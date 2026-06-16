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Cuáles son los requisitos de la Aemet para que un episodio de altas temperaturas se convierta en una ola de calor: de los 41 grados en Sevilla a los 25 Gipuzkoa

Los meteorólogos utilizan un sistema de percentiles que se calculan en función de las máximas de la década anterior y de la mortalidad asociada por zonas de meteosalud

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Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)
Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)

España está a las puertas de lo que podría ser la primera ola de calor de este verano. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, adelantaba el lunes en un comunicado que este fin de semana habrá previsiblemente una gran subida de las temperaturas que dará lugar a un “un episodio de calor muy intenso”. Los termómetros superarán los 35 grados de forma generalizada y muchos llegarán a los 40 grados y por las noches los habrá que incluso no bajen de 25 grados. No obstante, para el meteorólogo “todavía es pronto para poder hablar de si se producirá una ola de calor o no”. Pero, ¿bajo que escenario se decretaría?

La Aemet establece una serie de requisitos para que un episodio de altas temperaturas sea considerado una ola de calor en función de su duración, de las regiones que afecta y de las temperaturas que se alcanzan. Ahora bien, el umbral cambia en función de la climatología de la zona. Por ejemplo, conforme detalla el organismo, en Sevilla aproximadamente el 60% de los días de julio y agosto se registran máximas por encima de 35 grados y el 25% por encima de 38 grados. De este modo, un día con esa máxima en la capital hispalense no será no lo suficiente como para ser candidato a ‘Ola de calor’ en la localidad. Por el contrario, en Molina de Aragón (Guadalajara), uno de los pueblos más fríos de España, una máxima de 38 grados sí podría formar parte de un episodio de una ola. Superaría el percentil establecido.

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¿Cuáles son los percentiles para establecer una ola de calor?

La Aemet establece que “se considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10 % de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95 % de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000″.

Estos percentiles que marcan los umbrales para que la Aemet lance avisos especiales de ola de calor, incluyen desde 2024 una variable relacionada con la mortalidad asociada al calor a partir de una temperatura concreta en cada región. Así, el límite más elevado es 41,1 grados en la campiña sevillana y el más bajo 25,7 en el litoral de Gipuzkoa.

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¿Puede una ola de calor dejar de serlo después de haber ocurrido?

La Aemet puntualiza que cuando todo apunta que será un episodio persistente e intenso de calor, se emite un aviso especial por ola de calor con el objetivo de “avisar y proteger a la población”. No obstante, pasado el tiempo y con la observación de las temperaturas, que no el pronóstico de estas como en el lanzamiento de la alerta, los climatólogos analizan los datos reales observados estación por estación para obtener registro de las temperaturas máximas y la duración y extensión del episodio. Solo entonces se determina oficialmente si fue o no una ola de calor.

En 2025, hubo tres olas de calor en el ámbito de la península y Baleares y dos en Canarias. La primera ola de calor se extendió entre el 18 de junio y el 4 de julio y afectó a la España peninsular y Baleares, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados en muchas regiones. De hecho, se superaron los 43 grados en zonas del sur peninsular. La segunda ola de calor afectó toda España, incluida Canarias y se observó entre los días 15 y 17 de julio en Península y Baleares y entre el 16 y 18 en Canarias. La tercera ola de calor se extendió entre el 3 y el 18 de agosto y afectó a la España peninsular y Baleares. En esta se dieron las temperaturas más altas del verano, con valores que superaron los 45 grados en el sur. En septiembre hubo otra ola de calor que afectó a las dos provincias canarias, entre los días 17 y 20 de agosto.

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