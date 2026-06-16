Prohibir las redes sociales a menores de 16, el reto de los gobiernos europeos: los trámites avanzan despacio en España y la UE

Una joven comprueba las publicaciones en las redes sociales en su teléfono. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Reino Unido ha anunciado esta semana que prohibirá a menores de 16 años acceder a las redes sociales. La medida, según indicó el primer ministro Keir Starmer, responde a una preocupación real de los padres y la sociedad en general por los efectos detrimentales que pueden tener estas plataformas en la salud y el desarrollo de los menores.

“Las redes sociales están haciendo infelices a los niños”, aseguró Starmer, que dudaba que estos espacios virtuales sean lugares donde los menores “pueden sentirse seguros”. Es una inquietud que crece en todo el mundo y por la que algunos países ya han tomado medidas. El primero en actuar fue Australia, que en 2025 impuso la prohibición de acceder a las redes sociales para todos los menores de 16 años.

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En Europa, la intención persiste, pero la regulación va despacio. Ya en 2025, el Parlamento Europeo propuso imponer una edad mínima para acceder a las redes sociales, con el fin de garantizar una actividad en línea segura y adecuada para los menores de edad.

Desde entonces, Estados miembros como Francia o España han anunciado su intención de imponer restricciones a nivel nacional. En febrero de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España prohibiría el acceso de los menores de 16 a las redes sociales, mientras que desde París, la Asamblea Nacional aprobó a finales de enero un proyecto de ley que restringía el uso de estas plataformas a menores de 15 años. En Grecia, también se han unido a la ola: el primer ministro Kyriakos Mitsotakis presentará este verano ante el Parlamento una normativa que prohibirá a menores de 15 años acceder a las redes sociales y espera que la medida esté implantada el 1 de enero de 2027.

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¿Qué impide a los jóvenes acceder a las redes sociales?

Una adolescente posa sosteniendo un teléfono móvil que muestra un mensaje de TikTok. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

Lo cierto es que la normativa vigente ya establece límites para el acceso a las redes sociales. Actualmente, en España, la Ley 3/2018 marca que los menores de 14 años no pueden dar su consentimiento para el tratamiento de datos personales, lo que debería limitar su acceso a estos espacios.

En la práctica, sin embargo, imponer esta restricción no es sencillo, pues las plataformas no verifican fielmente la edad de sus usuarios. Mentir en la fecha de nacimiento suele ser suficiente para poder crear un perfil en cualquiera de estas aplicaciones, pero incluso cuando se establecen otros mecanismos, los usuarios parecen capaces de burlarlos.

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En Australia ya se han topado con este problema. El país exige una identificación por reconocimiento facial para acceder a las plataformas, así que los menores utilizan fotografías de gente mayor para lograr entrar sin límites. Tan extendida está la práctica que algunos informes calculan que solo uno de cada cuatro menores cumple con la restricción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

En contraposición, Europa trabaja para crear su propia aplicación de verificación de edad. La herramienta está “técnicamente lista”, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que prepara para este verano una propuesta legal que restrinja el acceso de menores a las redes sociales en toda la Unión Europea.

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El sistema que se propone desde Bruselas es sencillo: los usuarios deberían tener en su teléfono una aplicación en la que subirían su pasaporte o documento de identidad. A partir de ella, las plataformas podrán verificar de forma completamente anónima la edad de quienes utilizan sus servicios.

Es un proceso similar al que desarrolló en 2023 la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Entonces, la organización lo proponía como un sistema que limitase el acceso a contenidos sensibles o violentos como la pornografía, lo que hizo que fuese apodado como ‘pajaporte’ en algunos espacios. Tres años después de la presentación, su implantación no parece todavía sobre la mesa. Según informó a Infobae la AEPD en un encuentro con la prensa, sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de dar los próximos pasos. “Si se acaban implementando estos sistemas de verificación de edad, ya sea a nivel Unión Europea o nacional, lo que nos interesa es que se cumplan”, expresaron desde la AEPD.

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Un proyecto de ley paralizado en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández - Europa Press)

Mientras los trámites avanzan a nivel europeo, en España el debate se mantiene sin novedades. En abril, el Gobierno llevó al Congreso el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, que incluiría, entre otras medidas, el límite de edad para el uso de las redes sociales. Desde entonces, el debate está paralizado.

Según informaciones de elPeriódico, el objetivo del Gobierno es volver a lanzar la conversación en las próximas semanas. El PSOE planearía activar el trámite de ponencia el próximo 23 de junio, tras la presentación del cuadro macro de los Presupuestos Generales del Estado.

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