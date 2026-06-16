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Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales por una campaña publicitaria: “La vida que tienes es gracias a haberte comido un Kiko”

El DJ ha cargado contra su exmujer después de que la sevillana protagonizara un anuncio de frutos secos con una frase que muchos han interpretado como una indirecta hacia él

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Kiko Rivera en un fotomontaje. (Europa Press / RRSS)
Kiko Rivera en un fotomontaje. (Europa Press / RRSS)

Cuando Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación el pasado verano, ambos insistieron en que, pese al final de su historia de amor, seguirían manteniendo una buena relación por el bien de sus dos hijas, Ana y Carlota. Sin embargo, diez meses después, la cordialidad que ambos prometieron parece haberse resquebrajado.

El último desencuentro ha llegado por una campaña publicitaria protagonizada por la colaboradora televisiva. Irene se ha convertido en imagen de una conocida marca de frutos secos y el eslogan elegido no ha dejado indiferente a nadie: “Un mix con un mal kiko es un mal mix”.

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Una frase que la propia sevillana compartió en sus redes sociales coincidiendo con su 35 cumpleaños y que muchos interpretaron como un guiño, o incluso una indirecta, hacia su exmarido. La reacción del hijo de Isabel Pantoja no se ha hecho esperar.

Irene Rosales ha compartido en sus redes sociales su publicidad con una marca de frutos secos. (Instragram @irenenova)
Irene Rosales ha compartido en sus redes sociales su publicidad con una marca de frutos secos. (Instragram @irenenova)

El duro mensaje de Kiko Rivera

Desde Mallorca, donde se encuentra por motivos profesionales, Kiko publicó un extenso comunicado en sus redes sociales mostrando su enfado.

“Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética”, comenzaba diciendo. El DJ también quiso recordar su papel como padre y aseguró que el respeto “no siempre es recíproco”.

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Pero la frase que más revuelo ha causado ha sido otra. “La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko”, escribió, en una contundente respuesta a la campaña protagonizada por Irene.

El artista fue aún más allá y añadió: “Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente”.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Unas palabras que han generado un auténtico terremoto en las redes sociales y que han vuelto a poner el foco sobre la complicada relación entre ambos.

Dos vidas completamente diferentes tras la separación

La polémica llega en un momento en el que tanto Kiko Rivera como Irene Rosales parecen haber rehecho sus vidas sentimentalmente.

El DJ atraviesa una etapa especialmente feliz junto a Lola García, la bailarina con la que mantiene una relación desde hace meses. De hecho, el propio Kiko ha compartido recientemente que ella le ha enseñado a disfrutar de los viajes de trabajo de otra manera y a encontrar tiempo para desconectar.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo. (Europa Press)
Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo. (Europa Press)

Además, el hijo de Isabel Pantoja vive también un momento de calma familiar. En los últimos meses se ha producido un acercamiento con su madre y también con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera, con quienes ha recuperado parte de la relación perdida durante años.

Por su parte, Irene Rosales continúa consolidando su romance con Guillermo, un empresario al que conoció años atrás y con quien hizo oficial su relación el pasado otoño. Además, la sevillana vive un buen momento profesional, combinando su faceta de influencer con su regreso a la televisión como colaboradora.

Precisamente, ese momento de estabilidad personal y laboral es el que ha llevado a muchos a interpretar la campaña de los frutos secos como una divertida acción publicitaria sin mayor trascendencia. Sin embargo, para Kiko Rivera ha supuesto una falta de respeto.

Entrevista a Kiko Rivera.

Lo que parecía una separación amistosa y basada en la cordialidad por el bienestar de sus hijas vuelve así a verse empañada por la polémica. Y aunque ninguno de los dos ha dado más explicaciones por el momento, las palabras del DJ dejan claro que las heridas entre ambos, al menos en lo que respecta a ciertos asuntos, todavía no están del todo cerradas.

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