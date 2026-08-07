España
Agregar Infobae enGoogle

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Los accidentes laborales causaron 358 muertes en el primer semestre, cinco menos que en 2025, aunque construcción y agricultura siguen siendo los sectores con mayor riesgo por trabajador expuesto

Un hombre le hace primeros auxilios a otro tras tener un accidente en el trabajo.
Un trabajador auxilia a su compañero tras sufrir un accidente durante la jornada laboral (Canva)
Guardar

Los accidentes laborales dejaron 358 muertos en España durante el primer semestre de 2026, según los datos de siniestralidad publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo. La cifra supone una reducción de 5 fallecimientos respecto al mismo periodo del año anterior. De los 358 fallecidos (unos 1,96 por día de media), 290 murieron durante la jornada laboral y 68 en el trayecto al trabajo o de regreso a casa (los denominados accidentes in itínere). Mientras los primeros bajaron en 5 respecto a 2025, los segundos se mantuvieron sin variación.

La causa más frecuente de muerte durante la jornada no fue un accidente en el sentido convencional, sino una causa natural: infartos y derrames cerebrales se cobraron 119 vidas. A distancia, los golpes o choques por caída causaron 51 muertes y quedar atrapado o aplastado, otras 49.

PUBLICIDAD

Los hombres concentraron la gran mayoría de esos 290 fallecimientos en jornada: 279, frente a 60 mujeres. Los trabajadores asalariados acaparan 322 de las 358 muertes totales, 12 menos que en el primer semestre de 2025. Los autónomos sumaron 36, una cifra 7 superior a la del año previo, lo que los convierte en el único colectivo con un aumento.

Los servicios lideraron los fallecimientos en jornada con 139 muertes, seguidos por la construcción, con 85. La industria registró 38 y la agricultura, 28. Pese a tener menos víctimas en términos absolutos, estos últimos presentaron la tasa de incidencia más elevada de todos los sectores, lo que refleja el mayor riesgo por trabajador expuesto. De hecho, las cifras absolutas no muestran otra realidad: el sector servicios engloba casi 9 millones de puestos de trabajo, un dato que pone en contexto la poca incidencia de la siniestralidad frente a sectores como la construcción (con unos 1,5 millones de profesionales) y la agricultura, que no llega a emplear a un millón de personas.

PUBLICIDAD

En los 68 fallecimientos in itínere (60 hombres y 8 mujeres), los accidentes de tráfico fueron la causa dominante con 58 casos. Los infartos u otras causas naturales explicaron los 8 restantes.

Más de 300.000 accidentes con baja en seis meses

El total de accidentes laborales con baja médica ascendió a 303.853 en el primer semestre, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025. De ese total, 259.647 ocurrieron en jornada laboral (un 1,4% más) y 44.206 durante los desplazamientos, con un aumento del 4,4%.

Un hombre de 50 años ha fallecido en un accidente laboral tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Palacio de los Deportes de Madrid. Los efectivos del SUMMA 112 le encontraron en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de las maniobras de reanimación, solo pudieron confirmar su muerte.

Los asalariados concentraron 290.495 de esos accidentes, un 2% más, mientras que los autónomos registraron 13.358, un 2,4% menos. Por sexo, los varones sumaron 181.972 accidentes y las mujeres, 77.675, aunque el ritmo de crecimiento fue mayor entre ellas. La inmensa mayoría de los accidentes con baja (257.657) fueron de carácter leve.

Las causas más frecuentes y los sectores más afectados

Los golpes contra algún objeto inmóvil encabezaron las causas de accidente con 74.315 casos. Le siguieron los sobreesfuerzos del sistema musculoesquelético con 68.172 y los choques contra objetos en movimiento con 47.076.

Por sectores, la industria manufacturera concentró el mayor número de accidentes con baja durante la jornada (47.761), seguida de la construcción con 39.094 y el comercio con 30.228. Los peones de la agricultura, la pesca, la construcción, la industria y el transporte fueron la ocupación con más siniestros en jornada, con 42.426 casos.

En los accidentes in itínere, los accidentes de tráfico provocaron 26.642 de los 44.206 registrados. A diferencia de lo que ocurre en jornada, estos siniestros afectaron más a las mujeres (24.211) que a los hombres (19.995). Los trabajadores de restauración y comercio fueron los más perjudicados en este tipo de accidente, con 7.291 casos.

Temas Relacionados

Accidente LaboralDerechos LaboralesMinisterio de TrabajoÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

Este es el peor dato desde 2019, cuando a 7 de agosto ya había 42 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

El eclipse de Sol desata el ‘boom’ del astroturismo en España: las reservas hoteleras se multiplican y los precios suben un 85%

DEPORTES

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona