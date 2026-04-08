El gobierno de Grecia confirmó que impedirá el uso de las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

La prohibición busca impulsar a otros países de la Unión Europea a establecer regulaciones estrictas sobre el acceso de menores a plataformas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027, anunció el miércoles el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, alegando el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet.

En un mensaje de vídeo dirigido a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los niños que pasan muchas horas frente a las pantallas no dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las comparaciones constantes y a los comentarios en línea.

El primer ministro griego dijo que había hablado con muchos padres que le habían comentado que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono móvil.

La herramienta principal para implementar la prohibición será la aplicación estatal ‘Kids Wallet’ que ya está en funcionamiento y a través de la cual todos los padres tienen la opción de vigilar las actividades de los hijos en internet e incluso prohibir su acceso a redes sociales y otros sitios en línea.

El 80% de la población griega apoya la prohibición de las redes sociales a menores, según una encuesta realizada por ALCO en febrero de este año. - crédito Montaje Jesús Avilés

Este sistema ya está funcionando para evitar que los menores compren tabaco y alcohol.

Instalada en los dispositivos de padres e hijos, la aplicación genera un código de barras que permite conocer la edad del comprador de esos productos.

Un sistema similar se aplicaría para prohibir, ahora universalmente y de manera obligatoria el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años.

Una encuesta de opinión realizada por ALCO y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición. El Gobierno griego ya ha prohibido los teléfonos móviles en las escuelas y ha creado plataformas de control parental para limitar el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas.

El primer ministro Kiriakos Mitsotakis justifica la medida por el aumento de ansiedad, problemas de sueño y adicción a plataformas digitales en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Grecia será uno de los primeros países en tomar una iniciativa de este tipo”, dijo Mitsotakis. “Sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección”.

Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de “los algoritmos depredadores” y del ciberacoso.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, so pena de multas de hasta 28 millones de euros.

Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.

(con información de Reuters y AFP)