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Bad Bunny se da un homenaje en uno de los mejores restaurantes de Madrid: croquetas, dumplings y lasañas con el sello de Dabiz Muñoz

El artista puertorriqueño no ha querido irse de la capital sin hacer una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta

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Bad Bunny visita uno de los restaurantes más famosos de Dabiz Muñoz (StreetXO Madrid)
Bad Bunny visita uno de los restaurantes más famosos de Dabiz Muñoz (StreetXO Madrid)

Benito Antonio Martínez Ocasio es ya casi un madrileño más. Tras casi un mes de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con una decena de conciertos que han colgado el cartel de lleno, el cantante puertorriqueño ha decidido quedarse unos días más para disfrutar con calma de todo lo que la capital española puede ofrecer. Cómo no, en su ruta tenía que haber una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta.

Y Bad Bunny no se decantó por cualquier cocina. El reggaetonero decidió presentarse en el restaurante de uno de los más grandes chefs del mundo, Dabiz Muñoz, para disfrutar de una cocina gamberra, disruptiva y con una mezcla de sabores única. El local elegido ha sido StreetXO, la versión más informal de la cocina tres estrellas Michelin que se puede probar en su buque insignia, DiverXO.

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El propio Muñoz compartía una instantánea del encuentro en un carrusel de imágenes publicadas en Instagram. “Parte de mi última semana de absoluta locura entre Madrid e Ibiza; hay mañanas que me levanto y no sé ni qué día es ni dónde estoy”, escribía el chef en el pie de foto, resumiendo lo que han sido unos días intensos por la apertura de su nuevo local de StreetXO, en la isla de Ibiza.

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Aunque ni el chef madrileño ni Bad Bunny han detallado qué comió exactamente el artista en las mesas de StreetXO, lo cierto es que el boricua ha tenido donde elegir. La carta destaca por platos inspirados en la fusión asiática, elaboraciones como sándwiches, dumplings, lasañas o nigiris que se preparan, por supuesto, a partir de la innovadora mirada del chef madrileño. Todo ello, sumado al colorido ambiente, la potente música que nunca falta en este lugar y sus originales y atrevidos cócteles, convierten a StreetXO en un destino a medida para estrellas de la música como él.

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Algunos de los grandes hits gastronómicos de StreetXO son algunos como el nigiri croqueta de La Pedroche —con leche de oveja y atún, gamba roja o tartar de ternera—, el dumpling pekinés, el chili crab, el taco de pulpo, el wonton frito de chistorra con huevos y patatas, el curry azteca de carrillera o el solomillo a la robata. Una experiencia con precios que suelen rondar los 70 u 80 euros de ticket medio.

Bascoat, la otra parada gastro de Bad Bunny en Madrid

No es la primera visita gastronómica que el puertorriqueño hace en la capital madrileña. Ya se le había visto en Bascoat (P.º de La Habana, 33), un exclusivo restaurante recomendado por la Guía Michelin en el que el cantante puertorriqueño compartió una cena con Marta Ortega, presidenta de Inditex.

Restaurante Bascoat
Restaurante Bascoat, en el Paseo de la Habana 33, Madrid

El establecimiento pertenece a Nagore Irazuegi, quien dirige la sala, y al chef Rodrigo García, impulsores también del restaurante Arima. Su cocina destaca por la calidad de sus materias primas y una propuesta culinaria que está inspirada en los sabores y técnicas del norte de nuestro país, especialmente de la tradición gastronómica vasca.

De su carta podrían haber disfrutado de sus tradicionales gildas o la tarteleta de quisquilla, también propuestas vegetales como, por ejemplo, el puerro confitado acompañado de gamba blanca o el guisante lágrima con pil-pil. También otras propuestas como el chipirón a la brasa con meloso elaborado a partir de sus tintas, el rodaballo a la parrilla, el lenguado acompañado de pil-pil de pollo asado o la chuleta de vacuno Simmental.

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