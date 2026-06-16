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El acuerdo entre EEUU e Irán se firmará el viernes en la estación de esquí suiza de Bürgenstock

El lugar, situado cerca de Lucerna, es de difícil acceso y, por lo tanto, fácil de vigilar. “Fue propuesto por los mediadores pakistaníes y qataríes”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo

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Una postal del hotel Bürgenstock, vista desde Lucerna, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)
Una postal del hotel Bürgenstock, vista desde Lucerna, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)

La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán tendrá lugar el viernes en Suiza, en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, indicó este martes a la agencia de noticias AFP la cancillería helvética.

La “firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock”, dijo a la AFP el Ministerio de Exteriores, que precisó que el lugar -de difícil acceso y fácil de proteger- “fue propuesto por los mediadores pakistaníes y qataríes, así como por Estados Unidos e Irán”.

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Minutos antes de la confirmación del lugar de la ceremonia de la firma, Wall Street abrió en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,73 %, con el mercado atento a las acciones de SpaceX y a los detalles del mencionado acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 52.050 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,06%, hasta 7.559 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,07%, hasta 26.665 enteros.

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Los inversores esperan que se divulguen detalles del acuerdo de paz que alcanzaron Estados Unidos e Irán el domingo y que será rubricado de manera oficial en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, avanzó que el pacto permitirá la reapertura de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque conjunto de EEUU e Israel del 28 de febrero, y la retirada del bloqueo marítimo que Washington impuso sobre los puertos iraníes como represalia por el cierre del estrecho.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas caía un 4,06%, hasta 77,47 dólares el barril; el oro ganaba un 0,2 %, hasta los 4.360 dólares la onza; la plata subía un 0,6%, hasta los 70,6 dólares la onza y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cedía hasta el 4,457%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump negó que EEUU haya acordado pagar USD 300 millones a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en el Golfo y reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario calificó esas versiones como una campaña de “noticias falsas” y rechazó las informaciones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

A través de una publicación en Truth Social, Trump desmintió que el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes contemple una transferencia de fondos a la República Islámica. La versión sobre un posible pago surgió en medio de las conversaciones que incluyeron discusiones sobre alivio de sanciones y acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

La desmentida llegó horas después de que el mandatario estadounidense anunciara en Francia la firma del memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto iniciado en febrero y restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto”, declaró Trump ante periodistas al llegar a Évian, donde participa de la cumbre del G7.

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano, vista desde Marjayoun, Líbano, el 14 de junio de 2026 (REUTERS/Stringer)
Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano, vista desde Marjayoun, Líbano, el 14 de junio de 2026 (REUTERS/Stringer)

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este lunes que sus tropas desplegadas en el sur del Líbano fueron blanco de una serie de ataques atribuidos a Hezbollah, pese al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Según el Ejército israelí, durante la jornada fueron lanzados cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra posiciones militares israelíes, sin que se registraran heridos.

En un comunicado, las FDI señalaron que la Fuerza Aérea interceptó “numerosos cohetes” disparados por Hezbollah hacia la zona donde operan sus soldados. El Ejército indicó además que no se activaron sirenas en localidades israelíes porque los proyectiles estaban dirigidos contra fuerzas desplegadas dentro del territorio libanés.

Los incidentes se produjeron pocas horas después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo marco destinado a detener las hostilidades en distintos frentes del conflicto regional, incluido el Líbano.

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