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La reina Letizia rescata uno de sus vestidos más elegantes, accesorios incluidos, para reunirse con su gremio en los Premios de Periodismo de Investigación

La monarca no solo ha reutilizado la prenda, como es habitual, sino también algunos de los accesorios con los que lo combinó en el pasado

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El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)
El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)

La reina Letizia ha recuperado un vestido de Dries Van Noten para presidir junto al rey Felipe VI el 25º aniversario de El Confidencial. Se trata de una elección con la que ha vuelto a situar la reutilización de prendas en el centro de su imagen pública durante el acto celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

La pieza, estrenada en 2019 y rescatada de nuevo tras haberla llevado también en 2021, es un diseño negro en jacquard con flores doradas, largo midi y hombros rematados con detalles de lentejuelas, elegido para una cita en la que la reina también participa en la entrega de la primera edición de los Premios de Periodismo de Investigación.

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El look ha concentrado la atención del aniversario del diario, pero también reforzó una pauta cada vez más visible en el armario institucional de Letizia: repetir prendas y accesorios en apariciones de alto perfil. La elección no fue aislada, sino una recuperación casi completa de una fórmula estética que ya había utilizado antes.

El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)
El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)

El ‘look’ repetido de la reina Letizia

La primera vez que llevó este vestido fue en 2019, en la XXXVI edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos y otorgado ese año al escritor y columnista Javier Cercas. El diseño pertenece a Dries Van Noten y combina una base negra con grandes motivos florales dorados.

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El vestido presenta cuello redondo, silueta depurada, largo midi y una manga muy corta, con los hombros prácticamente al descubierto y el acento visual concentrado en la ornamentación de la prenda. Para esta aparición, Letizia ha sustituido las sandalias negras y doradas de tacón con las que lo combinó en 2019 por unos zapatos destalonados en tono dorado envejecido. El conjunto se ha completado con un bolso clutch metalizado en la misma gama cromática.

El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)
El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)

Las joyas han mantenido esa misma lógica visual. La reina volvió a lucir unos pendientes dorados con forma de flor texturizada, también reutilizados ya que los llevó en 2024 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Se trata de los pendientes de oro florales firmados por Helena Nicolau Jewellery con los que ya había acompañado este vestido en 2021.

La repetición de vestido, pendientes y tonos dorados dibuja un estilismo cerrado, con pocos cambios respecto a ocasiones anteriores. La combinación hace que las flores del estampado encuentren continuidad en los accesorios y evita que ningún complemento compita con la prenda principal.

El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)
El rey Felipe y la reina Letizia acuden al 25º aniversario de 'El Confidencial' (Casa Real)

El armario circular de la reina Letizia

Esa pauta se ha visto también hace poco, cuando repitió look durante su encuentro con el papa León XIV en la Sagrada Familia. La recuperación de prendas de hace años proyecta una idea de consumo racional y, al mismo tiempo, una imagen de continuidad estética desligada del ciclo de las temporadas.

En este caso, el vestido mantiene intacta su fuerza visual varios años después de su estreno. Además, es uno de los diseños más singulares del armario de doña Letizia y como una compra especialmente sólida dentro de su guardarropa por su capacidad para seguir funcionando fuera de una tendencia concreta.

Así se dirigía la reina a las miles de personas que han acompañado a la CNSE en la celebración de su 90º aniversario (Casa Real)

La agenda institucional de la reina continuará el miércoles, 17 de junio, cuando acudirá en solitario a la Residencia de Estudiantes de Madrid para recorrer sus instalaciones y reunirse con el Patronato con el objetivo de analizar los proyectos y actividades futuras de la entidad, mientras Felipe VI viajará a Italia para asistir al encuentro COTEC Europa 2026 en la Fundación Giorgio Cini, en la isla de San Giorgio Maggiore de Venecia.

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