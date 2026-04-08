Mundo

El gobierno de Grecia confirmó que impedirá el uso de las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

La medida, anunciada por el primer ministro Mitsotakis, responde a preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar de los niños expuestos a la tecnología, quienes estarían sufriendo presiones y alteraciones en sus hábitos de sueño

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La prohibición busca impulsar a otros países de la Unión Europea a establecer regulaciones estrictas sobre el acceso de menores a plataformas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grecia prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027, anunció el miércoles el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, alegando el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet.

En un mensaje de vídeo dirigido a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los niños que pasan muchas horas frente a las pantallas no dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las comparaciones constantes y a los comentarios en línea.

El primer ministro griego dijo que había hablado con muchos padres que le habían comentado que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono móvil.

La herramienta principal para implementar la prohibición será la aplicación estatal ‘Kids Wallet’ que ya está en funcionamiento y a través de la cual todos los padres tienen la opción de vigilar las actividades de los hijos en internet e incluso prohibir su acceso a redes sociales y otros sitios en línea.

La exposición prolongada a dispositivos móviles genera preocupación entre especialistas en salud infantil en Colombia - crédito Montaje Jesús Avilés
El 80% de la población griega apoya la prohibición de las redes sociales a menores, según una encuesta realizada por ALCO en febrero de este año. - crédito Montaje Jesús Avilés

Este sistema ya está funcionando para evitar que los menores compren tabaco y alcohol.

Instalada en los dispositivos de padres e hijos, la aplicación genera un código de barras que permite conocer la edad del comprador de esos productos.

Un sistema similar se aplicaría para prohibir, ahora universalmente y de manera obligatoria el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años.

Una encuesta de opinión realizada por ALCO y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición. El Gobierno griego ya ha prohibido los teléfonos móviles en las escuelas y ha creado plataformas de control parental para limitar el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El primer ministro Kiriakos Mitsotakis justifica la medida por el aumento de ansiedad, problemas de sueño y adicción a plataformas digitales en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Grecia será uno de los primeros países en tomar una iniciativa de este tipo”, dijo Mitsotakis. “Sin embargo, estoy seguro de que no será el último. Nuestro objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección”.

Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de “los algoritmos depredadores” y del ciberacoso.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, so pena de multas de hasta 28 millones de euros.

Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE en conjunto se plantea una medida similar.

(con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Greciaredes socialesmenorescelulares

Últimas Noticias

Sin salida clara: por qué el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue escalando pese a la tregua, según un analista

El cese al fuego expuso más las tensiones que las resolvió: intereses estratégicos contrapuestos, presiones internas y el rol de Israel mantienen abierta la posibilidad de una nueva escalada en la región

Sin salida clara: por qué el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue escalando pese a la tregua, según un analista

Trump confirmó que el Líbano y Hezbollah no están incluidos en el alto el fuego con Irán: “Es una escaramuza separada”

El presidente estadounidense confirmó que el grupo terrorista no forma parte de la tregua de dos semanas con Teherán. Este miércoles, Israel ejecutó su mayor operación de la guerra sobre la capital libanesa

Trump confirmó que el Líbano y Hezbollah no están incluidos en el alto el fuego con Irán: “Es una escaramuza separada”

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah: “Cualquier barco será destruido”

El libre tránsito pactado en el acuerdo de tregua con Estados Unidos se rompió pocas horas después. Según las agencias oficiales iraníes, Teherán exige que Israel se pliegue a la tregua y no ataque al grupo terrorista libanés

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra Hezbollah: “Cualquier barco será destruido”

Los astronautas de Artemis II visualizaron impactos de meteoritos durante su misión lunar

La tripulación de la misión espacial estadounidense registró destellos en la superficie lunar que generaron entusiasmo en la comunidad científica y abren nuevas oportunidades para estudiar la frecuencia y naturaleza de estos fenómenos celestes

Los astronautas de Artemis II visualizaron impactos de meteoritos durante su misión lunar

La ONU alertó sobre las desigualdades persistentes en la salud femenina

Un informe reciente del organismo internacional subraya que las mujeres enfrentan más años de enfermedades y dificultades para recibir atención adecuada, debido a patrones históricos de exclusión en investigaciones médicas y deficiencias en los sistemas sanitarios

La ONU alertó sobre las desigualdades persistentes en la salud femenina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan falla en el avión del Club América: aterrizan de emergencia en Miami

Reportan falla en el avión del Club América: aterrizan de emergencia en Miami

Roberto Velasco comparece ante el Senado previo a su ratificación como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Delfina Gómez Álvarez hace cambios en Secretaría de Educación del Edomex después de escándalo por ‘aviadores’

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

En México se viven más años, pero no mejor: mujeres enfrentan al menos 11 años de su vida con problemas de salud

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump dice que ataques de Israel al Líbano no están incluidos en cese el fuego con Irán

La feria Art París indaga en la reparación con galerías de una veintena de países

(AMP2) Cuerpo celebra la tregua de Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

Afganistán habla de "discusiones integrales" con Pakistán tras su diálogo en China

El American Racing representará a Estados Unidos en la Copa América de vela

ENTRETENIMIENTO

Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Caso Matthew Perry: la “Reina de la ketamina” pidió disculpas antes de conocer su sentencia

Rowan Blanchard y Mattea Conforti explican la diferencia entre ‘Los Testamentos’ y ‘El cuento de la criada’: “Hay juventud e inocencia”

Dakota Johnson y Role Model: todo sobre el nuevo romance de la actriz

Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN como solista