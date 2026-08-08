A finales de agosto no arranques las acelgas, ya que pueden aguantar hasta otoño con estos trucos

La diferencia entre una planta que se recupera y una que muere depende de ese corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A finales de agosto, arrancar las acelgas porque tienen mal aspecto es el error más común que se puede cometer. Este sencillo gesto que se hace con otras plantas productivas tiene sentido pero puede dejar el huerto vacío antes de tiempo, dejando pasar una oportunidad de oro para sacar el máximo provecho. Bajo esas hojas amarillas y esos tallos alargados, la planta conserva reservas y yemas latentes listas para rebrotar.

El cambio es sencillo. Cambiar la pala o el azadón por unas tijeras. En vez de quitar la raíz de la planta y darla por muerta cortar a pocos centímetros del suelo. La diferencia entre una planta que se recupera y una que muere depende de ese corte. El arranque destruye de forma irreversible lo que la poda preserva. El tocón con capacidad de generar nueva vida. Tras el corte, un riego regular y una capa ligera de mantillo aceleran el rebrote. El suelo no debe secarse por completo en los días posteriores, y una herramienta limpia reduce el riesgo de pudrición en la base.

PUBLICIDAD

Alargar su vida productiva luego se nota en la cocina, donde se puede utilizar en numerosas recetas. Lasaña, revueltas, ensaladas, sopas, purés... La lista es larga si la imaginación es buena. Y es que esta hortaliza presenta características muy versátiles de verano a otoño.

La acelga, la campeona del rebrote

La acelga es la hortaliza que mejor responde a esta técnica al final del verano. Al cortar o romper los tallos secos a ras del suelo, la planta recibe el estímulo directo que necesita para generar nuevos brotes y evitar que florezca de forma prematura.

Las acelgas pueden rebrotar con esta pequeña diferencia en el huerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su resistencia al frío amplía el margen de cosecha más allá de octubre. La acelga madura soporta heladas de hasta -5 grados sin protección y de hasta -8 grados con una manta ligera, lo que la convierte en la hortaliza que más tiempo aguanta en pie. Cuando llega el frío, protegerla con mantillo durante las heladas y retirarlo tras el invierno permite que las hojas vuelvan a brotar sin empezar desde cero.

PUBLICIDAD

Otras hortalizas de hoja que también se benefician

La acelga no es la única que responde bien a este método. La lechuga de corte continuo (que no forma cabeza, sino hojas que vuelven a crecer tras cada corte) también prolonga su producción si se deja entre 1 y 2 centímetros de base sobre el suelo. Una misma planta puede rendir tres cosechas o más, aunque el tercer brote suele ser el límite razonable antes de resembrar. Cada ciclo consume las reservas y el sabor disminuye ligeramente.

La acelga es muy versátil en la cocina: puede ir en platos como ensaladas a purés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas que han florecido con el calor de agosto tienen todavía margen. Cortar los tallos florales de inmediato ralentiza el proceso y conserva hojas tiernas durante una o dos semanas adicionales. Las noches frescas de septiembre suelen favorecer el rebrote, y sembrar nuevas plantas a mediados de ese mes junto a las podadas abre la posibilidad de una cosecha antes del invierno.

PUBLICIDAD

Los límites de la técnica

Esta poda no es una solución que se pueda utilizar hasta el infinito. Cada rebrote consume las reservas de la planta y la calidad del sabor cae con cada ciclo. La acelga es la excepción más duradera ya que se mantiene productiva durante gran parte del año antes de florecer la primavera siguiente, cuando concluye su ciclo natural.