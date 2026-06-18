Llega la primera ola de calor del verano y España sigue sin estar preparada: incendios en aumento, aulas a más de 30 grados y un problema de salud pública que solo empeora

Dos trabajadores se protegen del sol en el puente de San Telmo en Sevilla a 28 de mayo de 2026. (EFE/ Julio Muñoz)

El verano aún no ha empezado y España ya está a las puertas de la primera ola de calor del año. El Observatorio Astronómico Nacional tiene fiado el inicio de la época estival el próximo 21 de junio a las 9 horas 24 minutos, pero cualquier español juraría que empezó hace ya semanas. A finales de mayo, el mercurio llegó a alcanzar los los 40,5 grados en la estación del aeropuerto en Sevilla. En junio, los termómetros también han superado los 35 grados en la mitad norte de la península y los 40 grados en la mitad sur, pero no es nada en comparación con lo que prevén los meteorólogos de cara a este fin de semana.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado que este episodio dejará “temperaturas extraordinarias para la época del año” y que podrá derivar en la primera ola de calor del verano. Según la actual previsión, los termómetros superarán los 40 grados en buena parte del país durante el día. En puntos de Andalucía inclusos llegarán a los 43 grados y las noches tampoco darná tregua, con mínimas por encima de los 20 grados.

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Previsión de las temperaturas del martes, 23 de junio de 2026. (Aemet)

Son temperaturas que superan los valores normales para un mes de junio. Incluso quedan por encima de lo común para julio y agosto, los meses más calurosos del año. También sobrepasan los umbrales de riesgo por temperaturas extremas que establece el Ministerio de Sanidad y que va de los 41,1 grados en la campiña sevillana a los 25,7 en el litoral de Gipuzkoa. En España cada vez hace más calor y durante más tiempo, y el país no está preparado.

El verano de 2025, que fue el más cálido de la serie histórica junto con el de 2022, se registraron tres olas de calor. La primera de ellas transcurrió entre el 18 de junio, hace justo un año, y el 4 de julio. Sus 17 días de duración la convierten en la tercera más larga desde que hay registros. La segunda ola de calor tuvo lugar entre el 3 y 18 de agosto y fue muy relevante tanto por su intensidad, extensión y duración como por las consecuencias que tuvo.

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Se trató de la segunda ola de calor más intensa desde que hay registros, por detrás tan solo de la de julio de 2022. Fue también la segunda más extensa, con 43 provincias afectadas. Sus 16 días de duración la sitúan como la cuarta más prolongada. Y sus consecuencias fueron nefastas. Durante esa quincena se desató una oleada de incendios forestales. Se estima que se quemaron más de 300.000 hectáreas en España, fallecieron ocho personas y 150.000 fueron evacuadas o confinadas.

Los incendios forestales han quemado un total de 336.345 hectáreas en toda España durante el mes de agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus a 31 de agosto, un 7 por ciento menos que los últimos datos ofrecidos, que estimaba que entre el 1 y el 21 de agosto se habían quemado 362.473 hectáreas, debido a que la información satelital se va ajustando y mejorando su resolución. Así lo ha avanzado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)

Incendios inapagables

Durante días España ardía y no había medios suficientes porque la magnitud que alcanzaron los incendios los hizo casi inapagables. La organización WWF concluye en un informe que el durante los últimos 20 años el país ha reducido progresivamente el número de siniestros y su superficie quemada, pero ha visto crecer la proporción de incendios en los que arden más de 500 hectáreas.

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El abandono de los usos agrarios y el descenso de la ganadería extensiva son claves para entenderlo. En 2019, se estimaba que al menos 2,32 millones de hectáreas estaban abandonadas o sin aprovechamiento agrario. Para 2030, WWF proyecta que cerca del 10% de la superficie agraria podría estar en riesgo alto o muy alto de abandono debido entre otros a la falta de rentabilidad o a la ausencia de relevo generacional. Mientras, hay un declive de la cabaña ganadera de ovino de casi el 40% en los últimos 30 años. Los sistemas de prevención tradicionales tiene cada vez un impacto menor. Por otro lado, las labores de limpieza forestal que realizan bomberos y técnicos necesitan una inversión que no todas las comunidades autónomas están dispuestas a asumir.

Los datos de los primeros cinco meses del año son peores que los registrados en el mismo periodo de 2025. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se produjeron 987 incendios que calcinaron 16.330 hectáreas, frente a los 662 siniestros y 7.227 hectáreas quemadas en esos cuatro meses de 2025. Tres de los fuegos de este año, además, se consideran grandes incendios al superar las 500 hectáreas afectadas.

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Alumnos con abanico

Las temperaturas extremas cada vez más tempranas también dejan al descubierto a los colegios e institutos que no están climatizados. Miles de padres exigen a las comunidades autónomas y ayuntamientos que instalen sistemas de aire acondicionado para que las aulas no superen los 27 grados como ya sucede. Antes la jornada se acababa una hora antes, pero eso no es suficiente. La Aemet recuerda en su balance de 2025 que “la tendencia al calentamiento es clara: los 12 años más cálidos de la serie pertenecen al siglo XXI. La temperatura media anual en España ha aumentado 1.75 °C desde 1961″.

Evolución de la temperatura media anual en España desde 1961 a 2025. (Aemet)

El calor ya es un problema de salud pública

Una de las señales más claras y visibles de que España no está preparada para las temperaturas cada vez más extremas que se experimentan en verano es la mortalidad. El Ministerio de Sanidad, en su informe final de la campaña 2025 del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud, muestra un registro de 870 episodios de alto riesgo por calor extremo, lo que representa un incremento del 73% respecto al mismo verano de 2024, cuando se notificaron 501 episodios.

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El informe también confirma 25 fallecimientos por golpe de calor, registrados en distintos puntos del territorio nacional. En la mayoría de los casos, las personas afectadas presentaban factores de riesgo (como enfermedades crónicas o uso de medicación sensible al calor), condiciones de exposición laboral o de ocio, y situaciones sociales vulnerables como vivir solas o en viviendas sin climatización.

Además, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se estimaron 3.832 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura en España. “Esta cifra refleja el impacto global del calor sobre la salud pública, más allá de los casos clínicamente confirmados de golpe de calor”, subrayaba Sanidad en un comunicado. El verano de 2026 ni ha empezado, y el pasado mes de mayo terminó con 101 muertes asociadas al calor, la cifra más alta desde que hay registros.

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