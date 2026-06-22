España

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos. La sentencia del ‘caso mascarillas’ suspende la entrada de Aldama en prisión por su colaboración y con la condición de que no delinca y haga un año de trabajos comunitarios

Guardar
Google icon
Imagen GZZ7GPNQEBG6NNARBPACZ4LKGQ

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia en el año 2020 y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su exasesor Koldo García -y un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio, pero le suspenden la pena.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban 30 años para el exministro y su exasesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.

Imagen NWWY5EQC3BFRVLCC6J5CLHDNRQ

Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

PUBLICIDAD

La sentencia del ‘caso mascarillas’

Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió “graves” delitos de corrupción.

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para “gastos fijos” de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas'. (Europa Press)
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas'. (Europa Press)

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

A su juicio, el “efecto más grave” de esas conductas “es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

“Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema”, advierte.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo. Respecto a Aldama, le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos”, aunque lo condiciona a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.

Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosCaso MascarillasCaso KoldoJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Empieza el Bono Cultural Joven 2026: novedades, beneficiarios y cómo gastarlo

El Ministerio de Cultura activa la cuarta edición de esta ayuda para jóvenes que cumplen 18 años

Empieza el Bono Cultural Joven 2026: novedades, beneficiarios y cómo gastarlo

Avance semanal de ‘La Promesa’: María se pone de parto y el futuro de su bebé mantiene en vilo al palacio

El esperado “sí, quiero” de Lope y Vera coincidirá con uno de los momentos más angustiosos de la temporada: el parto de María y la preocupación por la vida de su bebé

Avance semanal de ‘La Promesa’: María se pone de parto y el futuro de su bebé mantiene en vilo al palacio

Un verano en Galicia con los restaurantes favoritos de los famosos: Javier Gutiérrez, Tamar Novas y Xoel López desvelan sus ‘Soletes’

Más de 60 famosos españoles colaboran con la Guía Repsol desvelando sus lugares favoritos donde comer durante las vacaciones de verano

Un verano en Galicia con los restaurantes favoritos de los famosos: Javier Gutiérrez, Tamar Novas y Xoel López desvelan sus ‘Soletes’

Los restaurantes preferidos de Antonio Resines: pescado fresco y cocina casera para un verano en Cantabria

El actor cántabro se suma a los más de 60 famosos que desvelan a Guía Repsol sus lugares favoritos para las vacaciones de verano

Los restaurantes preferidos de Antonio Resines: pescado fresco y cocina casera para un verano en Cantabria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

ECONOMÍA

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

DEPORTES

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos