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El Imserso permite llevar mascotas en los viajes a jubilados: estas son todas las condiciones

El programa se compone este año de un total de 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para los beneficiarios con pensiones más bajas

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) permite desde octubre de 2025 que los jubilados viajen acompañados de sus mascotas. (Europa Press)
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) permite desde octubre de 2025 que los jubilados viajen acompañados de sus mascotas. (Europa Press)
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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) permite desde octubre de 2025 que los jubilados viajen acompañados de sus mascotas, una medida que se había convertido en una demanda histórica del colectivo de mayores que hasta el año pasado obligaba a muchos pensionistas a renunciar a sus vacaciones antes de separarse de sus animales de compañía. La medida se combina con la existencia de 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para los beneficiarios con pensiones más bajas, lo que convierte a esta campaña en una de las más comentadas entre el colectivo senior en los últimos años.

Para este año, el Imserso ha reservado un 2% del total de plazas en los lotes 1 y 2 del programa para quienes viajen con su animal de compañía, con la condición de que el animal no puede superar los 10 kilos, transportín incluido, sin excepciones. Los destinos habilitados para esta modalidad se limitan a la costa peninsular e insular, por lo que no todos los lotes del programa contemplan esta opción. Antes de formalizar la reserva, es conveniente verificar por escrito que la plaza incluye efectivamente al animal y revisar si el destino elegido exige documentación veterinaria específica.

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Quién puede acceder y cómo

Las 7.447 plazas a tarifa social están dirigidas a pensionistas cuyos ingresos sean iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. El sistema de reservas del Imserso identifica de forma automática a los beneficiarios que cumplen ese perfil económico, sin que sea necesario presentar documentación adicional ni rellenar formularios extra. El acceso funciona con la misma acreditación habitual del programa.

Estas plazas se distribuyen entre todos los lotes y modalidades, desde escapadas de cuatro días en capitales de provincia hasta estancias de diez días en las Islas Canarias. El pensionista abona una cantidad fija de 50 euros y el organismo asume el coste restante, que en condiciones normales puede oscilar entre los 130 y los 560 euros, según el destino. Para una persona con una pensión ajustada, esa diferencia determina si el viaje es posible o no.

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Un detalle a tener en cuenta es que algunas fechas de temporada alta pueden requerir un suplemento de hasta 100 euros sobre el precio base. No es un coste generalizado, pero sí se aplica en determinados meses, por lo que revisar las condiciones concretas del periodo elegido evita sorpresas en el momento de la reserva.

Viajes del Imserso. (Europa Press)
Viajes del Imserso. (Europa Press)

Reservas online o presenciales

El proceso de reserva mantiene el esquema de temporadas anteriores. Quienes ya cuenten con acreditación de años previos no necesitan solicitarla de nuevo, salvo que hayan modificado algún dato personal como domicilio o situación, por ejemplo, en cuyo caso deben actualizarlo antes de que empiece la comercialización. El Imserso envía las cartas de acreditación con una clave de cuatro dígitos que permite completar la reserva a través de las plataformas de las empresas adjudicatarias del programa.

Para quienes prefieran la gestión presencial, basta con acudir a una agencia de viajes colaboradora con el DNI, sin necesidad de la clave numérica. Sin embargo, la apertura de reservas no es simultánea, sino que el organismo escalona el acceso por comunidades autónomas para evitar la saturación del sistema en los primeros días, por lo que conviene consultar en qué turno de comercialización se encuentra cada región.

Lo más recomendable es no dejar la gestión para el último momento. Las plazas a 50 euros son limitadas y, en ediciones anteriores, se han agotado en cuestión de días desde que se abre el periodo de reservas.

Documentación y requisitos antes de reservar

Más allá del criterio económico para acceder a la tarifa reducida, hay otros puntos que es necesario revisar antes de confirmar cualquier reserva:

  • Acreditación vigente: imprescindible para reservar, tanto por vía telemática como presencial.
  • Peso máximo del animal: 10 kg, incluyendo el transportín, sin margen de flexibilidad.
  • Destinos con mascota: solo disponibles en los lotes de costa peninsular e insular.
  • Cartilla veterinaria: recomendable llevarla actualizada, aunque no siempre se exija en el mostrador.
  • Confirmación escrita de la plaza con animal: antes de formalizar el pago.
  • Seguro de viaje: incluido en el programa, cubre al titular y, en muchos casos, incidencias menores con el animal.

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