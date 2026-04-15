Europa lanza su aplicación de verificación de edad: “Los padres deben educar a sus hijos, no las plataformas”

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante una rueda de prensa. (Captura de pantalla)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este miércoles la nueva aplicación europea de verificación de edad que busca proteger a los menores de ciertos contenidos en internet. “Sabemos que las tecnologías digitales pueden dar a los niños oportunidades increíbles”, ha asegurado durante la rueda de prensa, pero “estos beneficios vienen con riesgos”, ha advertido.

Von der Leyen ha recordado que el diseño adictivo de las redes sociales afecta al desarrollo y la capacidad de atención de los niños. Uno de cada seis menores sufre acoso por internet y uno de cada ocho acosa a sus compañeros en línea. Además, cuanto más tiempo pasan conectados, más probabilidades hay de que se expongan a “contenido ilegal y dañino”, así como a depredadores online. “Este ambiente no beneficia a las mentes jóvenes en desarrollo”, ha declarado. “Los padres deben educar a sus hijos, no las plataformas”, ha añadido la presidenta en sus redes sociales.

La aplicación de verificación de edad buscará proteger a los niños de todos estos peligros en el entorno digital. El sistema pedirá a los usuarios demostrar su edad para poder acceder a ciertas plataformas que se consideren perjudiciales. La aplicación “está técnicamente lista”, ha asegurado Von der Leyen, y muy pronto estará disponible para la población general.

“Ya no hay excusas”

Una joven comprueba las publicaciones en las redes sociales en su teléfono.(REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Según ha explicado la presidenta europea, la nueva aplicación será fácil de usar para todos los usuarios: “Descargas la app, la configuras con tu pasaporte o documento de identidad y ya puedes probar tu edad al acceder a servicios en línea”, ha narrado. Además, es completamente anónima y respetará los más altos estándares de privacidad del mundo. “Los usuarios demostrarán su edad sin revelar ninguna otra información personal”, ha asegurado Vond der Leyen.

Por último, ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, la aplicación funciona en cualquier dispositivo. “Y es completamente de código abierto, cualquiera puede revisar el código. Esto quiere decir que nuestros países socios también pueden usarla”, ha resaltado. Por tanto, “ya no hay excusas” para que las plataformas digitales puedan verificar la edad de los usuarios.

Por el momento, la aplicación no está disponible al público, pero ya ha sido probada en siete países: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, Chipre y España. Von der Leyen espera que más Estados miembros y agentes del sector privado sigan el ejemplo para lanzar la aplicación a los usuarios cuanto antes.

La nueva app dará a padres, profesores y tutores una herramienta poderosa para proteger a los niños, ha defendido Von der Leyen. “Vamos a hacer responsables a las plataformas digitales que no protejan suficiente a nuestros hijos. La nueva solución de verificación de edad y la aplicación de nuestras normas van de la mano. Los derechos de los niños en la Unión Europea se anteponen a los intereses comerciales, y nos aseguraremos de que así sea", ha sentenciado.