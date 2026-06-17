España

Las revistas del corazón esta semana: el cantante Luis Miguel preocupa por su salud tras someterse a una “delicada” operación

Este miércoles, 17 de junio, también son protagonistas del kiosco Candela Peña, la reina Letizia, Kate Middleton, la infanta Cristina, el papa León XIV y los futbolistas de la selección española

Guardar
Google icon
Las revistas del corazón del miércoles 17 de junio de 2026
Las revistas del corazón del miércoles 17 de junio de 2026

Cada miércoles, los quioscos se renuevan con las principales cabeceras de la prensa del corazón, que vuelven a apostar por una mezcla de exclusivas, entrevistas en profundidad y fotografías inéditas de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional. En esta ocasión, las vacaciones de Cristina Pedroche en Ibiza, la historia personal de Patricia Pardo y Christian Gálvez o la salud de Luis Miguel centran buena parte de la atención.

Junto a ellos, las revistas también ponen el foco en nombres como Candela Peña, la reina Letizia, Kate Middleton, la infanta Cristina o el papa León XIV. Además, el Mundial de fútbol se cuela en las portadas con reportajes dedicados a los jugadores de la selección española y a su entorno más cercano, completando una semana repleta de actualidad social y de entretenimiento.

PUBLICIDAD

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 17 de junio de 2026
Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 17 de junio de 2026

Hasta Ibiza viaja hoy la portada de Diez Minutos, que muestra unas imágenes exclusivas de Cristina Pedroche en la isla. La presentadora ha disfrutado de unos días en la pitiusa junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, y sus dos hijos, coincidiendo con la apertura de un nuevo restaurante en el destino balear. Por suerte, no todo ha sido trabajo y la familia también ha tenido tiempo para relajarse en la playa, unas escenas que protagonizan la portada de la publicación.

En primera página también destaca un reportaje dedicado a las mujeres de los futbolistas de la Selección Española, que actualmente se encuentra disputando el Mundial.

PUBLICIDAD

Además, Diez Minutos reserva un espacio para la reina Letizia y su reciente visita a la Feria del Libro de Madrid, donde intentó pasar desapercibida mientras compraba varios ejemplares. La revista pone el foco, en concreto, en la tonificada anatomía de la monarca. Para cerrar, incluye unas imágenes de Kate Middleton, que apareció, según la publicación, “espectacular” en la celebración anticipada del cumpleaños de Carlos III.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 17 de junio de 2026
Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 17 de junio de 2026

Candela Peña protagoniza la portada de Lecturas, donde habla del gran momento personal y profesional que atraviesa y asegura que “mi triunfo es el de una mujer normal”.

También encontramos una entrevista con la periodista Julia Otero, que celebra 50 años de carrera y afirma que “la familia es la que te sostiene”.

La portada se completa con un reportaje sobre la Sagrada Familia durante la visita del papa León XIV y otro sobre la inauguración del Mundial de Fútbol a cargo de Shakira.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!' del miércoles 17 de junio de 2026
Portada de la revista '¡HOLA!' del miércoles 17 de junio de 2026

El matrimonio formado por Patricia Pardo y Christian Gálvez ocupa la portada de ¡Hola!. Tras haber sido elegidos para presentar uno de los actos organizados durante la visita del papa León XIV, la pareja repasa en sus páginas el “emocionante recorrido de su historia de amor y fe que transformó sus vidas”. Como principal reclamo, la revista destaca una de sus declaraciones: “Nos salvamos mutuamente”.

En la parte inferior de la portada también hay espacio para la infanta Cristina, de quien aseguran que ha dejado su trabajo en Ginebra para instalarse definitivamente en Barcelona. Además, la publicación muestra una divertida fotografía cargada de complicidad entre el rey Felipe VI y el papa León, asegurando que el monarca “rescató” al líder espiritual durante su viaje de regreso.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 17 de junio de 2026
Portada de la revista 'Semana' del miércoles 17 de junio de 2026

Por su parte, Semana abre con una exclusiva protagonizada por un cantante internacional muy vinculado a España. Según adelanta la revista, Luis Miguel, pareja de Paloma Cuevas, habría estado ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una delicada operación, aunque no ofrece más detalles en portada. Eso sí, lanza un mensaje tranquilizador al asegurar que su evolución está siendo “totalmente favorable”.

La otra exclusiva está dedicada a Irene Rosales, que aparece “espectacular” durante una escapada a la playa junto a su pareja, Guillermo. La visita del papa León XIV a España, que la revista califica de histórica, y un especial sobre el Mundial 2026 centrado en la vida personal de los jugadores de La Roja completan una portada repleta de actualidad.

Temas Relacionados

Revistas del corazónGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente comparece a partir de las 9:00 horas como imputado en el caso Plus Ultra

El socialista comparece ante el juez Calama investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas halladas en su caja fuerte

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente comparece a partir de las 9:00 horas como imputado en el caso Plus Ultra

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

De esta forma, el grupo J queda liderado por Argentina tras su victoria por 3-0 ante Argelia, y Austria segunda empatada a puntos

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

España está al borde de la primera ola de calor del verano con la previsión de temperaturas por encima de los 41 grados

Los meteorólogos esperan un ascenso térmico de cara al fin de semana con temperaturas extremas y noches muy cálidas

España está al borde de la primera ola de calor del verano con la previsión de temperaturas por encima de los 41 grados

Descubren en Barcelona una nueva especie extinta de “perro-oso” que vivió hace 16 millones de años: era un cazador rápido

Los restos han sido encontrados en el yacimiento de Els Casots, en el municipio de Subirats

Descubren en Barcelona una nueva especie extinta de “perro-oso” que vivió hace 16 millones de años: era un cazador rápido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente comparece a partir de las 9:00 horas como imputado en el caso Plus Ultra

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente comparece a partir de las 9:00 horas como imputado en el caso Plus Ultra

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

Lo que cuesta perseguir el crimen: 70.100 euros por un traje antibomba y 15 euros por una pila de litio para que una baliza dure meses

El extraño contrato para arreglar los camiones de los bomberos que apagan incendios forestales: Madrid exige un software propiedad de dos empresas que no lo venden

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos