Francia se adelanta a España y lanza un ultimátum para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años: “No podemos esperar más”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que “en los próximos meses” prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años si no se consigue pronto un acuerdo en la UE. Francia presiona junto a España y Grecia para que la iniciativa se apruebe en la UE, pero Macron apunta que no puede esperar más para hacerlo: “Nos doy unos meses para movilizar a nivel europeo, de lo contrario, negociaré con los europeos para que nosotros mismos comencemos a hacerlo en Francia”, advirtió el presidente, añadiendo que “ya no podemos esperar”.

El apuñalamiento mortal a una vigilante por un alumno de 14 años en la entrada de un colegio en la ciudad francesa de Nogent ha sido el detonante para que el líder francés haya decidido lanzar un ultimátum sobre esta cuestión.

El presidente también anunció que, como parte de las medidas para combatir la violencia, su gobierno impulsará además otra iniciativa para que un joven de 15 años ya no pueda comprar un cuchillo por internet. El primer ministro François Bayrou explicó anteriormente que Francia impondrá un sistema parecido al existente en sitios pornográficos, de manera que “cuando se entregue el paquete, se comprobará la edad de la persona que lo recibe”, según afirmó.

Macron ha criticado el papel que las redes sociales han jugado en este incidente y plantea que se aplique de igual manera un sistema de verificación de edad y plantea métodos como el reconocimiento facial y otros sistemas de identificación digital: “Las plataformas tienen la capacidad de verificar la edad. Hagámoslo“, señaló en un mensaje en X.

Además, ha recordado que la regulación europea ya exige a los sitios pornográficos implementar sistemas de verificación de edad, lo que demuestra que este tipo de medidas es posible. Desde el 6 de junio, plataformas como Pornhub, Youporn y Redtube han abandonado el mercado francés al negarse a cumplir con estas normativas, mientras que otros sitios han adoptado los sistemas requeridos.

La UE quiere seguir los pasos de Australia para una mayoría de edad digital

El pasado mes de diciembre, Austria se convirtió en el primer país en prohibir por ley el acceso de los menores a las redes sociales. Según el texto aprobado, la ley impone a las plataformas de redes sociales (no a los padres ni a los jóvenes) la responsabilidad de tomar medidas razonables para garantizar que se implementen estas protecciones.

De lo contrario, el Gobierno impondría “sanciones severas” a aquellas plataformas que no cumpliesen con este deber, mandando un mensaje de advertencia a plataformas como X, Snapchat, Instagram o Facebook, que podrían exponerse a multas de más de 30,5 millones de euros. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, señaló que no era una cuestión del ámbito privado y familiar, sino que se trataba de un problema de salud pública: “Sabemos que las redes sociales están causando daño social”, señaló

Algunas capitales de la UE quieren seguir los mismos pasos y el objetivo impulsado por Francia, España y Grecia, que cuenta con el respaldo de más de una decena de países, es reconocer por ley una mayoría de edad digital para las redes sociales.

Sánchez pide respetar los “derechos digitales” de los ciudadanos frente a “la desregulación absoluta para la ‘tecnocasta’”

En España, el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para aprobar la futura Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales, aprobado el pasado mes de junio en el Consejo de Ministros. La iniciativa, que debe ahora presentarse en el Congreso, impone la edad legal de acceso a las redes sociales en los 16 años y restringirá el acceso de los menores a las páginas porno. ¿Y cómo saber que un usuario tiene 16 años? Esa es todavía una de las muchas lagunas legales y técnicas que debe pulir el Ejecutivo, que debate desde el método para verificar la edad hasta cómo evitar que los jóvenes eludan sus controles, como el uso de VPN.

Grecia, por ejemplo, ha lanzado un “Monedero Infantil” para verificar la edad de los usuarios y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública español se encuentra trabajando en el proyecto de la Cartera Digital, aunque el ministro Luis Escrivá ha admitido que “no resulta completamente infalible”.