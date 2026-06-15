Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años: “Están haciendo infelices a los niños”

El primer ministro Keir Starmer durante una rueda de prensa. (CARLOS JASSO/Pool via REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este lunes que prohibirá el uso de las redes sociales a todos los menores de 16 años del país. De oficializarse, el Reino Unido se convertiría en el segundo país del mundo en forzar esta restricción, después de que Australia la implementase en 2025.

El objetivo de la iniciativa es proteger a los menores de edad de los peligros de la red. “Lo veo como padre. Conozco perfectamente los miedos que todos sentimos al pensar en este tema. Lo único que siempre he querido para mis hijos, con la mano en el corazón, es que sean felices y estén seguros, y creo que eso es lo que cualquier padre desea, pero ahora me pregunto: ‘¿De verdad creemos que las redes sociales crean un ambiente feliz para nuestros hijos?’, ha expresado Starmer en una rueda de prensa.

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El primer ministro ha admitido que la medida no será fácil de implementar, principalmente por la oposición de las propias compañías digitales, que quieren hacer creer que sus plataformas son “inmutables, parte de un orden casi natural”. Sin embargo, Starmer ha defendido que su país tiene “la capacidad de decisión” y que “las redes sociales están haciendo infelices a los niños”. ”¿De verdad creemos que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Creo que ni siquiera necesito responder a esas preguntas, ¿verdad?. Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos", ha agregado.

De TikTok a Twitch: las plataformas vetadas para menores en Reino Unido

Una chica consulta su teléfono móvil, en una fotografía de archivo. EFE/ J.M. García

La medida deberá ser aprobada por el Parlamento británico para hacerse efectiva, donde los laboristas tienen la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. La decisión, según Starmer, no se ha tomado a la ligera y ha venido motivada por una consulta pública sobre la prohibición de las redes sociales, que recibió más de 100.000 respuestas.

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La encuesta evidenció que TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick. de 16 años para el uso de redes sociales, pues consideran que los riesgos de estas plataformas superan sus beneficios. De ser aprobada por el Parlamento, el veto afectaría previsiblemente a las mismas redes a las que afectó en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Starmer ha defendido que es “la decisión correcta” y que supone “un momento importante” para el Reino Unido.

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