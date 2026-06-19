Receta de cachopo de pollo, una forma fácil y riquísima de darle vida al clásico filete empanado

El cachopo de pollo es una versión algo más ligera y económica de uno de los platos más icónicos de Asturias. Una reinterpretación que es, aun así, tan crujiente por fuera y jugosa por dentro como su original. Su doble capa de pollo fundido con queso y jamón convierte cada bocado en una explosión irresistible de sabores, ideal para una comida especial o para compartir en una cena entre semana.
Preferiblemente utilizaremos la pechuga, porque es la pieza más uniforme del pollo, y la cortaremos en tiras muy finas. Si el grosor final de nuestros filetes no nos convence, siempre podemos espalmar las pechugas entre papel de horno, dándoles unos golpes secos con un mazo de cocina o un rodillo.
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En cuanto al relleno, podemos improvisar y variar los elementos a nuestro gusto. Un queso con mayor o menor intensidad de sabor, jamón cocido en lugar de serrano, cecina... Las opciones son casi infinitas. Incluso, podemos sustituir la fritura en aceite por el uso de la freidora de aire; en este caso, tendremos que cortar los filetes en trozos más pequeños para conseguir una cocción uniforme. Una vez listo, solo quedará servir este cachopo de pollo acompañado de unas patatas fritas recién hechas o un poco de ensalada verde.
Receta de cachopo de pollo
El cachopo de pollo consiste en dos filetes de pechuga rellenos de jamón y queso, empanados y fritos hasta dorar. La clave está en un empanado crujiente y un relleno que se funda y se desborde al cortar.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo abiertas en filetes finos
- 2 lonchas de jamón serrano
- 2 lonchas de queso fundente (tipo Havarti, Gouda o similar)
- Sal y pimienta al gusto
- Harina (para empanar)
- 2 huevos
- Pan rallado
- Aceite de oliva suave (para freír)
Cómo hacer cachopo de pollo, paso a paso
- Salpimenta los filetes de pollo por ambas caras.
- Coloca una loncha de jamón y una de queso sobre un filete de pollo. Cubre con otro filete, formando un “sándwich”.
- Presiona bien los bordes para que el relleno no se salga. Puedes ayudarte con palillos.
- Pasa cada cachopo primero por harina, después por huevo batido y finalmente por pan rallado, cubriendo bien toda la superficie.
- Calienta abundante aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. El aceite debe estar caliente pero sin humear para lograr un empanado perfecto.
- Fríe los cachopos por tandas, unos 4-5 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes.
- Retira y escurre sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
- Sirve inmediatamente para disfrutar del queso fundido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
2 cachopos (2 porciones generosas o 4 si se sirve como tapa).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 450-500 kcal
- Proteínas: 38-40 g
- Grasas: 22-25 g
- Hidratos de carbono: 18-20 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentar, usar horno o sartén para mantener el crujiente.
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