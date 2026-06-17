Pablo Motos detalla el estado de Ilia Topuria: “Él quiere ponerse bueno, entrenar y hacer una revancha”

El presentador detalla que el luchador mantiene el ánimo y ya piensa en una revancha (Composición Infobae)

Pablo Motos ha asegurado en ‘El Hormiguero’ que Ilia Topuria se encuentra bien de ánimo tras su primera derrota como profesional, aunque arrastra varias fracturas en la nariz y los orbitales, y ya piensa en una revancha que le gustaría disputar en España.

El presentador ha explicado en Antena 3 que Topuria sufrió fracturas en la nariz y en los orbitales y que llegó a disputar dos asaltos sin visión por el ojo derecho, según ha relatado. Pablo Motos también ha precisado que este martes por la mañana le estaban haciendo curas y que el luchador ya bromeaba con su estado.

PUBLICIDAD

Motos, que ha viajado a Estados Unidos para asistir al evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca y ha pasado con el peleador las últimas horas, abrió la tertulia posterior a la entrevista con Tom Holland y Zendaya con una actualización médica y anímica de su amigo. Sus primeras palabras fueron: “Está bien”.

Fracturas graves y pérdida de visión

El presentador detalló que tanto él como Topuria seguían acusando el jet lag del viaje de vuelta a España. También explicó el mecanismo que provocó la pérdida de visión durante el combate: cuando se produce una fractura en el ojo, este “se mete para dentro” y la zona se inflama para evitar una hemorragia.

PUBLICIDAD

La descripción más precisa la ofreció el propio Motos durante la tertulia. “He hablado con él esta mañana. Lleva una avería seria. Tiene fracturas en la nariz, los orbitales. Cuando tienes una fractura en el ojo, se mete para adentro y se inflama para que no te desangres. Eso hizo que terminara disputando dos asaltos ciego”, dijo el presentador.

Ilia Topuria se muestra con el rostro y torso ensangrentados tras un intenso combate de UFC, evidenciando la dureza del enfrentamiento en el octágono.

Motos añadió un detalle sobre la evolución inmediata del luchador: “Le rompió y no veía por el ojo derecho, hizo dos asaltos ciego. Esta mañana le estaban haciendo las curas, no podía abrir los ojos”. Esa misma información sitúa la interrupción del combate tras el cuarto asalto, cuando el hermano de Topuria pidió al médico que parara la pelea al haberse extendido la pérdida de visión.

PUBLICIDAD

Pese a las lesiones, el estado de ánimo del hispanogeorgiano era otro de los mensajes que Motos quiso subrayar. El presentador contó que incluso en mitad de las curas seguía haciendo bromas: “Le digo una forma de quitarse los mocos sin tocarse la nariz y me dice: ‘¿Cómo estás? Bueno mejor que yo estás seguro’”.

Esa recuperación del humor enlaza con la idea que ya domina la cabeza del luchador: volver. Motos trasladó en antena que Topuria quiere “ponerse bueno”, entrenar y afrontar una revancha, y que le “encantaría” que ese nuevo combate se celebrara en España.

PUBLICIDAD

De la fiesta prevista al hospital

Durante la tertulia, Motos también relató el vuelco de planes que siguió a la derrota. El equipo tenía preparada una fiesta ibicenca en caso de victoria, con vestimenta blanca incluida, pero la celebración se transformó en una visita al hospital que se prolongó hasta altas horas, antes de regresar al hotel.

El presentador resumió esa transición con una imagen muy directa: “Hemos ido del cielo al pozo”. A partir de ahí, añadió una reflexión sobre la forma en que los campeones gestionan la derrota y sostuvo que la diferencia está en el tiempo que tardan en dejar de mirar el error para empezar a mirar al futuro.

PUBLICIDAD

En esa misma conversación televisiva, Juan del Val también valoró la situación de Topuria. El colaborador afirmó: “Ganar es una anomalía. Solo hay un campeón mundial y luego hay 300 detrás intentando ganar. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en un deportista mucho mejor”.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

La presencia de Motos en la Casa Blanca abrió además otro bloque del relato: su impresión sobre Donald Trump y el dispositivo de seguridad del evento. Definió la experiencia como “interesante” y destacó la acumulación de controles, con drones, perros y francotiradores, pensados para que el asistente se sintiera “suficientemente intimidado”.

PUBLICIDAD

Sobre el presidente de Estados Unidos, Motos contó un detalle concreto de la escena que presenció. Le llamó la atención que Trump se colocara en una zona con mucho viento, que el pelo se le revoloteara y que acabaran poniéndole una gorra; también describió como “alucinante” el paso de los cazas sobre los asistentes y la ruptura de la barrera del sonido.