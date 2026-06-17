Las revistas del corazón esta semana: el cantante Luis Miguel preocupa por su salud tras someterse a una “delicada” operación

Las revistas del corazón del miércoles 17 de junio de 2026

Cada miércoles, los quioscos se renuevan con las principales cabeceras de la prensa del corazón, que vuelven a apostar por una mezcla de exclusivas, entrevistas en profundidad y fotografías inéditas de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional. En esta ocasión, las vacaciones de Cristina Pedroche en Ibiza, la historia personal de Patricia Pardo y Christian Gálvez o la salud de Luis Miguel centran buena parte de la atención.

Junto a ellos, las revistas también ponen el foco en nombres como Candela Peña, la reina Letizia, Kate Middleton, la infanta Cristina o el papa León XIV. Además, el Mundial de fútbol se cuela en las portadas con reportajes dedicados a los jugadores de la selección española y a su entorno más cercano, completando una semana repleta de actualidad social y de entretenimiento.

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‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 17 de junio de 2026

Hasta Ibiza viaja hoy la portada de Diez Minutos, que muestra unas imágenes exclusivas de Cristina Pedroche en la isla. La presentadora ha disfrutado de unos días en la pitiusa junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, y sus dos hijos, coincidiendo con la apertura de un nuevo restaurante en el destino balear. Por suerte, no todo ha sido trabajo y la familia también ha tenido tiempo para relajarse en la playa, unas escenas que protagonizan la portada de la publicación.

En primera página también destaca un reportaje dedicado a las mujeres de los futbolistas de la Selección Española, que actualmente se encuentra disputando el Mundial.

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Además, Diez Minutos reserva un espacio para la reina Letizia y su reciente visita a la Feria del Libro de Madrid, donde intentó pasar desapercibida mientras compraba varios ejemplares. La revista pone el foco, en concreto, en la tonificada anatomía de la monarca. Para cerrar, incluye unas imágenes de Kate Middleton, que apareció, según la publicación, “espectacular” en la celebración anticipada del cumpleaños de Carlos III.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 17 de junio de 2026

Candela Peña protagoniza la portada de Lecturas, donde habla del gran momento personal y profesional que atraviesa y asegura que “mi triunfo es el de una mujer normal”.

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También encontramos una entrevista con la periodista Julia Otero, que celebra 50 años de carrera y afirma que “la familia es la que te sostiene”.

La portada se completa con un reportaje sobre la Sagrada Familia durante la visita del papa León XIV y otro sobre la inauguración del Mundial de Fútbol a cargo de Shakira.

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‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del miércoles 17 de junio de 2026

El matrimonio formado por Patricia Pardo y Christian Gálvez ocupa la portada de ¡Hola!. Tras haber sido elegidos para presentar uno de los actos organizados durante la visita del papa León XIV, la pareja repasa en sus páginas el “emocionante recorrido de su historia de amor y fe que transformó sus vidas”. Como principal reclamo, la revista destaca una de sus declaraciones: “Nos salvamos mutuamente”.

En la parte inferior de la portada también hay espacio para la infanta Cristina, de quien aseguran que ha dejado su trabajo en Ginebra para instalarse definitivamente en Barcelona. Además, la publicación muestra una divertida fotografía cargada de complicidad entre el rey Felipe VI y el papa León, asegurando que el monarca “rescató” al líder espiritual durante su viaje de regreso.

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‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 17 de junio de 2026

Por su parte, Semana abre con una exclusiva protagonizada por un cantante internacional muy vinculado a España. Según adelanta la revista, Luis Miguel, pareja de Paloma Cuevas, habría estado ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una delicada operación, aunque no ofrece más detalles en portada. Eso sí, lanza un mensaje tranquilizador al asegurar que su evolución está siendo “totalmente favorable”.

La otra exclusiva está dedicada a Irene Rosales, que aparece “espectacular” durante una escapada a la playa junto a su pareja, Guillermo. La visita del papa León XIV a España, que la revista califica de histórica, y un especial sobre el Mundial 2026 centrado en la vida personal de los jugadores de La Roja completan una portada repleta de actualidad.

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