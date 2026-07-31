El puerto de Ceuta reúne a vecinos y turistas que cruzan a la Península ante la incertidumbre y la falta de suministros: “Volveré cuando esto se normalice”

Personas esperando en el puerto de Ceuta para partir hacia la península. (Europa Press)

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El puerto de Ceuta se ha convertido este viernes en la imagen de una ciudad desbordada. Entre las colas de pasajeros y las maletas preparadas para cruzar el Estrecho aparecen vecinos que buscan unos días de tranquilidad lejos de la tensión, turistas que han decidido adelantar su regreso y familias que aseguran no haber podido acceder a productos básicos.

La salida hacia la Península, principalmente con destino a Algeciras, se produce tras una semana marcada por la llegada masiva de personas desde Marruecos. Alrededor de 60.000 personas han accedido a Ceuta, una ciudad de unos 80.000 habitantes que ha visto sus recursos de acogida al límite, aunque el Ministerio del Interior asegura que más de 48.300 personas ya habían regresado a Marruecos a las 18:20 horas de este viernes.

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La mayoría de los recién llegados son de nacionalidad marroquí y muchos permanecen en las calles tras superar los centros de acogida su capacidad. En Ceuta conviven ahora dos realidades: miles de personas buscando una oportunidad y vecinos que aseguran sentirse desbordados por una situación que ha alterado la vida cotidiana, con numerosos supermercados y comercios cerrados.

“Estábamos sin comida y sin leche para mi hijo”

En el puerto, algunos residentes han decidido marcharse temporalmente hasta que la situación se estabilice. Es el caso de Mari Carmen, una vecina de Ceuta que ha viajado a Algeciras para quedarse unos días con su hija y regresar cuando la situación “se normalice”. En declaraciones a Europa Press, reconoce sentir “miedo” tras los altercados cerca de su vivienda, aunque asegura que la situación le provoca tristeza: “Me da mucha pena, todo es muy triste y ellos no tienen culpa”.

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Para Ana y José, la salida de Ceuta responde a la dificultad para abastecerse. La pareja ha decidido viajar a Algeciras después de no encontrar productos básicos en los supermercados, algunos de ellos cerrados por recomendación de las autoridades. “Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo”, explican. El matrimonio ha dejado a su hijo de cinco años al cuidado de familiares y prevé regresar este sábado, una vez haya podido realizar la compra necesaria.

Turistas que adelantan su vuelta

La situación también ha obligado a cambiar sus planes a algunos turistas que habían elegido Ceuta como destino vacacional. Ahmed, ciudadano español residente en Bruselas, y su pareja Wesal tenían previsto permanecer en la ciudad hasta el próximo 5 de agosto, pero han adelantado su regreso tras sentirse inseguros durante su estancia: “No hemos podido comprar comida ni bebida. Mi mujer tiene miedo”. Pese a ello, asegura que volverá a Ceuta cuando la situación se estabilice: “España se queda en mi corazón”.

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El movimiento de salida también se ha reflejado en las conexiones marítimas. Trabajadores de las tres principales compañías de ferris entre Ceuta y Algeciras aseguran que la venta de billetes ha aumentado de forma inusual para estas fechas, coincidiendo además con el inicio de la tradicional feria ceutí. Según explican a Europa Press, varios pasajeros han preferido no comprar todavía el billete de vuelta a la espera de comprobar cómo evoluciona la situación.

Beatriz, otra vecina de Ceuta, sí ha adquirido su regreso porque tiene previsto volver tras el fin de semana. Ha viajado a Algeciras porque allí tiene una vivienda y actualmente estaba sola en la ciudad, ya que su pareja y su hijo se encuentran fuera. “Tengo sentimientos encontrados, sobre todo porque hay muchos niños. Pero también me da miedo, se nota que hay mucha inseguridad”, explica.

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Mientras continúan las salidas hacia la Península, el puerto de Ceuta se mantiene como el reflejo de una ciudad en tensión, donde conviven la preocupación de unos vecinos que buscan recuperar la normalidad ante la llegada de miles de personas. Entre maletas y billetes de vuelta, la ciudad afronta una situación excepcional mientras intenta recuperar la calma.

*Elaborado con información de Europa Press