La banca dispara las comisiones mientras bate récord de beneficios: mantener una cuenta ya cuesta hasta 240 euros al año

Una mujer utiliza un cajero automático del banco BBVA en la Gran Vía de Bilbao. REUTERS/Vincent West

La banca española sigue elevando las comisiones de los servicios más básicos para sus clientes. Mantener una cuenta corriente cuesta ya una media de 167,27 euros al año, frente a los 110 euros que cobraban los principales bancos en 2021, según el último Barómetro de Comisiones Bancarias elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

El incremento de las comisiones se produce además en un contexto especialmente favorable para las entidades financieras. Los seis grandes bancos españoles cerraron 2025 con un beneficio conjunto récord de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior, impulsados no solo por los ingresos derivados de los tipos de interés, sino también por el creciente peso de las comisiones.

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El informe alerta de que la tendencia se ha convertido en estructural. Las comisiones netas ya representan entre el 22% y el 25% del margen bruto de la banca y continúan ganando peso dentro de las cuentas de resultados de las entidades.

Una subida en vertical

Cinco de los once bancos analizados mantienen actualmente el máximo de 240 euros anuales por mantenimiento de cuenta. El caso más llamativo es el de Kutxabank, que en apenas un año ha pasado de cobrar 36 euros a 140 euros anuales, abandonando el grupo de las entidades más baratas. En contraste, Bankinter es el único gran banco que mantiene una cuenta corriente gratuita, que tiene la particularidad de que no es online.

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Asufin pone el foco especialmente en los consumidores que pierden las condiciones de bonificación que permiten acceder a cuentas sin comisiones. Un simple cambio en la situación laboral o económica puede desencadenar el cobro automático de elevadas tarifas bancarias.

“Un mes sin nómina, una reducción de jornada, un cambio de empleo o incluso la jubilación pueden expulsar al cliente de la gratuidad”, advierte la asociación. En la práctica, esto significa que muchos usuarios pasan a pagar importantes cantidades por un servicio esencial como disponer de una cuenta bancaria para cobrar ingresos o domiciliar pagos.

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Declaraciones del responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, que ha dicho que Europa necesita una banca "fuerte, sólida y financieramente rentable". En este sentido ha recordado que "entre los 20 bancos más grandes del mundo por capitalización no hay ninguno de la Unión Europea".

Perfiles vulnerables, los más perjudicados

La organización denuncia que este sistema penaliza especialmente a los perfiles más vulnerables: trabajadores con ingresos inestables, personas desempleadas, jubilados o clientes con menor capacidad económica. Precisamente aquellos que tienen más dificultades para cumplir las condiciones que exigen las entidades para evitar las comisiones.

Además del mantenimiento de cuentas, el barómetro vuelve a señalar los descubiertos tácitos como una de las prácticas más gravosas para los consumidores. El coste de quedarse en números rojos durante unos pocos días puede dispararse debido a la combinación de intereses, comisión por descubierto y comisión de reclamación.

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Según ASUFIN, los importes mínimos y las tarifas fijas convierten pequeños descubiertos en costes “desproporcionados” en términos de TAE. Así, un simple saldo negativo puntual puede traducirse en decenas de euros de penalización para el cliente.

Subidas de diez puntos más que el IPC

La asociación también ha elaborado un índice propio para medir la evolución real de las comisiones bancarias frente al IPC general, después de que el índice específico de servicios financieros desapareciera en 2024. Los resultados reflejan una diferencia significativa: mientras la inflación acumulada desde 2021 se sitúa en el 25,87%, las comisiones bancarias han subido casi diez puntos más.

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“La brecha de subida que acumula el Índice Asufin es de un 35,80%, lo que supone casi 10 puntos porcentuales por encima del 25,87% de la inflación general, acumulada en el mismo periodo”, señalan desde la asociación de usuarios financieros.

Menos oficinas bancarias y comisiones más altas

El endurecimiento de las condiciones coincide además con un proceso de transformación del sector financiero marcado por el cierre de oficinas, la digitalización y la reducción de atención presencial. Muchos clientes, especialmente mayores, denuncian dificultades crecientes para acceder a servicios gratuitos o realizar operaciones básicas sin costes añadidos.

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En paralelo, la banca defiende que el cobro de comisiones responde al incremento de costes operativos y a la necesidad de rentabilizar determinados servicios. Sin embargo, las organizaciones de consumidores consideran que el sector está aprovechando su posición dominante para trasladar nuevos costes al cliente en un momento de beneficios históricos.

Mientras tanto, millones de clientes afrontan un escenario en el que tener una cuenta bancaria —algo imprescindible para cobrar la nómina, la pensión o pagar recibos— es cada vez más caro.

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