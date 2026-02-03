Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (A. Pérez Meca - Europa Press)

Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un paquete de cinco medidas destinadas a reforzar la soberanía digital. El presidente ha subrayado la urgencia de recuperar el control y convertir las redes sociales en espacios más saludables y democráticos. Entre las iniciativas destaca el fin de la impunidad de los directivos de plataformas y la creación de un sistema para identificar “huella de odio y polarización”.

Además, también es oficial que España se ha sumado a la “Coalición de los Dispuestos Digitales” junto a cinco países europeos para impulsar una regulación más estricta y ágil sobre las redes sociales. El objetivo es avanzar de forma coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de normativas que garanticen mayor control y seguridad en el entorno digital.

Sánchez pide respetar los “derechos digitales” de los ciudadanos frente a “la desregulación absoluta para la ‘tecnocasta’”

