no puede reducirse a un problema de comunicación interna. Es más, señala que determinadas decisiones no fueron trasladadas a los órganos de gobierno de la FIFA ni a sus federaciones. “Ocultar decisiones trascendentales al Consejo, a las federaciones miembro, a los órganos de gobierno y hasta a los propios altos ejecutivos de la FIFA no es un simple problema de comunicación. Es una gravísima quiebra de la gobernanza institucional”, ha escrito en su cuenta de X.

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La FIFA había reconocido errores en el procedimiento tras una reunión celebrada esta semana en Rabat, Marruecos, y se comprometió a que la situación no se repita. Pero Tebas no se conforma con eso: “Si se reconoce que existió ocultación, no basta con pedir perdón: hay que determinar quién decidió actuar así y exigir responsabilidades”. Y ha apuntado directamente al máximo dirigente de la FIFA: “Mucho menos puede quedar exonerado quien promovió y dirigió personalmente el proceso”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. (EFE/Mariscal)

“El verdadero problema es el propio sistema”

En los últimos días, Infantino ha recibido el respaldo público de varias federaciones, entre ellas la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Lejos de tranquilizar a Tebas, esos apoyos refuerzan su diagnóstico: “El verdadero problema de la gobernanza del fútbol mundial es el propio sistema”. Por eso ha insistido en que la reunión de Rabat no puede convertirse en “una ceremonia de absolución”, y ha defendido que lo ocurrido debe marcar “un antes y un después” en materia de transparencia, independencia y concentración de poder.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Europa Press)

“El fútbol mundial necesita un nuevo liderazgo”

La retirada del proyecto de privatización es, en palabras de Tebas, “una buena noticia”, pero no soluciona lo que a su juicio es el problema de fondo: el modelo de gobernanza que Infantino ha construido durante su mandato. Así, ha repasado los episodios que han puesto en el punto de mira a la FIFA: acusaciones de corrupción, el precio de las entradas del Mundial, las decisiones tomadas sobre el calendario o los nuevos formatos de competición.

Con todo ese equipaje, Tebas ha dado el paso que faltaba: “Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA”. El fútbol mundial, defiende, necesita “un nuevo liderazgo que modernice su gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados, evaluando previamente su impacto deportivo, económico y social, en lugar de imponerlas de forma unilateral”.

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