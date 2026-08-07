Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Un trabajador auxilia a su compañero tras sufrir un accidente durante la jornada laboral (Canva)

Guardar

Los accidentes laborales dejaron 358 muertos en España durante el primer semestre de 2026, según los datos de siniestralidad publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone una reducción de 5 fallecimientos respecto al mismo periodo del año anterior. De los 358 fallecidos (unos 1,96 por día de media), 290 murieron durante la jornada laboral y 68 en el trayecto al trabajo o de regreso a casa (los denominados accidentes in itínere). Mientras los primeros bajaron en 5 respecto a 2025, los segundos se mantuvieron sin variación.

La causa más frecuente de muerte durante la jornada no fue un accidente en el sentido convencional, sino una causa natural: infartos y derrames cerebrales se cobraron 119 vidas. A distancia, los golpes o choques por caída causaron 51 muertes y quedar atrapado o aplastado, otras 49.

PUBLICIDAD

Los hombres concentraron la gran mayoría de esos 290 fallecimientos en jornada: 279, frente a 60 mujeres. Los trabajadores asalariados acaparan 322 de las 358 muertes totales, 12 menos que en el primer semestre de 2025. Los autónomos sumaron 36, una cifra 7 superior a la del año previo, lo que los convierte en el único colectivo con un aumento.

Los servicios lideraron los fallecimientos en jornada con 139 muertes, seguidos por la construcción, con 85. La industria registró 38 y la agricultura, 28. Pese a tener menos víctimas en términos absolutos, estos últimos presentaron la tasa de incidencia más elevada de todos los sectores, lo que refleja el mayor riesgo por trabajador expuesto. De hecho, las cifras absolutas no muestran otra realidad: el sector servicios engloba casi 9 millones de puestos de trabajo, un dato que pone en contexto la poca incidencia de la siniestralidad frente a sectores como la construcción (con unos 1,5 millones de profesionales) y la agricultura, que no llega a emplear a un millón de personas.

PUBLICIDAD

En los 68 fallecimientos in itínere (60 hombres y 8 mujeres), los accidentes de tráfico fueron la causa dominante con 58 casos. Los infartos u otras causas naturales explicaron los 8 restantes.

Más de 300.000 accidentes con baja en seis meses

El total de accidentes laborales con baja médica ascendió a 303.853 en el primer semestre, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ese total, 259.647 ocurrieron en jornada laboral (un 1,4% más) y 44.206 durante los desplazamientos, con un aumento del 4,4%.

Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente laboral tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Palacio de los Deportes de Madrid. Los efectivos del SUMMA 112 le encontraron en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación, solo pudieron confirmar su muerte.

Los asalariados concentraron 290.495 de esos accidentes, un 2% más, mientras que los autónomos registraron 13.358, un 2,4% menos. Por sexo, los varones sumaron 181.972 accidentes y las mujeres, 77.675, aunque el ritmo de crecimiento fue mayor entre ellas. La inmensa mayoría de los accidentes con baja (257.657) fueron de carácter leve.

PUBLICIDAD

Las causas más frecuentes y los sectores más afectados

Los golpes contra algún objeto inmóvil encabezaron las causas de accidente con 74.315 casos. Le siguieron los sobreesfuerzos del sistema musculoesquelético con 68.172 y los choques contra objetos en movimiento con 47.076.

Por sectores, la industria manufacturera concentró el mayor número de accidentes con baja durante la jornada (47.761), seguida de la construcción con 39.094 y el comercio con 30.228. Los peones de la agricultura, la pesca, la construcción, la industria y el transporte fueron la ocupación con más siniestros en jornada, con 42.426 casos.

En los accidentes in itínere, los accidentes de tráfico provocaron 26.642 de los 44.206 registrados. A diferencia de lo que ocurre en jornada, estos siniestros afectaron más a las mujeres (24.211) que a los hombres (19.995). Los trabajadores de restauración y comercio fueron los más perjudicados en este tipo de accidente, con 7.291 casos.

PUBLICIDAD