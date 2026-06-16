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Silvia Severino, psicóloga: “Cuando una persona se acerca demasiado, sientes la necesidad de alejarte aunque te importe mucho”

Un patrón emocional aprendido en la infancia puede explicar por qué algunas personas se alejan justo cuando las relaciones se vuelven más cercanas

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El apego evitativo provoca que las personas se alejen. (Montaje)
El apego evitativo provoca que las personas se alejen. (Montaje)

Hay personas que, sin entender muy bien por qué, sienten incomodidad cuando una relación empieza a volverse más cercana o emocionalmente intensa. No se trata de falta de interés ni de ausencia de sentimientos, sino de una reacción interna que empuja a tomar distancia justo en los momentos en los que, en teoría, más se desea la conexión. Esta dinámica, cada vez más presente en el discurso psicológico divulgativo, se asocia con un patrón conocido como apego evitativo, que influye en la forma en la que nos vinculamos en la vida adulta.

“Cuando alguien se acerca demasiado, ¿tienes la necesidad de alejarte, aunque esa persona te importe mucho?”, plantea la psicóloga Silvia Severino en una de sus últimas publicaciones en TikTok. “No es que no quieras conexión, es que la conexión te genera una incomodidad que no sabes explicar”, indica. A partir de esta idea, Severino describe el apego evitativo como una estrategia emocional que no nace de la indiferencia, sino de una forma de protección aprendida.

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Una pareja distanciada por el apego evitativo. (Freepik)
Una pareja distanciada por el apego evitativo. (Freepik)

Según explica la psicóloga, este patrón se forma cuando, en la infancia, mostrar necesidades emocionales o afectivas no recibía una respuesta adecuada. “Se forma cuando mostrar las necesidades de uno mismo generaba rechazo”, señala. En ese contexto, el cerebro infantil aprende una regla implícita: “No dependas de nadie, así no te hacen daño”.

Esta adaptación, que en su momento puede resultar útil para la supervivencia emocional, se suele mantener al crecer. “De adulto, eso se traduce en sabotear lo que va bien, en poner distancia justo cuando algo empieza a funcionar”, explica Severino. La especialista insiste en que no se trata de frialdad emocional ni de falta de capacidad afectiva, sino de un sistema nervioso que “todavía no sabe que puede confiar”.

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Cómo se forma el apego

El apego es el vínculo emocional que se establece entre un bebé y sus cuidadores principales. Tal y como explica el equipo de psicología de Cepsim Madrid, es un vínculo clave para la supervivencia, ya que el ser humano nace en una situación de total dependencia.

Cuando el cuidado es adecuado, el adulto no solo cubre necesidades básicas como la alimentación o el descanso, sino que también funciona como una “base segura” desde la que el niño puede explorar el mundo y volver en busca de consuelo. Esto favorece el desarrollo de la regulación emocional, la confianza y una identidad psicológica estable.

Los tipos de apego surgen en la infancia (Freepik)
Los tipos de apego surgen en la infancia (Freepik)

Sin embargo, cuando las respuestas del cuidador son inconsistentes o poco sensibles, pueden aparecer patrones de apego inseguro, como el evitativo o el ansioso-ambivalente. En el caso del apego evitativo, el niño puede aprender a inhibir la expresión emocional para protegerse del rechazo, lo que influye en su forma de vincularse en la vida adulta, especialmente en la intimidad.

En línea con esto, muchas personas con apego evitativo presentan dificultades para identificar o expresar lo que sienten, lo que puede traducirse en relaciones más distantes o en una aparente autosuficiencia que encubre desconexión emocional. La distancia emocional no siempre es una decisión consciente, sino una respuesta aprendida en etapas tempranas de la vida que, en la adultez, puede entrar en conflicto con el deseo de vínculo y cercanía.

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