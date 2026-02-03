España

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El presidente ha subrayado la urgencia de recuperar la soberanía y convertir las redes sociales en espacios saludables y democráticos

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (A. Pérez Meca - Europa Press)

Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un paquete de cinco medidas destinadas a reforzar la soberanía digital. El presidente ha subrayado la urgencia de recuperar el control y convertir las redes sociales en espacios más saludables y democráticos. Entre las iniciativas destaca el fin de la impunidad de los directivos de plataformas y la creación de un sistema para identificar “huella de odio y polarización”.

Además, también es oficial que España se ha sumado a la “Coalición de los Dispuestos Digitales” junto a cinco países europeos para impulsar una regulación más estricta y ágil sobre las redes sociales. El objetivo es avanzar de forma coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de normativas que garanticen mayor control y seguridad en el entorno digital.

Sánchez pide respetar los “derechos digitales” de los ciudadanos frente a “la desregulación absoluta para la ‘tecnocasta’”

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobiernoGobierno EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: la Aemet activa los avisos por viento y lluvias

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

El total de ingresos por visitante continúa al alza, este año con una subida más moderada, mientras Reino Unido se mantiene como el país de origen más común entre los viajeros extranjeros

El turismo español vuelve a

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Estarán exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad. El apoyo o abstención de Junts sigue siendo necesario para evitar que vuelva a caer en el Congreso

El PNV pacta con el

La CNMC sanciona a empresas del Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les prohíbe participar en contratos públicos

Competencia considera que las compañías aplicaron una política comercial abusiva y establece seis meses de veto a licitaciones con la Administración

La CNMC sanciona a empresas

Hakoon y Mette Marit visitan a Marius Borg en el hospital antes de su mediático juicio

El hijo mayor de la princesa heredera, acusado de hasta 38 delitos, fue trasladado a un centro médico horas antes de sentarse ante el juez

Hakoon y Mette Marit visitan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV pacta con el

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

Francisco Rius, jurista: “Si alguien acaba con la vida de un menor de 16 años, el delito se agrava”

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

ECONOMÍA

El turismo español vuelve a

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC sanciona a empresas del Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les prohíbe participar en contratos públicos

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido