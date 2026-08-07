España
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

Esta reacción se produce después de que el Gobierno italiano reimplantase los controles en sus puntos de entrada desde España el 1 de agosto, tras el reciente movimiento migratorio a Ceuta

El Gobierno adelanta medidas “proporcionales” si Italia no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España (Europa Press)
El Gobierno adelanta medidas “proporcionales” si Italia no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España (Europa Press)
Guardar

El Ejecutivo español ha exigido este viernes a Italia que rectifique y elimine los controles fronterizos aplicados a los viajeros procedentes de España y ha advertido que, si la situación no cambia antes del 9 de agosto, se adoptarán medidas “proporcionales” para garantizar la protección de los ciudadanos españoles, según recoge un comunicado al que ha tenido acceso EFE. Italia suspendió la libre circulación Schengen con España tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

En la reunión con el resto de ministros europeos del Interior celebrada este martes, Fernando Grande-Marlaska, ya había pedido públicamente a Italia que eliminase los controles en la frontera con España, subrayando que no ha habido ningún riesgo para el “espacio Schengen”, ya que “de Ceuta y Melilla nadie puede salir sin identificarse”.

PUBLICIDAD

Ultimátum a Italia

El Ejecutivo califica los argumentos de Italia de “espurios” y muestra su confianza en que “el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan”, subrayando que “los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas”.

Para el Ejecutivo, la reacción italiana a lo sucedido en Ceuta no se ajusta “ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”, al obviar que “ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo” y “la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos”.

PUBLICIDAD

Además, el comunicado señala que Italia es “según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España”; y que, desde 2022, Italia no aplica el Reglamento de Dublín, el sistema europeo que determina que el país de primera entrada en la Unión Europea debe hacerse cargo de tramitar las solicitudes de asilo de los migrantes. Según el Gobierno, al no aceptar el retorno de solicitantes de asilo que llegaron inicialmente a su territorio, Italia traslada esa responsabilidad a otros Estados miembros, lo que incrementa la presión migratoria sobre el resto de países de la UE.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

Italia suspendió unilateralmente la libre circulación Schengen con España

Esta reacción se produce después de que el Gobierno italiano implantase controles adicionales a viajeros procedentes de España en sus puntos de entrada el 1 de agosto como reacción a la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En un principio, Italia, Dinamarca, Suecia y Finlandia lanzaron la propuesta de suspender la libre circulación Schengen con España, aunque Ceuta y Melilla no reciben el mismo tratamiento que el resto de territorios europeos y no es posible abandonar los enclaves hacia la Península ni a ningún destino en Europa sin antes identificarse. Ninguna de las 80.000 personas que accedieron a Ceuta la semana pasada habría podido llegar a Europa beneficiándose de la libre circulación.

“Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España (...). La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribió Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

A modo de respuesta, su homólogo español José Manuel Albares publicaba en la misma red social que “este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”. Defendía en su respuesta que lo sucedido en Ceuta “tiene que ver con una sentencia” —en referencia a la resolución del Tribunal Supremo que el 8 de julio ilegalizaba la expulsión inmediata de migrantes que lleguen a España por vía marítima— y que no tiene “nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia”.

Para acceder a la regularización masiva en España este año era necesario demostrar residencia continuada en el país antes del 1 de enero de 2026 y al menos cinco meses de permanencia, no tener antecedentes penales en España ni en otros países recientes y presentar documentación que acreditara identidad y estancia. Además, los solicitantes debían acreditar haber trabajado en España, convivir con familiares directos o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Cumplidos estos requisitos, se podía obtener una autorización de residencia y trabajo por un año. Cruzar la frontera de Ceuta un jueves cualquiera de julio no es, por tanto, suficiente para acceder a un proceso que ni siquiera está ya en curso.

Finalmente, solo Italia cumplió sus amenazas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se expresó una “profunda preocupación” por la reacción “egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos socios europeos, que habrían actuado movidos “por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político” al sugerir —u oficializar— la exclusión española de Schengen. Convocó debido a esto “una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior” para “establecer una respuesta común ante situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no solo por aquellos que se encuentran en primera línea de la Unión”.

Una semana después, Italia no ha levantado esas medidas, motivando que desde el Gobierno hayan visto necesario lanzar este ultimátum.

Temas Relacionados

ItaliaPolítica EspañaUnión EuropeaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

La presión migratoria sobre Ceuta activa el reparto de menores a otras comunidades autónomas: qué dice la Ley de Extranjería y cómo se distribuyen entre las regiones

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona