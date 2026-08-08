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Las tormentas y el granizo se suman al calor intenso este fin de semana: la Aemet activa alertas en 16 comunidades autónomas

Este sábado aumentará la inestabilidad en varios puntos del país, lo que, junto con las altas temperaturas, incrementará el riesgo de incendios forestales

Unas turistas se protegen con paraguas de las altas temperaturas, durante la jornada con aviso naranja este viernes en Córdoba. (EFE/Salas)
Unas turistas se protegen con paraguas de las altas temperaturas, durante la jornada con aviso naranja este viernes en Córdoba. (EFE/Salas)
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que este fin de semana será “plenamente veraniego, con calor intenso”. En amplias zonas del este, centro y sur peninsular, así como en puntos de las islas Baleares, se van a superar los 38 a 40 grados.

Además, las noches serán tropicales en puntos del centro y sur peninsular, así como en el área mediterráneo, pues no se bajará de 22 a 24 grados. “En el Mediterráneo habrá que añadir además la intensa sensación de bochorno por la alta humedad relativa”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo público de meteorología.

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Al calor habrá que sumar un aumento de la inestabilidad, pues se esperan tormentas localmente fuertes y con granizo en el norte y este peninsular. Esta situación ha incrementado considerablemente las alertas meteorológicas por precipitaciones, que se suman a los avisos por altas temperaturas.

Termómetros con elevadas temperaturas durante la jornada con aviso naranja este viernes en Córdoba. (EFE/Salas)
Termómetros con elevadas temperaturas durante la jornada con aviso naranja este viernes en Córdoba. (EFE/Salas)

Ambos motivos incrementarán el peligro de incendios durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana; también el miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar total, por lo que habrá que extremar las precauciones para evitar provocar fuegos.

Alertas naranjas por calor, lluvias y tormentas

Los chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes o incluso muy fuertes e ir acompañados de granizo se producirán en zonas del Cantábrico oriental, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

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Es por este motivo por el que se han activado alertas por tormentas y/o lluvias en un total de 19 provincias. En nivel naranja se encuentran este sábado Huesca, Teruel, Zaragoza, Lleida, Cantabria, Burgos, Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia; en nivel amarillo están Barcelona, Girona, Asturias, Palencia, Valladolid, Tarragona, La Rioja, Castellón y Valencia.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en comparación con el día anterior, a excepción de la zona del Cantábrico, donde los termómetros serán algo más altos que el viernes. Así, se esperan valores por encima de los 38 grados en capitales de provincia como Badajoz (39), Ciudad Real (39), Córdoba (41), Jaén (39), Murcia (39), Sevilla (40) y Toledo (39).

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Por ello, la Aemet ha activado alertas naranjas (riesgo importante) por altas temperaturas en Huelva, Jaén, Sevilla y Valencia. A estos avisos se suman en amarillo los de Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Cantabria, Ávila, Burgos, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja y Alicante, así como los de las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

El domingo se formarán de nuevo tormentas en zonas del norte y el este peninsular, siendo localmente fuertes y con granizo en el nordeste. Este día se producirá un descenso térmico en el Cantábrico y la mitad occidental, aunque se van a seguir alcanzando los 36 a 38 grados en el este, centro y sur peninsular, así como los 38 a 40 en el valle del Ebro, el sur de Castilla-La Mancha, Andalucía y algunos puntos de Mallorca.

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