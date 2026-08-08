Tres fuegos amenazan Castellón y obligan a confinamientos y evacuaciones: riesgo extremo de incendios en la Comunidad Valenciana

La simultaneidad de los incendios de Serra d'en Galceran, Tírig y Culla (y uno ya extinguido en Salzadella) han obligado a desplegar un amplio dispositivo en Castellón. (Bombers Diputación Castellón/X)

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La provincia de Castellón amanece este sábado con tres incendios forestales activos que han obligado a desplegar un amplio dispositivo en la zona, presuntamente ocasionados por rayos. En la tarde del viernes fueron declarados cuatro fuegos: uno en Serra d’en Galceran, que comenzó en la localidad de La Vall d’Alba, y otros en Tírig, Culla y Salzadella, este último ya extinguido, según ha informado el Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Las llamas de Serra d’en Galceran han obligado a confinar la localidad, así como a evacuar algunas masías que se encuentran diseminadas por el monte. “A causa de alerta de Protección Civil por el incendio forestal, se ordena el confinamiento de Serra d’en Galceran. Permanezcan en interiores y cierren puertas y ventanas, la ventilación, apaguen el aire acondicionado y extractores e infórmense por los canales oficiales”, decía el mensaje ES-Alert enviado por Emergencias a la población poco antes de las 23.00 horas.

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Los bomberos trabajan en el incendio de Serra d'en Galcerán. (Bombers Diputación Castellón)

En el operativo, que ha trabajado durante la madrugada, colaboran el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, de hecho, ha informado a través de X de la activación del III batallón de la UME, que se dirigía hacia el incendio: “Mucho ánimo a todos los efectivos que están trabajando contra el fuego”. Además, ha pedido a la población que sigan toda la información relativa a los incendios forestales “por los canales oficiales”, además de que tengan “mucha precaución”.

En la zona de los incendios forestales, el Consorcio Provincial de Castellón ha desplegado tres dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, ocho dotaciones, seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con la Generalitat.

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El Gobierno valenciano, por su parte, ha movilizado 20 unidades, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.

Efectivos de bomberos de l Consorcio Provincial de Castellón en el incendio de Sierra Engarcerán. (Bombers Diputación Castellón/Europa Press)

La situación 2 del PEIF activa a efectivos de la UME

La simultaneidad de los tres incendios forestales de la provincia de Castellón, sumado al ya extinguido en Salzadella, ha obligado a la Generalitat Valenciana a activar la situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel está previsto para los casos en los que el fuego pueda “afectar gravemente a la población”, lo que exige la “adopción inmediata de medidas de protección y socorro”, o cuando sean necesarios medios extraordinarios para su extinción “o puedan comportar situaciones que deriven hacia un interés nacional”.

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También se consideran emergencias de situación 2 aquellas que requieran la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), con representantes de distintas administraciones públicas para coordinar la respuesta a la emergencia. A través del canal de X de Emergències 112CV se ha indicado que la reunión del Cecopi se ha convocado a las 09.00 horas de este sábado.

Riesgo de incendios extremo en toda la Comunidad Valenciana este sábado 8 de agosto. (Emergències 112CV)

La situación podría recrudecerse en la Comunidad Valenciana, pues durante esta jornada todas las provincias se encuentran en alerta meteorológica por distintos motivos: Alicante por temperaturas (nivel amarillo), Castellón por lluvias y tormentas (nivel amarillo) y Valencia por calor, lluvias y tormentas, en nivel naranja (riesgo importante) el referido a las altas temperaturas.

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El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales este 8 de julio es extremo en toda la Comunidad Valenciana, lo que implica que está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de fuego.

Actualmente, la situación en Serra d’en Galceran y Culla ha mejorado, por lo que los esfuerzos se centran en Tírig, que ha pasado a situación 2 del PEIF.

*Con información de EFE