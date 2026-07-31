España devuelve más de 25.000 migrantes de Ceuta hacia Marruecos: “Se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto”

Imagen de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España, el 31 de julio de 2026. (REUTERS/Jon Nazca)

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que, hasta las 13.00 horas, más de 25.000 de los migrantes que habían llegado a Ceuta en los últimos días ya han regresado a Marruecos. Cerca de 60.000 personas entraron en la ciudad en apenas 24 horas, según ha cifrado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Según ha informado la cartera en un mensaje remitido a la AFP, “las salidas desde Ceuta hacia Marruecos durante la mañana del 31 de julio, hasta las 13.00 horas, superan las 25.000 personas”. Ha precisado que las devoluciones se están produciendo “a un ritmo de 150 personas por minuto”.

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*Con información de AFP