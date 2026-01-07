España

La devastación de los incendios de 2025 podría repetirse este año: “No se están tomando las medidas necesarias para evitarlo”

Especialistas y grupos ecologistas reclaman un Pacto de Estado contra el Cambio Climático que aborde “de manera efectiva” la prevención y gestión de incendios forestales, ante el aumento de la superficie afectada y la intensidad de los fuegos en España

Guardar
Imágenes aéreas que muestran las zonas consumidas por el fuego en el verano de 2025. (Fuente: Greenpeace).

España enfrentó en 2025 una de las peores temporadas de incendios forestales en décadas, con una superficie quemada de cerca de 400.000 hectáreas, la cifra más alta desde 1994, además de que se registraron 8 muertes. El impacto fue especialmente grave en el noroeste, en Castilla y León y Galicia, donde los múltiples fuegos del pasado mes de agosto tuvieron en vilo a decenas de localidades. Las altas temperaturas, el fuerte viento y la acumulación de vegetación seca, consecuencia de una gestión forestal insuficiente en muchas áreas, favorecieron la expansión de esos grandes incendios, sin olvidar otros factores como los episodios de tormentas secas con descargas eléctricas y la intervención humana, tanto por negligencias como por acciones intencionadas, que incrementaron el número de focos activos.

Y aunque no se puede predecir el futuro, los expertos consultados por Infobae España alertan sobre la posibilidad de que 2026 registre una situación similar a la de 2025, ya que, pese a lo ocurrido, tanto el Gobierno central como los autonómicos siguen sin invertir los suficientes recursos para prevenir y mitigar el impacto de los incendios. Además, aunque el pasado mes de diciembre el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un nuevo Pacto de Estado contra el Cambio Climático que incorpora ámbitos como la salud, la ciencia o salvaguardar la biodiversidad, especialistas y organizaciones ecologistas reclaman medidas concretas para hacerlo realidad.

“No sabemos lo que nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que no estamos tomando las medidas necesarias para que esta catástrofe no se repita”, advierte Víctor Resco, catedrático de Ingeniería forestal de la Universidad de Lleida, que considera que el nuevo Pacto de Estado contra el Cambio Climático “se queda corto” y lo tilda de “Frankenstein”. Según Resco, el pacto no aborda de manera efectiva el problema de los incendios forestales y carece de un enfoque integral sobre la adaptación al cambio climático.

“La adaptación implica ajustar los cultivos, los sistemas de salud, el transporte, el turismo y la gestión de riesgos como inundaciones e incendios a las nuevas condiciones climáticas. Este pacto no funciona como un marco para desarrollar programas específicos en estos ámbitos. Es un Frankenstein de diferentes cosas que no ofrece una solución adecuada”, sostiene.

Zonas calcinadas en el entorno
Zonas calcinadas en el entorno del parque natural de Las Médulas, en León, tras los incendios de agosto de 2025. (Europa Press / Fernando Otero)

El experto lamenta la falta de avances en materia de cooperación y respuesta institucional, ya que los sistemas de comunicación y coordinación entre comunidades autónomas “siguen siendo insuficientes”, lo que dificulta una respuesta eficaz frente a emergencias como los incendios forestales. Resco considera que en los últimos meses, a nivel gubernamental, no se han extraído lecciones claras, mientras que a nivel autonómico, aunque algunos gobiernos han anunciado su intención de actuar, “aún está por ver si estas declaraciones se traducen en medidas concretas”.

Varios de los peores incendios del siglo ocurrieron en 2025

En 2025, la superficie arrasada por incendios forestales alcanzó uno de los mayores registros históricos, solo comparable a las cifras de otros años fatídicos como 1978, 1985, 1989, 1994, 2006, 2012, 2017 o 2022. Pero, además, en este último tiempo también ha aumentado la media de los grandes incendios, aquellos que superan las quinientas hectáreas y, de hecho, ocho de los diez fuegos más extensos de este siglo ocurrieron el año pasado.

Aunque los ecosistemas forestales ocupan más de la mitad del territorio español (28 millones de hectáreas, un 55,3%) y los incendios se repiten con frecuencia, la prevención y extinción de estos episodios sigue siendo “la gran asignatura pendiente”, critican desde Greenpeace.

Varios servicios de emergencia tratan
Varios servicios de emergencia tratan de apagar un fuego el pasado agosto en Anllarinos del Sil, León. (Xuan Cueto / Europa Press)

“Hemos aprendido pocas lecciones. La inversión en las masas forestales sigue siendo muy baja y la situación se agrava. Diversos informes científicos, desde la Organización Meteorológica Mundial hasta Copernicus, advierten sobre el aumento en la intensidad y dificultad de los incendios. Por eso resulta clave destinar más recursos a las masas forestales, cumplir la normativa y fomentar la conciencia social para reducir la frecuencia y gravedad de estos fuegos”, explica Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

Más propuestas para atajar el problema

Greenpeace subraya la necesidad de gestionar al menos el 1% de la superficie forestal nacional cada año, lo que equivale a unas 260.000 hectáreas, con el objetivo de preparar el territorio ante la amenaza de grandes incendios. La organización insiste en priorizar las áreas más vulnerables y estratégicas. Además, calcula que sería necesario destinar cerca de 1.000 millones de euros anuales para mantener el paisaje forestal en condiciones adecuadas, ya que la efectividad de estas medidas depende de un mantenimiento constante.

La organización ecologista plantea también cambios en la fiscalidad vinculada a la gestión de los bosques. Consideran que la ausencia de una gestión adecuada, sumada a los efectos del cambio climático, incrementa el riesgo de incendios de gran magnitud. Por este motivo, proponen crear un plan sectorial de contabilidad específico para la actividad forestal, reconocer la gestión sostenible de los bosques como una actividad de “interés general” y establecer deducciones en impuestos para quienes inviertan en conservación, mantenimiento, mejora y acceso al monte.

Temas Relacionados

Incendios forestalesEcologíaMedioambienteCastilla y LeónGaliciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

La actitud expansionistas de EE. UU. con el territorio danés recuerda a las posturas intervencionistas de los grandes imperios del siglo XIX

Groenlandia no es el primer

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

Este año la macrofiesta se ha celebrado cerca del embalse del Cenajo, Albacete, una zona sin sitios de hospedaje, lo que ha obligado a los agentes a conducir más de cuatro horas solo para comenzar su servicio

Guardias civiles denuncian la falta

Por qué de adultos se nos pasan más rápido los años, según la neurociencia

La rutina y el ‘piloto automático’ explican una de las sensaciones más comunes de la vida adulta

Por qué de adultos se

El restaurante de Alicante que ‘The Guardian’ recomienda como imprescindible: una chef paisajista y excelentes arroces desde 17 euros

La Sastrería, liderada por la chef María Luisa Rivera, lleva más de 15 años siendo referencia en la ciudad alicantina gracias a su propuesta de cocina tradicional mediterránea

El restaurante de Alicante que

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

El 29,2% de las personas que hoy se decantaría por la papeleta del partido de extrema derecha si hubiera elecciones generales son operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores

El voto a Vox se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles denuncian la falta

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención